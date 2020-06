Michelle Obama sacude con su mensaje activista y recuerda que poner 'hashtags' no es suficiente

La exprimera dama estadoudonidense ha dirigido un contundente, esperanzador y a veces incómodo mensaje a los recién graduados.

Clara Hernández | Woman.es

La pandemia ha obligado a los centros educativos a concluir sus cursos de una forma muy diferente a la habitual. También en Estados Unidos, donde este final de ciclo se suele celebrar con grandes eventos y discursos. Aunque en esta ocasión los primeros no han tenido lugar, no han faltado los segundos gracias a la iniciativa 'Dear Class of 2020' que ha auspiciado Michelle Obama y ha contado con rostros conocidos como los de Lady Gaga, Alicia Keys, Katy Perry o Beyoncé, que ha protagonizado uno de los mensajes más contundentes de la velada.

Por supuesto, Michelle Obama ha sido una de las voces que ha participado dejándonos uno de los mensajes más impactantes del acto, en el que la exprimera dama ha llamado a la acción, ha incomodado con preguntas pero también ha reconocido labores y ha infundido esperanza. En el fondo de todo, el asesinato de George Floyd, que también ha emergido en muchas de las intervenciones, incluida la de Beyoncé.

"En los últimos meses, hemos sido sacudidos. No solo por una pandemia que nos robó a muchos de nuestros seres queridos, dio la vuelta a nuestras vidas diarias y envió a millones de personas al paro. También por el retumbar de las viejas líneas de fractura sobre las que nuestro país fue construido. Las líneas de raza y poder que son, una vez más, expuestas de forma tan desnuda para que todos nosotros podamos lidiar con ellas".

"Si alguno de vosotros está asustado, o confundido, o enfadado, o simplemente abrumado por todo ello, si sientes que estás buscando vía de escape para sostenerte, no estás solo. Yo también siento todo eso. Pienso que todos lo hacemos".

"Lo que está ocurriendo en este momento es una consecuencia directa de décadas de prejuicios sin abordar y de desigualdad. La verdad es que, en lo que respecta a todas esas historias intachables de trabajo duro y autoderminación que nos gusta contarnos sobre América, bien, la realidad es mucho más complicada que eso. Porque para muchas personas de esta país, da igual lo mucho que trabajen, hay barreras estructurales que funcionan contra ellos y hacen que el camino sea más largo y escarpado. Y algunas veces es imposible moverse un escalón más arriba"

"Porque, ¿qué sucede si piden que trabajes durante una pandemia pero no tienes un equipo de protección suficiente o seguro de salud de tu empleador, o no tienes derecho a baja médica? ¿Qué es más importante, tu trabajo o tu vida? ¿Y si no te sientes seguro conduciendo en tu propio vecindario? ¿O yendo a correr, o comprando una chuchería u observando a las aves? Si ni siquiera puedes acercarte a la policía sin temer por tu vida, entonces, ¿cómo puedes ni siquiera trazar tu propio rumbo?"

Sin embargo, Michelle Obama da máximas o lecciones para hacer frente la nueva situación: "La vida siempre será incierta. Tratar bien a las personas nunca te fallará. Comparte tu voz con el resto de la gente".

"La ira es una fuerza poderosa, puede ser una fuerza útil. Pero si se deja sola, únicamente se corroerá y destruirá y sembrará el caos. Pero cuando la ira se canaliza hacia algo más, eso es lo que cambia la historia", resume.

En otro de los momentos, la exprimera dama llama a la acción útil, más allá de las redes sociales: "A veces es más fácil estar con extraños en una manifestación que desafiar a alguien en tu propio patio trasero. Si escuchas que algunas personas expresan opiniones intolerantes o hablan en contra de "esas personas", depende de ti llamarles la atención. Porque no resolveremos nada si solo estamos dispuestos a hacer lo que es más fácil. Tienes que tomar decisiones difíciles y sacrificarte. Si pasas mucho tiempo etiquetando y poniendo hashtags y publicando 'posts', eso es útil, pero es solo el comienzo", ha inquirido Michelle, que ha invitado a todos a ir "más allá"... y nos ha hecho reflexionar.