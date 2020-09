Las seguidoras de Marina Llorca se han sincerado sobre los insultos que reciben por su físico (y hay cosas "horribles")

¿De verdad que esto es algo 'normal'?

"¿Cuál ha sido el comentario despectivo o insulto sobre vuestro físico que os ha dolido más?". La pregunta de Marina Llorca, la inspiradora influencer curvy que acostumbra a regalarnos contundentes mensajes 'body positive', destapaba hace unas horas la caja de los truenos. Porque, al parecer, la costumbre de descalificar a alguien por su cuerpo está a la orden del día.

Rápidamente, la invitación de Marina se ha llenado de respuestas; muchas, terribles, como ella misma ha reconocido. Y, las más dolorosas, seguramente, las que salen de las personas a las más queremos.

"Quería daros voz visibilizando vuestras historias y experiencias, y he leído cosas horribles", ha confesado la instagrammer, que ha hecho una selección de esos testimonios escandalizantes.

Estos son algunos de esos comentarios que hay que leer para aprender lo que nunca hay que decir (y reconocer, si nos lo dicen, que eso NO está bien).

"Tu cuerpo da tanto asco que no deberías subir fotos aquí", le escribieron a una usuaria tras subir un look en Instagram.

"Qué asco, nunca había visto a una foca haciendo deporte", escribió una desconocida en la misma red social.

"Pero qué monstruo es ese? Estará dormido, no?" (otro comentario en redes).

"Mi ex me dijo que se avergonzaba de mi físico por tener kilos de más y que no quería que nadie me viera" (Sin palabras).

"Estoy enamorada de ella, pero hasta que no pierda 10 kilos...".

"Un día llegué a casa y en el portal del edificio ponía 'Aquí vive Ruth la gorda'".

"Es imposible que te sientas bien estando así de gorda" (el comentario de una madre a su hija, cuando esta era adolescente y tenía una talla 40).

"Un ex me dijo que si tuviera el cuerpo de Angelina Jolie, tendría más ganas de hacer el amor conmigo".

"No voy al gimnasio para ver gordas".

"Que llegase un día a atlestismo y me dijeran: Ahí viene la bola. Eso me dolió como una estaca, bro".

"Qué vas a ser tu maestra de Educación Física. Serás maestra de almacenar bollos en tu barriga".

"Anoréxica, fideo, saco de huesos...", (siempre de "gente cercana intentando ir de graciosos", especifica la receptora de estos comentarios).

"Mi mejor amigo llamándome gorda cuando su hermana es/era anoréxica y sabe lo que hay"

"Deforme" ("nunca pensé que esa palabra se podría asociar a mi cuerpo, se sincera una usuaria).

"El ballet es estética, si está gorda, no vale" (dijo una profe de ballet , cuando la afectada tenía 6 años).

"Por llevar falda uno me gritó: "Madre mía, qué asco tanta celulitis. Me cogí asco".

"Mi ex me dijo que no le gustaba que me pusiera pantalones cortos porque se me veían los muslos más gordos".

Según ha explicado Marina, estos mensajes constituyen solo el 5% del total que ha recibido. ¿También a ti se te ha puesto la carne de gallina?