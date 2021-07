¿Qué españolas ganarán medalla en Tokio 2020?

Mira nuestra apuesta de deportistas para subir al podio en los Juegos Olímpicos que, por fin, empiezan hoy.

Ester Aguado

GARBIÑE MUGURUZA

La tenista española, número 9 del ránking WTA, está muy ilusionada con Tokio: «No me lo quiero perder, siempre sueño en grande y una medalla sería especial. Los Juegos son todo en equipo, intentas conseguir medallas para España y es más patriótico. Te sientes más arropada, haces piña». Garbiñe ya participó en los Juegos de Río, aunque cayó en octavos. Aparte de en individuales, podría jugar también en dobles mixto con Rafa Nadal, algo aún si definir. Este año, ha ganado en Dubái y fue finalista en Melbourne y Doha, aunque luego se lesionó en Madrid y acaba de ser eliminada en primera ronda en Roland Garros (que ganó en 2016).

FÁTIMA GÁLVEZ

Quinta en Londres 2012 y cuarta en Río 2016, la cordobesa es, a sus 34 años –23 de ellos pegando tiros–, la mejor especialista del mundo en foso olímpico. «Espero ganar en Tokio esa medalla que quiero y que es lo único que me falta en mi carrera deportiva. En estos Juegos cambiaré la estrategia. No me conformo con entrar en la final, quiero obtener la medalla. Pero sé que todo depende de la puntería con un plato. Son 125, pero el último es el importante. Un plato ya me dejó fuera de las medallas».

LAURA ESTER (SELECCIÓN ESPAÑOLA WATERPOLO)

La portera de la selección española es la jugadora más determinante del Continente, un muro, y así fue reconocida en el Europeo 2019... y en 2017. A sus 31 años, lleva media vida defendiendo la portería de España, su periodo más exitoso, con oros en el Mundial de 2013 y en los Europeos 2014 y 2021, una plata olímpica en Londres y otros dos subcampeonatos mundiales. Sus reflejos y su agilidad destacan.

SILVIA MAS Y PATRICIA CANTERO (VELA)

Formaron pareja casi sin conocerse y ahora son campeonas del mundo de vela, en la clase 470. Lo lograron en Portugal, el pasado marzo, después de haber ganado la medalla de plata en el Mundial de 2018. Ellas, catalana y canaria, son una de las mejores bazas españolas para subir al podio en Tokio: son número tres del ránking mundial. Además, lograron el quinto puesto en el Mundial de 2019 en Enoshima (Japón) y la medalla de oro en la Copa del Mundo de ese mismo año.

JULIA BENEDETTI (SKATE)

El skateboard es otro de los deportes debutantes en Tokio 2021. En España solo cuenta con 450 licencias, no tiene cultura de club, no hay instalaciones homologadas y la captación se hace a través de las redes sociales. Andrea Benítez y Julia son las dos patinadoras clasificadas para representarnos. Benedetti, con 16 años, lo hará en la modalidad de park, después de conseguir la medalla de bronce en los Mundiales de Catar. Andrea se ganó en el Mundial de Roma de la modalidad de street el billete a Tokio.

CARLOTA CIGANDA (GOLF)

Será la segunda vez que participe en la gran cita del deporte mundial, y ahora con opción a medalla. Estuvo en Río de Janeiro en 2016, en el regreso del golf a unos Juegos Olímpicos después de 112 años, y este verano repetirá en Tokio. El ránking le avala: aparece en el puesto 17 de 60 jugadoras y ocupa el 23 en la clasificación mundial. La otra española será Azahara Muñoz, que figura en el puesto 32 siendo la 79 del mundo.

SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

Antes de Tokio, la cita con el Eurobasket de Valencia, en el que defendían la corona continental, no les fue nada bien: sin medalla y fuera del Mundial de Australia, la selección tocó suelo. La falta de acierto en momentos apretados condenó al equipo, aunque se valora el aprendizaje de las jóvenes. El equipo liderado por Laia Palau (que, a sus 42 años, sumó su partido 300 con la selección y no se ha perdido ningún campeonato: nueve Eurobasket, cinco Mundiales y tres Juegos Olímpicos) debe remontar porque atesora un buen balance: tres oros, una plata y cuatro bronces europeos, una plata olímpica y una plata y dos bronces mundiales. El que no viajará a Japón es el equipo 3x3, que no logró su plaza en el preolímpico de Graz.

