El discurso de Michaela Coel en los Emmy que todas merecíamos escuchar

La ganadora al mejor guion de miniserie por 'Podría destruirte' ha dedicado su premio a todas las personas víctimas de abusos sexuales y ha lanzado un potente mensaje: "Escribid la historia que os dé miedo, que os haga sentir incertidumbre, que no sea cómoda".

María Aguirre Álvarez

Uno de los títulos imperdibles de 2020 para muchos seriéfilos fue 'I may destroy you' -'Podría destruirte- y, sin embargo, en la pasada edición de los Globos de Oro los encargados de elegir los nominados a estos premios se olvidaron de ella. Fue una decisión muy criticada que llevaba a hacer examen de conciencia por la falta de diversidad en la industria y que no han querido repetir desde la organización de los Emmy, quienes sí propusieron esta ficción creada y protagonizada por Michaela Coel para varios galardones.

Esta vez además ganó. Cierto es que no se alzó con la estatuilla de mejor miniserie ni con la de mejor dirección, pero sí que pudo subir al escenario a recoger su merecido premio a mejor guion.

Enfundada en un dos piezas neón compuesto por crop top con gran lazada a la espalda y falda columna drapeada firmado por Christopher John Rogers, la londinense apareció con un pequeño papel escrito en el que tenía escrito su brillante discurso.

"Escribid la historia que os dé miedo, que os haga sentir incertidumbre, que no sea cómoda. Os reto, en este mundo que nos tienta a rebuscar en las vidas de otros, para ayudarnos a determinar mejor cómo tenemos que sentirnos con nosotros mismos, y que a su vez nos hace sentir la necesidad de ser visibles en todo momento, porque estos días parece que la visibilidad es de alguna forma igual al éxito. No tengáis miedo a ausentaros de todo eso, de nosotros, durante un tiempo, y ver lo que os surge en ese silencio...", apuntó Michaela Coel ante la atenta mirada de los presentes.

Coel terminó dedicando este homenaje "a todas y cada una de las personas que hayan sobrevivido a abusos sexuales", como ella misma quien, recordemos, escribió la serie basándose en su propia experiencia ya que fue mientras escribía la segunda temporada de la ficción 'Chewing gum' cuando vivió un episodio muy similar al que sirve como punto de partida en 'I may destroy you' con el personaje de Arabella como su alter ego.

En la realidad, Michaela salió una noche a tomar algo con un amigo para darse un respiro del trabajo y lo siguiente que recuerda es estar delante del ordenador, sin saber cómo ha llegado hasta allí. Su teléfono móvil roto y una serie de flashes algo difusos le hacen recordar que ha sido violada en el baño de un bar después de que un hombre le metiera droga en su bebida. Esto mismo es lo que se cuenta en el primero de los doce episodios de esta serie que sirve como catarsis al proponer una profunda reflexión sobre diferentes temas como el consentimiento.