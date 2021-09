La actriz de 'This is us' no dudó en mostrar el sacaleches que portó a la gran gala de los premios audiovisuales.

Clara Hernández

La gala de los Emmy 2021 estuvo protagonizado por los modelazos que invadieron su alfombra roja con, por ejemplo, una Emma Corrin soberbia con su look retro, o la magia del estilismo pálido de Anya Taylor-Joy. También, un palmarés donde 'The Crown' y 'Gambito de dama' fueron las grandes triunfadoras (y 'El cuento de la criada', la gran derrotada). Y galardones merecidísimos como el Emmy a mejor actriz de Emma Watson por su papel en la miniserie 'Mare of Easttow'.

Pero además del cine y la moda, la gala contó con inesperadas reivindicaciones, como las críticas por no haber concedido premios a intérpretes de color, o la de Mandy Moore, la actriz que encarna a la madre de la serie 'This is us', que con una publicación en sus stories se ha convertido en viral mientras ha llamado la atención sobre la naturalidad que debe rodear a algunos aspectos de la maternidad.

Así, la intérprete ha compartido una imagen en la aparece un sacaleches junto a la inscripción, no desprovista de humor: "Tonight's MVP Accessory", que traducido sería algo así como el accesorio más importante e imprescindible de la gala, ya que con las letras 'MVP' se suele designar a los jugadores de fútbol que son considerados más valiosos para lograr la victoria del equipo.

El caso es que, con esta imagen, Mandy Moore ha permitido recordar las necesidades de las madres recientes que dan el pecho a sus bebés, y las dificultades que deben afrontar cuando salen de casa sin su hijo (mucho más, cuando deben acudir a una gala y desfilar por su alfombra roja).

Este gesto de Mandy, que en 2021 ha sido madre por primera vez de un pequeño llamado August Harrison Goldsmith, ha sido aplaudido con numerosos 'likes' por sus seguidores, contentos de que en lugar de esconder estos detalles que rodean a la crianza de los bebés, se traten con naturalidad y dejen de ser un tabú.

Hasta ahora, otras celebrities han reivindicando con fotos y actos el hecho de dar a su bebé el pecho en público, como Paula Echevarría, que no dudó en posar amamantando a su hijo junto a sus amigas. "¿Alguien más está pasando por esto que me dé consejos para poder tener vida además de alimentar/calmar/crear vínculo/etc. con mi bebé?", preguntó desde su perfil social mientras aparecía dando el pecho, también, en la consulta del dermatólogo. ¡Porque a veces no hay tiempo para nada!