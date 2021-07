¿Por qué hay menos mujeres humoristas que hombres? La respuesta que Florentino Fernández ha facilitado en una entrevista, y que llega tras la controversia de La Chocita del Loro, no han gustado nada en algunos sectores.

Clara Hernández

Florentino Fernández ha vuelto a abrir la caja de los truenos tras expresar su opinión sobre por qué hay pocas mujeres en la escena humorística, un aspecto que ya generó una gran polémica hace unas semanas, después de que la directora de la popular sala madrileña La chocita del loro, Laura Sánchez, dijera que "mucho del humor que hacen las mujeres" era "victimista o muy feminista", y de que el gerente de la misma sala, Francisco Carretero, afirmara que el nivel "de las cómicas que hay en España necesita un tiempo" y que había que darles "uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro".

Ahora, Florentino Fernández ha secundado, en parte, esta visión en una entrevista que ha concedido al diario El Mundo. "Yo creo que si no hay más mujeres no es por una cuestión de sexos, sino de talento", ha respondido el cómico. "¿De verdad crees que es solo cuestión de talento?", le pregunta el periodista, a lo que él indica: "Yo creo que sí. Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia. "Es que tenían que contratar más mujeres". Bueno, pues si tienen talento, que las contraten, y si no, pues no".

- 12 cómicas que pagaríamos por ver en La Chocita del Loro.

- Mala Rodríguez: cómo ser mala de libro.

"Igual que a los hombres", ha añadido.

"El que tiene talento aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos", ha rematado incorporando una singular teoría por la que, además, los andaluces son más graciosos que otros pueblos por las muchas horas de sol y que en Dinamarca, por justo lo contrario, "no hay cómicos". "Todo está oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse".

El caso es que la respuesta a sus declaraciones no se ha hecho esperar. Una de las que le ha contestado con más contundencia ha sido Victoria Martín (@livingpostureo), la cómica que triunfa junto a Cristina Iglesias en el podcast 'Estirando el chicle'. "NO PUEDO MÁS, ha escrito en su perfil de Twitter, así, en mayúsculas. "En la respuesta completa también añade que (...) que no habrá mujeres pero tampoco cómicos niños o ancianos. De hecho, ancianos sí hay: tú", remata.

"¿Puedes dejar de hacer el ridículo y mirar un poco más allá de su ombligo?", pide la compañera de la anterior Cristina Iglesias.

"Yo llevo AÑOS escuchando lo mismo sobre las directoras de cine y TV", escribe Leticia Dolera, mientras Toni Acosta le sugiere "hablar con el periodista" porque el párrafo entero en el que indica que en Dinamarca no hay cómicos "es rarísimo". "Es que el entrevistador no recogió bien tus declaraciones porque como afirmación es un disparate", concluye.

El revuelo causado por sus declaraciones ha hecho que, finalmente, el humorista haya acudido a su Instagram para dar explicaciones y una disculpa que, sin embargo, no ha terminado de convencer a sus críticos. Estas han sido sus palabras:

"Quiero hacer este vídeo porque he visto el revuelo que se ha montado en Twitter. Soy plenamente consciente de que por encima de todo quiero igualdad de oportunidades, para cómicos y para cómicas. Y sé que hasta hace muy poco eso no era así, mis compañeras cómicas siempre han estado con problemas, con prejuicios, la sociedad siempre parece que las ha dejado como de lado... y gracias a la evolución de la tecnología de los nuevos canales de comunicación han podido aflorar esos talentos que lo están petando y que lo están reventando y que yo me estoy descojonando con ellas".

"Quiero que quede claro eso porque no sé si no he dicho bien lo que tenía que decir, no sé si el editor de El Mundo no ha puesto el titular que correspondía, pero en mi ánimo está que quiero igualdad de oportunidades para cómicos y para cómicas. Por eso decía que sueño con que el talento sea al final el que decida", añade. "Porque al final en un mundo en el que la igualdad está para todos, para cómicos y para cómicas, al final es el talento el que decide", subraya repitiendo, de alguna manera, la idea que ya había expuesto.

"Siento mucho de verdad todo este follón, no está en mi ánimo ser así, yo no soy así, y la gente de mi entorno me conoce y lo sabe", es la disculpa del humorista. "Lo lamento profundamente y que nos sigamos riendo siempre con los cómicos y cómicas. Viva la risa".