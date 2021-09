La declaración de Simone Biles en el Senado en 5 frases demoledoras

Ayer tuvo lugar en el Capitolio una de las jornadas clave en el caso contra Larry Nassar, que busca responsabilidades sobre las acusaciones de abusos sexuales masivos y consentidos por parte de la Federación Estadounidense de Gimnasia.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Simone Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols y Aly Raisman son cuatro de las mejores gimnastas a nivel mundial, pero tristemente hoy no son noticia por sus logros deportivos. Ayer declararon ante un comité del Senado estadounidense que investiga el supuesto mal manejo del FBI en el mayor escándalo deportivo del siglo: el caso del depredador sexual Larry Nassar.

Las cuatro deportistas, empezando por la multicampeona olímpica y mundial, no sólo detallaron los abusos que sufrieron por parte de Nassar, sino también las negligencias del sistema que, según las propias palabras de Biles, "permitió y perpetró" estos incidentes.

"He ganado 25 medallas en Mundiales, siete en Juegos Olímpicos, y soy una sobreviviente de abuso sexual". Así se presentó Simone junto a sus compañeras supervivientes de los abusos del exmédico del equipo de gimnasia femenino de EE UU, exigiendo que los agentes involucrados en la investigación sean procesados por no haber actuado antes contra Nassar mientras este, ahora condenado, cometía los abusos.

Raisman relató que pasó 14 meses insistiendo en hablar con los investigadores hasta que decidieron escucharla: "El agente que me entrevistó me quería convencer de que no valía la pena abrir un caso criminal contra Nassar". Maroney, por su parte, relató uno de los abusos que sufrió de Nassar le metió los dedos en sus genitales durante horas cuando tenía solo 13 años, y que cuando denunció el incidente los agentes le respondieron: "¿Eso es todo?". Las cuatro deportistas coincidieron en que los responsables "deben rendir cuentas", y se sienten "asqueadas" de tener que seguir batallando seis años después de las primeras denuncias y solo buscan una sencilla respuesta: "¿Por qué no se hizo nada?".

Parece que por fin la justicia va a actuar contra todas las negligencias que se cometieron en el caso, y según el senador Richard Durbin, de Illinois, que es quien encabeza el comité de investigación del Senado sobre este caso, "sabemos lo que tenemos que hacer ahora y arrojaremos todo el peso de la ley sobre los responsables".

A lo largo de más de una hora y media de declaraciones, fueron muchas las frases de las gimnastas que nos dejaron el corazón encogido, siendo estas 5 de Simone Biles las más devastadoras.

"Culpo a Larry Nassar, pero también a todo el sistema que permitió y perpetró su abuso".

"La Federación de Gimnasia de Estados Unidos y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos sabían que yo estaba siendo abusada por su médico del equipo".

"Realmente parece que el FBI hizo la vista gorda con nosotras".

"Estoy convencida de que si no hablamos, esto seguirá sucediendo".

"Este es el caso más grande de abuso sexual en la historia del deporte estadounidense".