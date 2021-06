Julia Velasco, directora de red de Vodafone: “Hay que encontrar un equilibrio sano con la tecnología y mantener vivo ese Pepito Grillo que te dice al oído: desconecta”

Hablamos con Julia Velasco, Directora de red de Vodafone, una mujerque ha movido los hilos y las redes que permitieron que durante los días más duros del confinamiento siguiéramos conectados.

En España hay más líneas de telefonía móvil que habitantes. Pasamos conectados casi un tercio de nuestro día, entre 6 y 8 horas. Hoy hablamos con Julia Velasco, Directora de red de Vodafone, una mujer inspiradora que ha movido los hilos y las redes que permitieron que durante los días más duros del confinamiento siguiéramos conectados y no nos quedáramos solos en casa. “Tenemos que estar orgullosos de la infraestructura tecnológica de España.

Una fortaleza que se ha demostrado con un servicio que no colapsó a pesar del volumen de consumo de Internet. En tres meses desplegamos la capacidad que normalmente usaríamos en un año”, explica Julia. Como madre de dos hijos, uno de 13 y otro de 10, intenta educar a sus hijos en un uso inteligente de Internet. “Hay que encontrar un equilibrio sano con la tecnología y mantener vivo ese Pepito Grillo que te dice al oído: desconecta”, dice. Julia nos cuenta cómo negociar con los hijos y cómo llegar a acuerdos sobre las horas de conexión. “Ellos tienen que entender por qué los padres no queremos que estén todo el tiempo conectados y preferimos que también disfruten de actividades al aire libre y de juegos más retadores. Ellos pueden entender el peligro de estar siempre conectados si se lo explicamos bien”, afirma. En este episodio Julia nos habla del futuro. De un futuro que no está muy lejanos con robots, realidad aumentada y la velocidad inaudita del 5 G. “Estamos a punto de vivir la próxima revolución tecnológica”. ¡Dale al play

