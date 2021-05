6 hitos de Gloria Steinem, el nuevo Premio Princesa de Asturias 2021 de Humanidades

Conocida por su activismo feminista, Gloria Steinem ha sido reconocida por la Fundación Princesa de Asturias por su labor social en el ámbito internacional.

Clara Hernández

La periodista y escritora Gloria Steinem, probablemente la feminista más famosa del mundo, es la destinataria del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, según ha hecho saber este miércoles el jurado de la Fundación que concede los galardones, los cuales están dirigidos a reconocer "la labor científica, técnica, cultural social y humanitaria realizada por personas o instituciones en el ámbito internacional".

De esta manera, la Fundación Princesa de Asturias distingue las aportaciones de esta estadounidense, nacida hace 87 años en Ohio que, entre otras cosas, prendió fuego con una de sus publicaciones a las estructuras de Playboy y es considerada uno de los grandes referentes de la segunda ola feminista de finales de los 60 y principios de los 70.

Repasamos algunos de esos logros que la han hecho merecedora del premio y que la han convertido en un icono del activismo 'woman power'.

1. El desafío a Play Boy.

Fue una de sus primeras acciones conocidas. En 1966, en plena era de la revolución sexual, Gloria Steinem se infiltró en uno de los clubs de Playboy en Nueva York para después escribir 'A bunny's tale', un reportaje en el que denunciaba las duras condiciones laborales y salariales de las 'conejitas' que trabajaban en el club más famoso del planeta. "Sé parte del club de conejitas, obtén el trabajo más glamouroso, conoce celebridades, haz dinero...", prometían los anuncios que buscaban empleadas del imperio de Hugh Hefner. Como descubrió Steinem, el glamour solo estaba reservado para los hombres.

2. 'Después del poder negro, la liberación de las mujeres'

Junto al anterior, uno de sus artículos más conocidos y que fue considerado uno de los textos base del feminismo de los 70 es el titulado 'After black power, women's liberation', que se publicó en 1969 en 'New York Magazine'. En este, enumeraba los cambios sociales que se estaban operando en cuanto al feminismo, apunta a la condición de "ciudadanas de segunda clase" de las mujeres y los sentimientos de inferioridad que esto había generado entre ellas. "Las mujeres, al unirse, se han dado cuenta de que comparten más problemas con mujeres de diferentes clases sociales que con hombre de su misma clase social", observaba. También descartaba los insultos de "radicales" que, a su entender, les dedicaban los "sectores radicales".

3. La primera revista creada exclusivamente por mujeres

En 1972, cofundó, junto con la feminista Dorothy Pitman Hughes y otras compañeras, la publicación 'Ms.', la primera publicación dirigida solo por mujeres. Primero un suplemento de la revista New York, se independizó de esta en 1072 y hasta 1987 trató de sensibilizar a las lectoras y la opinión pública de cuestiones de género, lucha de clases y la noción de raza.

4. Fundación de asociaciones

Su activismo a favor de la igualdad de las mujeres se ha desarrollado a través de artículos y trabajos periodísticos, así como su participación en distintos foros e n la fundación de organizaciones de mujeres como el National Women's Political Caucus, la Women's Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women's Media Center.

5. Causas y luchas

Entre sus luchas recientes, figuran su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial, la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de los Derechos o la abolición de la pena de muerte, la mutilación femenina y el maltrato infantil.

6. Premios y reconomientos

Además del Premio Princesa de Asturias 2021, Gloria Steinem ha obtenido, entre otros muchos reconocimientos, el Penney-Missouri Journalism Award (1970), el Women's Sports Journalism Award (2004), el Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award (EE. UU., 2015), el National Gay Rights Advocates Award y el Eleanor Roosevelt Val-Kill Medal Award (2013). En 2013, Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad. La Universidad Rutgers creó en 2017 la Gloria Steinem Endowed Chair in Media, Culture and Feminist Studies.