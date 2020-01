La guardameta de la selección española, considerada la mejor jugadora del continente en el último año, se ha hecho este fin de semana con la medalla de oro del campeonato Europeo junto a un equipo que no deja de sumar títulos y ya tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Son buenos tiempos para el waterpolo femenino de nuestro país y Laura Ester lo sabe de primera mano. La selección española ha conquistado este fin de semana el campeonato Europeo en Budapest, tras una ajustada final contra el equipo ruso, y buena parte del mérito reside en la actuación de su portera, quien además acaba de recibir la distinción de mejor jugadora del continente durante el 2019 otorgada por la Liga Europea de Natación.

Hace solo unos días que cumplió 30 años -en pleno campeonato, lo celebró a lo grande y rodeada de sus compañeras de equipo, que también son sus amigas- y esta catalana ya puede presumir de haber ganado casi todos los títulos de su disciplina, junto a un equipo de guerreras que está haciendo historia en el deporte español. Y al mismo tiempo que bate récords en la piscina, termina sus estudios de Bioquímica en la universidad. Puro #WomanPower. La única espinita que tiene clavada son las Olimpiadas: fue subcampeona en Londres 2012, pero se quedaron fuera del podio en Río 2016; este 2020, Tokio es su mayor objetivo.

¿Cómo se siente una campeona que lo está ganando todo?

Simplemente muy muy contenta de volver con el trabajo hecho por así decirlo. Nuestro objetivo siempre que vamos a los campeonatos es volver con una medalla y si es de oro muchísimo mejor. Creo que a este campeonato no se le puede pedir más.

Además a título personal te has llevado el premio de mejor jugadora europea del 2019. Qué mejor forma para inaugurar la treintena...

No me lo esperaba para nada y creo que es muy especial además en un año olímpico como este. Empezar así de bien es importante de cara la confianza del equipo y esperamos que no sea la última medalla de este año.

Estáis haciendo historia en un deporte femenino minoritario, ¿sois conscientes de que sois todo un referente para muchas niñas?

Creo que eso es lo más importante, ver que ahora hay niñas que se quieren apuntar porque nos han visto a nosotras. Es como que el pequeño mundo del waterpolo poco a poco va creciendo. Pero no solo es por los buenos resultados del femenino, el equipo masculino también está haciendo unos años increíbles.

Cuando tú empezaste, ¿tenías algún referente femenino?

Como portera siempre he pensado en Jesús Rollán, un portero mítico de España; pero en el equipo femenino estaba Patricia del Soto, la portera de entonces. La veía y quería ser como ella, pensaba que quería jugar en la selección y ser tan buena como ella. Al final tuve la suerte de poder compartir incluso vestuario con ella y entrenar juntas y me ayudó muchísimo. Fue muy guay, un sueño cumplido.

¿Uno de los puntos fuertes de vuestro equipo es que, además de compañeras sois además amigas fuera del agua?

Creo que el buen rollo y la sintonía que hay tanto dentro como fuera del agua es la clave de este equipo. Si fuera de la piscina no hubiera tanta unión, dentro se vería afectado.

Tus primeras palabras tras ganar este Europeo han sido que ahora ya "toca pensar en Tokio", ¿siempre tenéis tan presentes los Juegos Olímpicos?

Creo que las Olimpiadas son una competición muy especial para todos los deportistas porque se celebran cada cuatro años y es muy difícil participar. Para algunas de las jugadoras del equipo estas serán nuestros terceros Juegos y vamos a ir con todo para intentar conseguir la medalla de oro que nos falta.

El mundo del deporte acuático esta poco a poco sacando la cabeza y reivindicándose a base de muy buenos resultados tanto en los europeos como en los anteriores Olímpicos. Esperemos que este año sea igual, que haya mucha participación y que tengamos suerte.

No muchas deportistas pueden presumir de haber participado en tres Olimpiadas…

¡Esperemos a que llegue ese día para decirlo! Ojalá pueda presumir de ello. Para mí es muy muy especial.

Recientemente comentabas que no te quedan muchos años de waterpolo y querías disfrutar al máximo esta etapa de éxitos, ¿cuál es el sacrificio personal de mantenerte en la élite de este deporte?

No puedo decir que dedicarme al deporte profesional me suponga un sacrificio, más bien que tengo la suerte de dedicarme a lo que verdaderamente me apasiona. Es cierto que debido al waterpolo no tenemos tanto tiempo para viajar, estar con la familia, los amigos, la pareja… pero tenemos la suerte de disfrutar y vivir momentos que recordaremos toda la vida. Claro que hay momentos duros en entrenos en los que pienso “¿quién me mandaría a mí hacer esto?”, pero luego en la competición nos miramos las unas a las otras… y sabemos que merece la pena.

¿Es difícil compaginar el waterpolo con la universidad?

Solo hay que saber organizarse y aprovechar al máximo las pocas horas libres que se tienen para ir aprobando asignaturas poco a poco. Está claro que quienes nos dedicamos al deporte vamos a otro ritmo; la gente que solo se dedica a sus estudios tarda cuatro o cinco años en sacarse la carrera, los deportistas tardamos… ¡unos cuantos más! Pero sé que cuando se acabe el waterpolo tendré que vivir de algo más.

¿Te ves más como bioquímica que vinculada al waterpolo profesional en un futuro?

Siempre voy a estar vinculada a este deporte porque es mi pasión, pero en un futuro no me veo como entrenadora... ¡creo que no tendría paciencia!