La cantante de 'Mercy', que desapareció de la escena mediática hace diez años, explica ahora el doloroso motivo a través de Instagram.

"Fui violada, drogada y secuestrada durante varios días". Con esas palabras, la cantante Duffy ha roto su silencio a través de Instagram para explicar por qué renunció de un día para otro a su exitosa carrera musical.

La intérprete británica saltó a la fama en 2008 con el single 'Mercy' y llegó a ser considerada la sucesora de Amy Winehouse cuando su disco debut, titulado 'Rockferry' vendió más de nueve millones de copias y le valió numerosos premios, entre ellos un Grammy y tres Brit Awards.

Sin embargo, Duffy se esfumó repentinamente de la escena mediática sin dejar rastro. "Muchos de vosotros os preguntáis qué me pasó, dónde he estado y por qué desaparecí. Un periodista encontró la manera de contactar conmigo y le conté todo el verano pasado", explica en el post donde no entra en detalles pero asegura que lo aclarará todo e intentará resolver las dudas de sus fans en una entrevista en audio que tendrá lugar la próxima semana.

Pese a la dureza de sus palabras, que llegan más de una década después de su desaparición del panorama musical, su mensaje pretende ser tranquilizador. "Confiad en mí cuando digo que ahora estoy bien y a salvo", enfatiza antes de aclarar por qué nunca usó su voz para superar este bache: "No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Me pregunté a mí misma, '¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto?".

En menos de 24 horas la publicación ha recibido infinidad de mensajes de apoyo tanto de rostros conocidos de la industria como de personas anónimas. A continuación puedes leer su comunicado completo.

"No podéis imaginar la cantidad de veces que he pensado en escribir esto. La forma en que lo expresaría, cómo me sentiría después... Bueno, no estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado y qué es lo que me emociona y me libera para hablar. No puedo explicarlo.

Muchos de vosotros os preguntáis qué me pasó, dónde he estado y por qué desaparecí. Un periodista encontró la manera de contactar conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y me sentí genial hablando por fin. La verdad es que, y confiad en mí cuando digo que ahora estoy bien y a salvo, fui violada, drogada y secuestrada durante varios días.

Por supuesto sobreviví. La recuperación me llevó tiempo. No hay una forma liviana de contarlo. Pero puedo deciros que en la última década, fueron miles y miles de días los que me comprometí a querer sentir la luz del sol de nuevo en mi corazón. Ahora el sol brilla. ¿Te preguntas por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor? No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Me pregunté a mí misma, '¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto?' y lentamente se me rompió.

En las próximas semanas publicaré una entrevista. Si tenéis alguna pregunta, me gustaría responderla en la entrevista oral, si puedo. Tengo un amor sagrado y un sincero aprecio por vuestra amabilidad a lo largo de los años. Habéis sido mis amigos. Quiero daros las gracias por eso.

Por favor, respetad que esto es un movimiento noble por mi parte para hacer, para mí misma, y no quiero ninguna intrusión en mi familia. Por favor, apoyadme para hacer de esto una experiencia positiva."