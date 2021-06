El importante mensaje de Mery Turiel que te animará a superar una ruptura

"No es el tiempo, es el trabajo que hayas hecho en ti" dice el alegato de la influencer que deberías leer hoy, que invita a confiar en uno mismo tras poner fin a una relación de pareja.

Julia García

Hay influencers que aprovechan su posición, que les permite ser un altavoz con un alcance masivo a través de las redes sociales, para compartir reflexiones honestas sobre distintos aspectos de la vida. La maternidad, el posparto, el feminismo, la libertad sexual, la salud mental son algunos de los temas que abordan con mensajes que tienen un impacto positivo en muchos de sus seguidores.

Una de esas estrellas nacionales de las redes sociales que suele ir mucho más allá de sus consejos de estilo es Mery Turiel, que en su último post ha publicado una larga reflexión sobre lo que supone una ruptura de pareja y lo que, en su opinión, es lo que permite seguir adelante y volver a ser feliz.

"Hoy justo estaba hablando con una chica que me contaba lo dura que está siendo su ruptura y me ha salido el recuerdo de esta foto que compartí hace un año. Uno de mis peores días del 2020. Una ruptura, el fin de unos planes y el empezar de nuevo mientras me sentía muy perdida. Estaba rota…", comienza diciendo en su reflexión la joven nacida en Madrid y criada en Valencia. "Ahora veo esta foto y mi mirada triste intentando no sentirme así y estoy orgullosa", añade antes de abordar un potente alegato con el que seguramente empatizarás de pleno.

Turiel critica ese pensamiento extendido, que tiene mucho de frase hecha para consolar en un momento personal difícil, de que el tiempo todo lo cura. "En ese momento todo el mundo te dice que es cuestión de tiempo…y a mí me recorría un escalofrío cada vez que escuchaba esa frase", dice la influencer, que reconoce que ella "no quería que pasase el tiempo, solo quería volver a estar bien. Volver a sonreír, volver a ser yo".

Para compartir estas palabras, Mery Turiel ha publicado una imagen de hace un año en la que la cámara detecta su gesto triste, propio de una época en la que, como ella misma confirma, lo pasó mal durante meses y tenía "los ánimos por el suelo".

Dice la influencer que ahora mira dicha foto de una manera diferente, preguntándose de dónde sacaba las fuerzas para estar bien. Ella misma se responde, y al mismo tiempo que lo hace da un consejo de oro a todas las personas que estén sintiendo algo parecido a lo que ella vivió entonces: "La vida es un aprendizaje continuo y cosas así forman parte del camino. Me ha costado un año poder escribir esto desde la paz absoluta y una sonrisa…y lo hago como un canto a la esperanza para todas las que estéis pasando por algo así. Cómo me han dicho hoy, no es el tiempo, es el trabajo que hayas hecho en ti. Y yo he currado mucho", concluye el mensaje que cuenta con más de 36 000 likes y casi 300 comentarios.