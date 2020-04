La influencer Nina Urgell muestra su cuerpo al natural y con estrías en Instagram, ¡oda a la naturalidad!

¿Por qué hay que esconderlas?

Clara Hernández | Woman.es

Nina Urgell hace tiempo que nos demostró que no teme compartir en las redes sociales fotografías de su cuerpo al natural, sin retoques. La influencer, que tiene una lista de seguidores de más de 800.000 usuarios repartidos entre su cuenta oficial de Instagram y la de su marca de productos beauty (Mid/Night 00.00), ha vuelto a recordarnos este domingo que la belleza no está reñida con las estrías y las marcas, y que además tiene mucho que ver con la naturalidad.

La catalana ha publicado una imagen en la que se la ve imponente, de perfil, en bikini y sin disimular las finas líneas blancas que recorren la parte lateral de su pierna, entre el muslo y el glúteo. Incluso, bromea sobre ellas marcas y destaca su parecido con un arañazo gatuno: "El gato ha vuelto", ha escrito junto a la foto.

No es la primera vez que la 'it girl' enseña al mundo digital su cuerpo perfecto adornado por líneas. Cada año, cuando se acerca el verano, no es raro que publique alguna instantánea en la que luce cuerpazo, bañador de la temporada y sus características lineas en color claro cruzando los muslos. ¿Y por qué habría de esconderlas?

El movimiento 'body positive' ha cobrado más y más fuerza en los últimos años, dejándonos lecciones nutritivas de belleza mágica surcada de surcos y estrías. Modelos, trend-setters e it-girls son, muchas veces, sus abanderas con 'posts' y mensajes poderosos.

"¿Dices que retocas con Photoshop tus estrías antes de subir una foto? Si no te quieres a ti misma tal y como eres, ¿cómo puedes esperar que alguien lo haga?", nos 'reprendía' hace unos meses Daniela Braga, una de las reinas de las pasarelas y musa de la moda de baño. "Las estrías están ahí para recordarte que nos vas a volver a ser la misma, que has cambiado, que has crecido en muchos sentidos", aseguraba ella, orgullosa, mientras paseaba las suyas por una playa.

También las firmas van, lentamente, apostando por la diversidad. ¿La campaña más top del año? Posiblemente, la de baño de &Other Stories con mujeres reales. ¡Muy top!