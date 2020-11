Beyoncé, con nueve nominaciones, es la gran favorita de los Grammy 2021, que se celebrarán en enero.

Clara Hernández | Woman.es

El pop rock, y el mundo de la música en general, se escriben también, y cada vez más, con nombres femeninos. Y un lugar donde comprobarlo son los grandes premios que se otorgan anualmente a sus representantes. Así, en la noche del martes, los premios Grammy presentaron sus nominaciones para la edición de 2021 con una categoría de 'mejor interpretación de rock' integrada exclusivamente por mujeres, algo inédito hasta la fecha.

Las seis artistas que la organización ha considerado que son las mejores intérpretes del género y cuyas canciones, además, merecen una escucha son:

Fiona Apple: La nominada es su interpretación del tema 'Shameika', el cual también aspira a mejor canción rock. Además, la estadounidense está nominada a mejor álbum alternativo por 'Fetch the bolt cutters'.

Big Thief: Vale, es verdad que Big thief es una banda y que entre sus miembros hay artistas masculinos, pero está liderada por Adrianne Lenker, responsable de voz y guitarra. Está nominada por el tema 'Not', que también competirá con el 'Shameika' de Fiona Apple en 'mejor canción rock'.

Phoebe Bridgers: Es prácticamente una recién llegada, pero aspira nada más y nada menos que a cuatro premios Grammy. Entre ellos figuran el de mejor nueva artista, mejor álbum de rock alternativo por 'Punisher' y mejor canción de rock por 'Kyoto', que es también el tema por el que ha sido nominada a mejor interpretación rock.

HAIM: La banda formada por tres hermanas aspira a unos de los grandes premios de la gala, el Grammy a mejor álbum del año, por un disco con mucho 'woman power' ('Women in Music Pt. III“The Steps”). Aspira al premio a mejor interpretación de rock con la canción 'The steps'.

Brittany Howard: La cantautora estadounidense aspira a cuatro premios Grammy: además del de mejor interpretación rock por 'Stay high' (y supermerecido), el de mejor canción rock (por la misma), mejor álbum alternativo (por 'Jamie') y mejor interpretación raíces americanas.

Grace Potter: Está nominada, además de a mejor interpretación por 'Daylight', a mejor álbum de rock (también titulado 'Daylight').

Al margen de esta categoría, ninguna de ellas comparte categoría con Beyoncé, que se ha convertido en la gran favorita de las nominaciones para los Premios Grammy 2021, que se celebrarán el 31 de enero.

Entre otras, la artista aspira a mejor grabación del año (por 'Black Parade'), canción del año ('Black parade'), mejor interpretación de rap (por su colaboración con Megan Thee Stallion en 'Savage') y, por supuesto, mejor película musical por 'Black is king', y mejor vídeo por 'Brown skin girl'.

Sin embargo, con los Grammy nunca se sabe. Y nos acordamos de esa 59º edición, en 2017, cuando la organización decidió optar por convertir a Adele en la gran ganadora de la gala obviando a Beyoncé y su monumental 'Lemonade' (de hecho, la propia Adele se disculpó con Beyoncé por 'robarle' el galardón).

El resto de la lista de los nominados a los Premios Grammy 2021 queda así:

Álbum del Año:

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier Djesse Vol. 3

HAIM – Women In Music Pt. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Burning

Taylor Swift – Folklore

Grabación del Año:

Beyoncé – Black Parade

Black Pumas – Colors

DaBaby feat. Roddy Ricch – Rockstar

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Post Malone – Circles

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – Savage

Canción del Año:

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R. – I Can’t Breathe

JP Saxe feat. Julia Michaels – If the World Was Ending

Mejor Nuevo Artista:

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranda

Megan Thee Stallion

Mejor interpretación solista, Pop:

Justin Bieber – “Yummy”

Doja Cat – “Say So”

Billie Eilish – “Everything I Wanted”

Dua Lipa – “Don’t Start Now”

Harry Styles – “Watermelon Sugar”

Taylor Swift – “cardigan”

Mejor interpretación de grupo/dúo pop:

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy – “Un Dia (One Day)”

Justin Bieber feat. Quavo – “Intentions”

BTS – “Dynamite”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain on Me”

Taylor Swift feat. Bon Iver – “exile”

Mejor álbum pop:

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatic

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Mejor interpretación rock:

Fiona Apple – “Shameika”

Big Thief – “Not”

Phoebe Bridgers – “Kyoto”

HAIM – “The Steps”

Brittany Howard – “Stay High”

Grace Potter – “Daylight”

Mejor canción rock:

Phoebe Bridgers – “Kyoto”

Tame Impala – “Lost in Yesterday”

Big Thief – “Not”

Fiona Apple – “Shameika”

Brittany Howard – “Stay High”

Mejor álbum rock:

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michal Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound & Fury

The Strokes – The New Abnormal

Mejor álbum alternativo:

Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jamie

Tame Impala – The Slow Rush

Mejor interpretación metal:

Body Count – “Bum-Rus

Power Trip – “Executioner’s Tax (Swing of the Axe) – Live”

Mejor interpretación rap:

Big Sean feat. Nipsey Hussle – “Deep Reverence”

DaBaby – “Bop”

Jack Harlow – “What’s Poppin”

Lil Baby – The Bigger Picture

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – “Savage”

Pop Smoke – “Dior”

Mejor interpretación rap melódico:

DaBaby feat. Roddy Ricch – “Rockstar”

Drake feat. Lil Durk – “Laugh Now, Cry Later”

Anderson .Paak – “Lockdown”

Roddy Ricch – “The Box”

Travis Scott – “Highest in the Room”

Mejor álbum folk:

Bonny Light Horseman – Bonny Light Horseman

Leonard Cohen – Thanks For the Dance

Laura Marling – Song For Our Daughter

The Secret Sisters – Saturn Return

Gillian Welch & David Rawlings – All the Good Times

Mejor banda sonora:

Max Richter – Ad Astra

Kamasi Washington – Becoming

Hildur Guonadóttir – Joker

Thomas Newman – 1917

John Williams – Star Wars: The Rise of Skywalker

Mejor canción compuesta para obra audiovisual:

Taylor Swift – “Beautiful Ghosts”

Brandi Carlile – “Carried Me With You”

Idina Menzel & Aurora – “Into the Unknown”

Billie Eilish – “No Time to Die”

Cynthia Erivo – “Stand Up”

Mejor compilado para obra audiovisual:

A Beautiful Day in the Neighborhood

Bill & Ted Face the Music

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Frozen 2

JoJo Rabbit

Mejor película musical:

Beastie Boys – Beastie Boys Story

Beyoncé – Black Is King

Freestyle Love Supreme – We Are Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt – Linda Ronstadt: The Sound of My Voice

ZZ Top – That Little Ol’ Band From Texas

Mejor video musical:

Beyoncé – “Brown Skin Girl”

Future featuring Drake – “Life Is Good”

Anderson .Paak – “Lockdown”

Harry Styles – “Adore You”

Woodkid – “Goliath”