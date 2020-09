Muere Ruth Bader Ginsburg, la jueza del Tribunal Supremo de EE UU que fue fundamental en materia de igualdad y justicia social

La Corte Suprema de Estados Unidos ha anunciado en un comunicado oficial el fallecimiento a los 87 años de edad por complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas de la jueza Ruth Bader Ginsburg, figura fundamental para entender el progreso social en materia de igualdad y justicia social que ha experimentado el país de las barras y las estrellas.

"Nuestra nación ha perdido a un jurista de talla histórica", dice el mensaje firmado por el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, en el que se pone en valor el legado de la magistrada Ginsburg: "Hoy lloramos, pero con la confianza de que las generaciones futuras recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una defensora incansable y resuelta de la justicia".

Queda mucho por hacer en ambas cuestiones, pero la magistrada progresista deja un trabajo memorable e imborrable, toda una vida dedicada a luchar por ello desde su posición de privilegio, la cual se ganó a pulso por méritos propios. No en vano es la segunda mujer de la historia en ser magistrada del Alto Tribunal de Estados Unidos. Bill Clinton le eligió en 1993 y desde entonces sirvió de forma impecable durante 27 años, pero su activismo en favor de la igualdad y los derechos sociales data de mucho antes, son señas de identidad de su carrera, ya que desde los años 70 ya se hizo famosa al ganar casos pioneros en materia de discriminación sexual.

Desde que el fallecimiento de la jueza, personalidades importantes de la cultura, la política y otros sectores mediáticos de la vida estadounidense han inundado sus redes sociales con mensajes de recuerdo, reconociendo el legado que Ruth Bader Ginsburg deja para siempre. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se ha referido a ella como "una titán de la ley" en el comunicado que ha compartido en su activo perfil de Twitter, y Barack Obama también ha escrito un comunicado de su puño y letra ensalzando la figura de Ginsberg.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF

Uno de los recuerdos más emotivos que hemos leído hasta el momento lo ha escrito Jennifer Lopez en su perfil de Instagram: "Con el corazón roto al saber del fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg", comienza el sentido mensaje de JLO. "Siempre recordaré lo que nos dijo el día que la conocimos: "Sé lo mejor para ti". Fue simple pero profundo. Gracias RBG por luchar todos estos años. Te honraremos al continuar luchando por la igualdad, la empatía y la justicia para todos", concluye el texto escrito por neoyorkina del Bronx en honor a otra neoyorkina, pero nacida en Brooklyn, barrio en el que vino al mundo la magistrada bader Ginsburg en marzo de 1933.

Dentro del mundo de la cultura los mensajes han llovido por decenas elogiando a la jueza Ginsburg y lamentando su muerte. Chris Evans y Barbra Streisand han firmado tres de los tweets en su honor más inspiradores, todos ellos definiendo en muy pocas palabras lo que representa la magistrada fallecida para millones de personas.

"Una de una", ha escrito el actor; "Vivirás en la historia para siempre", le ha dicho la cantante; "Se ha ganado su descanso. Ahora es nuestro turno para luchar", ha escrito la actriz, en uno de los mensajes al respecto que más repercusión está generando en las redes sociales.

Her rest is earned. It is our turn to fight.