Familias de dos mamás: 8 historias reales (y preciosas) llenas de amor y lucha

Dos guías específicas dan consejos prácticos y visibilidad a un colectivo en crecimiento que aún no cuenta con las suficientes ayudas. Además, en la mayoría de las comunidades las madres lesbianas no gestantes tienen que casarse para ser reconocidas como tales. La falta de referentes es otro de los hándicap a que afrontan. WOMAN quiere ayudar dando voz a 8 familias con mamás al cuadrado.

Paka Díaz | Woman.es

Decidir ser madre no suele ser fácil. Las responsabilidades acerca de la creación de una nueva vida se multiplican en tu cabeza. Por eso, que tanto tu entorno como el personal sanitario que te va a atender sea positivo, seguro y se comunique de manera adecuado contigo es fundamental. Más aún si sois una pareja de mujeres lesbianas, o una sola que quiere formar una familia monomarental. "Hasta hace un par de años, la mayoría de las clínicas de reproducción asistidas solo tenían información orientada a parejas heterosexuales", explica Marta Fernández Herraiz es la fundadora y CEO de LesWorking, la primera red profesional internacional para mujeres lesbianas. Había llegado el momento de crear una guía para mujeres lesbianas que quisieran ser madres.

Marta Fernández Herraiz fue una de las cocreadoras de la primera ‘Guía de Buenas Prácticas. 20 Claves para convertir tu clínica en Lesbian Friendly’, un proyecto en el que participaron junto a ella otras seis mujeres Marta Barrio, Ruth Abad, Amparo Camacho, Eva Pérez Nanclares, Chiara Boffi y Erika García y asociaciones LGTBI. Pionera en Europa, esta guía nació al dar cuenta de la necesidad de mejorar la experiencia de las mujeres lesbianas que reciben tratamiento en clínicas y servicios de reproducción asistida.

En este documento se cubrían aspectos tan importantes, y hasta entonces tan poco tenidos en cuenta, como la comunicación adecuada, la experiencia de la paciente en reproducción asistida, la información legal o la gestión sanitaria, con un enfoque de sanidad participativa y centrada en las personas. "La presentamos en 2019, tras más de un año cocreándola con familias de dos mamás, asociaciones de mujeres lebianas y talleres. Del trabajo conjunto nació esta guía. Una de sus claves era que los centros sanitarios adaptaran su comunicación con materiales específicos para familias de dos mamas", explica Marta Fernández Herraiz.

La clínica IVI atrapó el guante que les habían lanzado y en 2020 sacaron 'Mamás al cuadrado. Guía para familias de dos mamás', creada, como dicen en ella, "para mujeres valientes, libres y determinadas, porque se merecen cualquier ayuda que se les pueda dar para hacerles más fácil el proceso. Porque vosotras sois el reflejo del cariño, de la voluntad de dar sin recibir, de todo lo que representa ser madre".

"Es un proyecto precioso, creo que es la guía que toda chica lesbiana que quiera ser madre debería de leer", destaca la CEO de LesWorking, que también ha participado en su creación con un prólogo en el que señala que la idea es que sirva para hacer más fácil el camino. "Cuenta con todas las opciones que pueden encontrar en cuanto a reproducción asistida las mujeres lesbianas que deseen ser madres, pero además muestra testimonio de primera mano de mujeres que han pasado por ahí, lo que supone un referente y una ayuda inestimable", explica.

Mujeres que cuentan las dudas, la incertudumbre y los escollos que encontraron en su camino para formar una familia, pero, sobre todo, que explican cómo conseguirlo de manera cercana y muy práctica. Hablan de la aceptación de sus familiares o de cómo sobrellevar un entorno conservador. También aparecen hijos e hijas de familias de dos madres. La guía también es muy útil para quienes deseen saber más sobre estas familias, para evitar meter la pata en ocasiones, por puro desconocimiento. "Aún nos encontramos con amigos o conocidos que nos preguntan quién es la mamá. Lo hacen si mala intención, pero deben entender que madres somos las dos, solo que una fue la gestante", aclara Marta Fernández Herraiz.

En la guía se explican los diversos tipos de reproducción asistida a los que pueden optar las parejas de dos mujeres: la inseminación artificial con semen de donante, la fecundación in vitro (FIV) con semen de donante o la recepción de ovocitos de la pareja. Este último es conocido por el Método ROPA y la falta de información entre muchas personas heterosexuales hace que se sorprendan al conocerlo. El método ROPA es una forma de compartir la maternidad que consiste en que una de las mujeres es la donante del óvulo y madre genética, que se fecunda con semen de un donante, y la otra es la receptora y madre gestante. "Es una modalidad que llama mucho la atención a quienes no tienen cerca una familia de dos mamás", apunta Marta.

Según un informe de las clínicas de reproducción IVI, en España ha crecido en los últimos 3 años en un 37% el número de familias formadas por dos mujeres lesbianas. Según IVI, el perfil de estas parejas de mujeres es claro: tienen aproximadamente 35 años, se dedican en su mayoría a la Educación, seguido de la hostelería y de perfiles sanitarios (médicos y enfermeras).

En la presentación de 'Mamás al cuadrado' destacaron que en 2018 los matrimonios de dos mujeres ya superaron a los de dos hombres, con un 51%. En total hubo 2.512 uniones entre parejas de sexo femenino, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Uno de los motivos principales es que se trata de un requisito indispensable para inscribir a los hijos de dos mujeres lesbianas en el Registro Civil, salvo en algunas comunidades autónomas como Cataluña", explica Marta Fernández Herraiz, que cuenta su caso personal: "Por ejemplo, mi pareja y yo nos tuvimos que casar en plena pandemia para que yo, que no soy la gestante, también fuera considerada como madre. Aunque nuestra legislación en temas LGTBI es una de las más avanzadas del mundo aún quedan flecos por pulir, como este".

Muchas parejas de lesbianas europeas de países como Francia o Italia, donde está prohibido, vienen cada año a España a convertirse en madres, ya que allí no pueden tenerlos a través de la reproducción asistida. La fundadora de LesWorking también recuerda que ser una familia de mujeres lesbianas, también las monomarentales, "una mayor brecha de género, ya que cobramos menos en promedio, lo que supone al final una unidad familiar con un ingreso promedio más bajo que otra familia formada por un hombre y una mujer".

Los temas siguen surgiendo mientras hablamos de las familias de dos madres. El 75% de las personas LGTBI no revela su orientación sexual en el trabajo por miedo a la discriminación. ¿Qué sucede con las familias de lesbianas? "La mayoría no lo cuenta en sus empresas, eso supone perdida de derechos para la persona, porque pierde por ejemplo, los días de luna de miel, pero también el permiso de maternidad. Conozco a mujeres con que sueltan la mano a su hijo en el parque porque cree que ha visto a alguien de la empresa", cuenta Marta Fernández Herraiz, que me lanza una pregunta: "¿Conoces a alguna pareja de mujeres famosas, lesbianas y con hijos?". De repente, me quedo en blanco. "¿Y de gays con hijos?" Con facilidad, varios aparecen en mi mente.

"Las lesbianas aún seguimos demasiado invisibilizadas", destaca la CEO, que comenta que "cuando te planteas tener un hijo sabes lo que viene despúes. Lo primero es que, si no lo estaba, sacas del armario a toda la familia. A tu madre en el pueblo que ibas a visitar con tu supuesta amiga, que es tu novia, si vais con un hijo, se acabó lo de amigas. Y, aunque tu familia lo sepa, al ir con niños lo comentará todo el barrio. Hay que normalizarlo para que ninguna mujer lesbiana tenga que enfretarse a este dilema. Nadie se atreve a convertirse en referente porque implica mucho, pero si no lo hacemos, y lo hacemos muchas, no vamos a cambiarlo. Esto es una rueda". Por eso, aunque la visibilidad lésbica es un camino ancho y libre por el cual cada una transita como quiere, o puede, también es fundamental.

Anabel Alonso, Jodie Foster, Cynthia Nixon, Melissa Etheridge... Mientras conversamos, nos van surgiendo de mujeres lesbianas con familia fuera del armario. "Lo sabemos, pero no salen fotos de ellas con su prole. Salen 400 familias de famosos heteros con sus bebés, igual que de famosos gays, pero ¿cuántos reportajes hay de dos mamás lesbianas famosas con sus bebés? No muestran a su familia al mundo. Ese es el problema", asegura y explica que por eso, "las dudas y miedos de las mujeres lesbianas antes ser mamás son enormes, porque no tienen referentes de nada. Visibilizarnos es un reto social para empoderarnos y hacer avanzar a nuestro entorno", afirma. Por eso, desde WOMAN pedimos a familias de dos mamás a que nos mandaran fotos y nos contaran su experiencia. Aquí abajo tenéis el resultado.

FAMILIAS CON DOS MAMÁS

Para este reportaje hicimos un llamamiento a familias con dos mamás interesadas en compartir sus testimonios y su experiencia. Estas son las fotos de sus preciosas familias y sus palabras en primera persona.

1. Noemí Díaz (izq) y Marta Herráiz (dcha), con su hija Sabela Herraiz Díaz

"Somos Marta (40 años) y Noe (43). En nuestro caso, ambas queríamos ser madres, así que cuando llegó Sabela a nuestra vida el 8 de marzo de 2021, se cumplió nuestro sueño. Nuestro consejo a otras mujeres lesbianas que quieran ser madres es que no demoren su decisión de maternidad, porque por experiencia sabemos que a mayor edad, más complicado se vuelve".

2. Vanessa y Tamara, con su hijo Martín.

"Somos Vanessa (41 años) y Tamara (31). llevamos juntas 7 años y desde hace 3 tenemos a nuestro pequeño Martin. No nos costó decidirnos a ser mamás porque las dos lo deseábamos. Empezamos con muchísima ilusión y después de 5 negativos y casi tirar la toalla, nos dieron la mayor alegría de nuestra vida en la sexta inseminación artificial. El tratamiento lo hicimos en el Hospital de la Paz en Madrid, y desde el primer momento nos trataron fenomenal. Ahora estamos intentando darle un hermanit@ a Martín por lo privado en la clínica Ginemed, ya que en la seguridad social no te lo permiten por tener ya un hijo sano en la pareja. Aunque es mas costoso, lo volvemos a intentar con la misma ilusión que el primer día, porque nada en el mundo nos da más la vida que oír esa vocecita cuando dice: "Mamá te quiero hasta el sol y a Mami hasta la luna”.

3. Natalia y María, con sus hijas Lola y Alejandra.

"¡Esta es la única foto de familia que tenemos! Me ha costado encontrarla. En mucha salimos tres ¡pero no las cuatro! María (47 años) es la morena, yo Natalia (41), la rubia y con nosotras están Alejandra con tres años y Lola, nuestra bebé de 8 meses. Empezamos nuestra familia cuando vivíamos en Barcelona, donde nos mudamos por trabajo hace más de cinco años. Siempre soñamos con ser madres, pero no veíamos el momento porque llevábamos una vida muy ajetreada: trabajos exigentes, con viajes, asistencia a eventos, comidas y cenas fuera, mucho deporte el fin de semana, vacaciones a Asia, África o Sudamérica… En 2018 nació Alejandra y en 2020, Lola. Desde entonces, nuestra vida ha cambiado en algunos aspectos, en otros intentamos seguir manteniendo esa esencia de vida ajetreada... Pero, sobre todo, viajamos cada día a lugares maravillosos: ver el mundo a través de los ojos de nuestras hijas es un regalo y un descubrimiento que nos mantiene ilusionadas y con una energía infinita".

