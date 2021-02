Negin Mirsalehi posa en Instagram sin complejos y contesta a quienes arremeten contra su subida de peso

La instagrammer muestra dos fotografías: una de la etapa pre Covid y otra de la actual.

C. H.| Woman.es

Con 6 millones de seguidores, Negin Mirsalehi no solo se ha convertido en uno de los referentes de moda y belleza de las redes, donde su melena y sus ondas causan desvelos. Además, la holandesa, que también lidera una firma de productos para el cuidado del cabello, se ha convertido en abandera (ocasional) del 'body positive' y utiliza su cuenta de Instagram para hacer llamamientos a que amemos nuestro cuerpo, sea como sea, y a posar sin complejos.

Así fue, por ejemplo, en el verano pasado, cuando reconoció que había cogido unos kilos durante los días de vacaciones y, además, que no se arrepentía por ello. "Yo en los primeros días de mis vacaciones (izquierda) versus yo en los primeros días de regreso a casa (derecha). Gané peso, no hice ejercicio ni una sola vez, comí mucha comida increíble y, ya sabes, no me arrepiento en absoluto. Todos somos humanos y todos tenemos que ser amables con nosotros mismos. Esto es real y creo que es importante compartirlo", escribió la empresaria junto a una imagen donde se veía el antes y el después de su descanso estival.

- El poderoso mensaje de Lucía Bárcena sobre su cuerpo.

- Blake Lively confiesa las inseguridades por su cuerpo que sufrió tras ser madre.

Ahora, la empresaria ha utilizado el mismo método para compartir el antes y el después del confinamiento, distinguiendo entre la época 'pre-Covid", donde está algo más delgada, y la posterior. La influencer señala las diferencias entre una fotografía y otra (en las dos posa con el mismo conjunto de ropa interior negro, para que se aprecie bien) con naturalidad, a la vez que responde a los que, precisamente, han arremetido contra ella por su última imagen.

"Pre-Covid versus ahora. Comparto esto porque he recibido muchos comentarios sobre el aspecto de mi cara en el vídeo de ayer. Algunos dijeron que parecía embarazada; otros, que parece que me han rellenado. Pero en realidad lo que ocurrió es, simplemente, que he ganado peso", comienza, antes de admitir que, junto a las críticas, algunas de ellas ofensivas, ha recibido también numerosos mensajes llenos de cariño.

"Me hicisteis sentirme muy querida y ahora quería, con esto, hacer que otros se sintieran queridos también", es el bonito deseo de la instagrammer, que también reconoce que en la foto de la izquierda, hecha con anterioridad, se sentía "mejor". "Hacía ejercicio regularmente y me sentía bien. En la derecha, mi yo de ahora, me siento lo contrario, pero también trato de amar esta parte de mí", explica Negin.

"No siempre es fácil", continúa, "pero aún así lo intento. Y trato de recordar que todo el mundo pasa por cosas de vez en cuando y es normal".

"Aclaración: no estoy diciendo que me vea mal, tanto ganar como perder peso está bien. Además la foto de la derecha fue tomada esta mañana y es el momento del día en que me veo menos hinchada", asegura, seguramente consciente de que en su segunda instantánea luce espléndida y que las diferencias con la primera no son tan notorias.

"No estoy empujando mi barriga hacia afuera, traté de posar de la misma manera", dice antes de despedirse con amor para todos, incluso para quienes no necesariamente dicen cosas de buena voluntad.

El mostrar la realidad de los cuerpos para combatir el body shaming es una práctica a la que, en los últimos tiempos, se han sumado disfintas celebrities, desvelando estrías hasta ahora disimuladas o michelines furtivos. Pero, sin duda, el vídeo más llamativo en este sentido que se ha divulgado en las últimas horas (y que se ha hecho merecidamente viral) es el de la top model Sara Sampaio, en el que ha demostrado cómo el cuerpo femenino puede lucir esbelto y estirado para salir como en los reportajes fotográficos (lo que supuestamente es 'perfecto') y como en realidad hasta ella misma, una modelo de talla internacional, posee un abdomen no tan terso como aparece frente al objetivo, o una cintura curvilínea.

"Los cuerpos que lucen así, también son así", explica. "Sé amable con las personas y contigo mismo y deja de comentar sobre los cambios de cuerpo de las personas", es el contundente mensaje que nos ha dejado y que todavía no nos hemos cansado de aplaudir.

Mira las lecciones que nos han dejado otras 'celebs':