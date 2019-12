Esta iniciativa colaborativa reúne cien estimulantes relatos de mujeres españolas, de los cuales, muchos quedaron en el olvido.

Fátima García | Woman.es

Es cuanto menos curioso que, cuando pensamos en personajes ilustres de la Historia, prácticamente la totalidad de los que se nos vienen a la cabeza tienen nombre masculino. Supongo que a estas alturas te habrás dado cuenta de que algo falla. Que, aunque por desgracia, la mujer tuvo menos oportunidades de proyectar su carrera profesional con éxito, existieron, y sin duda, ya va siendo el momento de otorgarles la visibilidad que merecen todas ellas.

Con el propósito de poner en valor esos nombres femeninos con acento español que en muchos casos quedaron en el olvido, nació el proyecto colectivo ‘No me cuentes cuentos’. Un grupo de periodistas se dieron cuenta de que, a pesar de la gran cantidad de libros que surgían en torno a las mujeres, no había ninguno que reuniera todo el talento español, tanto del pasado como del presente.

De esta manera, recopilaron las historias de cien mujeres españolas que han conseguido todo aquello que se propusieron, rompiendo barreras y estereotipos, para que sirvan a las más pequeñas de referentes reales.

Charo Marcos, la máxima responsable del proyecto explica que “todo comenzó con una lista de nombres en la que incluimos a más de doscientas mujeres de vidas inspiradoras; después, lo dejamos en cien para que el proyecto fuera abordable, empezamos con la redacción de los primeros cuentos y después el boca a boca nos ayudó a que se sumaran un montón de escritoras e ilustradoras. Todo el mundo ha participado desinteresadamente en este proyecto, que nació en Internet, recibió el impulso de las redes sociales, se convirtió en podcast y ahora es un libro”.

Y es que han sido numerosas ilustradoras y escritoras, a excepción de algún nombre masculino, las que generosamente han querido participar en ‘No me cuentes cuentos’. En sus relatos han querido “incluir mujeres de todas las épocas, de toda la geografía española y de todas las profesiones. Siendo esta parte la más complicada porque a medida que nos alejábamos del siglo XX era más difícil encontrar inventoras o científicas, no porque no las hubiera, sino porque su labor ha pasado desapercibida hasta ahora”, puntualiza Charo Marcos.

Así, puedes leer la sorprendente historia de Sor Juana Inés de la Cruz, quien desde su celda en el convento consiguió que el mejor escritor de América del siglo XVII fuese una chica. O cómo Elisa y Marcela consiguieron casarse por la iglesia cien años antes de que se aprobara la ley que permitió a los homosexuales españoles contraer matrimonio. Fruto de esa mezcla de épocas, nos encontramos con relatos más recientes como 'El cuento de Rosalía' en el que se explica el imponente éxito de la que se ha convertido en la cantante del año.

'No me cuentes cuentos' es sin duda un proyecto entusiasta y en permanente crecimiento cuyo próximo objetivo es trasladar las historias del libro a los niños a través de talleres y seguir poniendo en valor que cualquiera puede conseguir lo que se proponga.