4. Cris y Vane, con sus hijos Miguel y Manuel.

"Hola, somos Cris (46 años), Vane (39), Miguel (7) y Manuel (4). Nos auto denominamos la familia M (mamás y ellos empiezan con m también). Nos encanta viajar y estar con nuestros amigos y familia. Mis hijos me dicen que os diga que somos una familia graciosa, divertida y cariñosa. Estas fotos nos las hizo una amiga fotógrafa, Ana Fuentes y nos encantan. Nosotras somos maestras y nos conocimos en la profesión. Quisimos un niñ@ y lo primero que nos dijeron es que teníamos que estar casadas. Así lo hicimos. Nos casamos para formar la familia que ahora tenemos. Los principios son duros, nos encontramos piedras. No todo es tan bonito como aparece en la foto. Pero… La recompensa es esta foto. Para nosotras, el apoyo de nuestros amig@s fue la clave. Y reclamar procesos injustos y discriminatorios para visibilizar situaciones. Así lo hicimos nosotras, porque todo nuestro proceso fue por vía pública cuando en Madrid no dejaban acceder a la reproducción asistida a parejas homosexuales. Así que nos tocó insistir, buscar hospitales respetuosos y reclamar siempre. El grupo (de WhatsApp, las redes) en que estamos ahora, en su momento no lo usamos, pero estamos viendo que es muy útil para informarnos entre nosotras del camino a seguir".

5. Ana, Carmen y su hijo Flavio

"Te envío una foto de nuestra hermosa familia. Somos Ana (36 años), Carmen (33) y Flavio (7 meses). Cuando comenzamos a buscar a nuestro bebé nos encontramos problemas de salud que nos llevaron a tener que cambiar de plan y hacer el método ropa, ahora no podemos estar más enamoradas de Flavio y de nuestra familia. Estamos disfrutando de la crianza y admirando cada evolución que hace nuestro pequeño. ¡En nuestra casa nunca ha habido tanta poesía, canciones, bailes, alegría y amor!".

6. Eliana Dias (izq), Alexandra Martin (dcha) y su hija Victoria.

"Somos Alexandra Martin (34 años) 34 y Eliana Dias (29). En la foto, nuestra hija Victoria tenía 13 meses. Ahora ya tiene un año. Hemos decidido hacer el método ROPA para realizar nuestro deseo de ser una familia con hijos. El universo nos ha brindado con una hija encantadora y deseamos volver a incrementar la familia en breve. Nuestros amigos y familia han sido nuestro principal soporte para alcanzar nuestro sueño".

7. Tania, Débora y su hijo Raúl.

"Aquí Tania (33 años), Débora (33) y nuestro hijo Raúl (3 años), en Instagram nos podéis encontrar como Mamá+Mami. Nuestra familia somos un equipo, no funcionamos sin l@s otr@s dos. Antes de tomar la decisión de empezar el tratamiento para gestar a Raúl teniamos los típicos miedos de madres primerizas, ‘¿lo haremos bien?’ Pero, a día de hoy… ¡¡seguimos con esos miedos jejejeje!! Que nadie os diga qué camino seguir, luchad por vuestros sueños, ¡juntas podéis conseguirlo! ‍🌈❤".

8. Cécile y Beatriz, con sus hijas Julia y Carla.



“Somos Cécile (33 años) y Beatriz (44), con sus hijas Julia (2) y Carla (4 meses). Nuestra familia está constituida sobre tres pilares: el amor, la ilusión y la perseverancia. Gracias al apoyo de amigas que ya habían dado el paso, supimos traspasar las barreras de los estereotipos sociales y crear nuestra propia familia. Tras varios intentos en una clínica de reproducción asistida madrileña, conseguimos el test de embarazo positivo de nuestra primera hija Julia, que recordamos como uno de los momentos más emocionantes de nuestras vidas. Al año de su nacimiento, decidimos hacer crecer la familia y nació su hermanita Carla; ¡nuestro segundo sueño se hacía realidad!”