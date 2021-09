La moda habla en la Met Gala 2021: Del ‘In gay we trust’ de Megan Rapinoe al 'Tax the rich' de Alexandria Ocasio-Cortez

Los looks de las invitadas a la Gala Met 2021 no solo respiraron elegancia (o extravagancia): algunos de ellos, también incluían mensajes y reivindicaciones. Y, en algunos casos, 'hablaban' bien bien clarito.

Clara Hernández

Este lunes, por la MET Gala 2021 desfilaron vestidos de tul infinitos, románticos y soberbios, como con el que nos sorprendió Billie Eilish enviándonos el recado de que no le gusta lo preconcebido ni la fidelidad estilística, sino la libertad que permite posar con un look rompedor y urbano con la misma firmeza con la que se convierte en una Marilyn Monroe cándida en la alfombra roja (lo hizo de Carolina Herrera). También Rosalía subió este lunes la escalinata de The Metropolitan Museum of Art con, tal vez, este otro mensaje: lo español posee una belleza y relevancia que es bienvenido, incluso, en una fiesta cuya temática era la moda estadounidense y su identidad de estilo bajo el título 'In America: A Lexicon of Fashion' (por supuesto, el estilismo de la cantante, protagonizado por un enorme mantón de manila en el que muchos vieron un homenaje a Lola Flores, estaba firmado por un diseñador estadounidense, el transgresor Rick Owens).

Pero en la gala MET de este año hubo también otros mensajes, mucho más explícitos, que, en algunos casos, convirtieron los outfits de los invitados en glamourosos muros reivindicativos.

"In gay we trust" (una versión 'LGTBi' de la popular frase 'In God we trust' -'En Dios confiamos'-) podía leerse, por ejemplo, en un tarjetón azul klein que portaba la futbolista Megan Rapinoe, quien hace ya tiempo se convirtió en una celebridad gracias a sus victorias deportivas y a sus tajantes y emotivos discursos inclusivos. En la MET Gala, además de su accesorio gráfico, optó por lucir una blazer y una camisa con los colores y las estrellas de la bandera estadounidense.

También Cara Delevingne decidió lucir un dos piezas blanco en cuyo top, inspirada en la forma de entre un chaleco antibalas y un delantal de trabajo (y diseñado por Maria Grazia Chiuri, de Dior), rezaba: 'Peg the patriarchy'. "Si alguien no sabe lo que significa, tendrá que buscarlo, indicó la modelo a algunos de los periodistas congregados. "Se trata del empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género. Un golpe al patriarcado", añadió.

La responsable de la prenda, Chimamanda Ngozi Adichie, es conocida por llevar algunas de sus reivindicaciones feministas a su trabajo, con camisetas que imploran eslóganes como "Todos deberíamos ser feministas".

Cuestiones social-económicas son, sin embargo, las que quiso reivindicar la congresista estadounidense de ascendencia puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortes. Con un vestido blanco de Brother Vellies (que puedes ver al comenzar esta noticia) y la frase sobre él, con grandes letras mayúsculas en rojo que recorrían su espalda y trasero, "Tax the rich" (algo así como 'Grava a los ricos'), la demócrata mostraba su postura a favor de subir los impuestos a las mayores fortunas con una grafía dramática.

La también congresista Carolyn Maloney, por su parte, eligió un diseño multicolor que recordaba a las cintas de Bonfim, las populares pulseras brasileñas multicolores que suelen encarnar nuestros deseos. "Equal Rights for Women' ('Derechos iguales para las mujeres') indicaba su atuendo mientras su bolso abogaba por la 'Era Yes' ('La Era del Sí') en un color verde esperanza.

Amanda Gorman, la poetisa que nos fascinó con un poema en la Super Bowl y con sus palabras en la investidura de Joe Biden, ha preferido la sutileza para recordar la necesidad de la unión de los americanos. "Dame tu descanso', llevaba grabado el libro que lucía en una mano como si se tratara de un bolso.

Mira, además, los mejores looks que han pasado por la alfombra roja: