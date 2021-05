La aplaudida reflexión de Miriam Giovanelli: "La esterilidad y la infertilidad son una parte más de la maternidad"

"La fertilidad se da por descontada, lo que vuelve ese camino más silencioso y frustrante", se sincera la actriz Miriam Giovanelli en el Día de la Madre.

GALA FERNÁNDEZ

Tan solo unos meses después de convertirse en madre por segunda vez, Miriam Giovanelli se ha abierto en Instagram para compartir su propia experiencia y abordar sin tabúes algunos de los aspectos más "silenciosos y frustrantes" de la maternidad. La actriz, que ha participado en producciones como 'Velvet' o 'Física o Química', se ha referido en estos términos a la esterilidad y la infertilidad, con el objetivo de reivindicar durante el Día de la Madre la necesidad de una visión social más diversa e inclusiva al respecto.

"Hace un año celebré mi primer día de la madre con hijos y escribí el texto que más abajo recupero. Lo publiqué mientras gestaba al segundo aunque todavía no lo sabía, un embarazo natural era algo que había sido descartado tiempo atrás", comienza la intérprete junto a una imagen en la que presume de barriguita.

"A pesar de la facilidad con la que llegó esta vez, las primeras semanas me devolvieron a la maternidad que yo conocía: la de los hospitales y las malas noticias. Finalmente, el ectópico que me llevó a urgencias, resultó ser un heterotópico que trajo más alegrías que penas", confiesa Miriam Giovanelli.

La actriz, que actualmente tiene dos hijos (Renata, de 18 meses, y Lorenzo, de cuatro) junto a su marido, Xabi Ortega, ha continuado este mensaje, que se ha ganado el aplauso de las redes, proponiendo una reflexión al respecto. "Comparto esto porque en el imaginario colectivo la fertilidad se da por descontada, lo que vuelve ese camino más silencioso y frustrante. Y me doy cuenta de que lo caminamos muchas y que, si nos libráramos de toda presión, podríamos recorrerlo más ligeras".

De la misma forma, Miriam se ha dirigido directamente a otras mujeres que han pasado o están atravesando en estos momentos una situación similar a la suya. "Quiero aprovechar este día para celebrar a todas aquellas mujeres que desean que este sea su último Día de la Madre sin hijos, porque la esterilidad y la infertilidad son una parte más de la maternidad y este día no debería ser un recordatorio de sus carencias, sino de su valentía", ha apuntado.

"Me gustaría felicitar también a todas las que decidieron redefinirse y seguir por otros caminos y hoy celebran con una sonrisa a sus madres, hermanas y amigas madres, sin tristeza. La sociedad debería saber lo que significa querer y no poder tener hijos y llenar también esas casas de flores. Porque lo maternal no lo determina la biología, es un estado emocional", ha rematado Miriam Giovanelli.

Con este mensaje, la actriz ha decidido mostrar su realidad, muy alejada de la idílica imagen que durante años se ha impuesto como cánon en estos asuntos relacionados con la maternidad y que en los últimos tiempos muchas 'celebs' se han atrevido a mostrar. El vídeo posparto de Paula Echevarría mostrando su cuerpo sin filtros cuatro días después de dar a luz, el posado de Sara Sálamo tres días después de dar a luz a su segundo hijo ("con una barriga enorme, hojas de col en el pecho para evitar una mastitis y bragas desechables") o el alegato de María Castro en ropa interior para normalizar las circunstancias del posparto y la lactancia materna son ejemplos recientes de este (necesario) cambio de discurso. Bravo.