MAIALEN CHORRAUT (PIRAGÜISMO)

La piragüista guipuzcoana buscará su tercera medalla olímpica, después de conquistar la medalla de bronce en K1 eslalon en los Juegos de Londres 2012, y cuatro años más tarde, en Río, tocar la gloria al proclamarse campeona olímpica en una competición para enmarcar. A sus 38 años y madre de una niña (Ane), la palista lidera la selección española de eslalon para Tokio, que se completa con Nuria Vilarrubla y que competirá en el Kasai Canoe Slalom Centre.

MIREIA BELMONTE (NATACIÓN)

Ella será, junto a Saúl Craviotto, abanderada en la ceremonia inaugural de Tokio 2021, el 23 de julio. Por primera vez, llevarán la bandera española un hombre y una mujer. La nadadora española de la historia tiene en su credencial 4 metales olímpicos (un oro, dos platas y un bronce), aunque acaba de renunciar al Europeo por una lesión en el hombro. Hoy solo tiene billete para Japón en dos pruebas –1.500 y 800 libre– de las seis que suelen componer su calendario.

SELECCIÓN HOCKEY HIERBA

Oro en Barcelona 92, la selección española ha recuperado el tono competitivo de las mejores con sendos bronces en el Mundial de 2018 y el Europeo de 2019. Son como una gran familia, su punto fuerte, ya que los clubes están muy localizados. La portera de las Red Sticks, María Ángeles Ruiz y la capitana española, Gigi Oliva, las mejores jugadoras del Europeo, liderarán a la selección nacional, que tiene muchas opciones de traerse medalla.

SANDRA SÁNCHEZ (KÁRATE)

Es la reina del tatami (suma seis títulos europeos, la corona mundial, el Récord Guinness por sus 35 medallas en la Karate 1 Premier League y líder el ránking mundial). La gran favorita al podio olímpico (con permiso o no de la japonesa Shimizu), acaba de lograr su sexto Europeo consecutivo. Ahora aspira, a sus 40 años, a conseguir la primera medalla de oro olímpica de la historia: el kárate debuta en estos Juegos como deporte y no estará en París 2024.

ANA PELETEIRO (TRIPLE SALTO)

La plusmarquista española de triple salto prepara su debut en unos Juegos Olímpicos por la puerta grande: «Ilusión. No tengo miedo escénico, todo lo contrario: me crezco en las competiciones. Para mí sería un sueño pisar la villa olímpica, fíjate que ni siquiera digo la pista», afirma. Grandes registros la han llevado a morder metales en Campeonatos de España (con seis oros), de Europa (rompió récords hasta alcanzar los 14,73 m en 2019 y plata en 2021) y del Mundo (bronce 2018).

SELECCIÓN DE BALONMANO

Son las Guerreras, aquellas que conquistaron la plata en el Mundial 2019. Su fuerza reside en el equipo –no hay españolas en el mejor siete inicial, pero se buscan la vida en grupo– y en la táctica: al no ser ni altas ni fuertes, se mueven sin parar. Lideradas por Nerea Pena, será la quinta vez que España acuda a unos Juegos (se llevaron el bronce en Londres 2012), la tercera consecutiva.

MARÍA PÉREZ

Esta marchadora granadina, campeona de Europa de los 20 kilómetros marcha en 2019, podría ser otra de nuestras opciones, ya que acaba de pulverizar el récord de España en 35 km. Su compañera Raquel González también entra dentro de las quinielas de atletismo.

TAMARA ECHEGOYEN Y PAULA BARCELÓ (VELA)

Forman un tándem muy competitivo en la clase 49er FX de vela, de la que son actuales campeonas del Mundo (Geelong, Australia, 2020).

TERESA PERALES

A sus 45 años, le acaban de conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, convirtiéndose en la primera deportista paralímpica que lo logra. La aragonesa, que acudirá a Tokio, se ha colgado 26 medallas en sus cinco participaciones en los Juegos.