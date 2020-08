Cristina Pedroche presume de estrías en bikini y lanza un potente mensaje reivindicativo sobre la belleza natural femenina

"Todo es cuestión de perspectiva".

Woman.es

Las que seguimos su trayectoria pública tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales no podemos hacernos las sorprendidas con el compromiso de Cristina Pedroche con la figura de la mujer, en toda su amplitud. La presentadora es la primera en levantar la voz cuando hay que hacerlo y también es una fija entre el grupo cada vez más nutrido, afortunadamente, de celebrities que reivindican la belleza natural femenina compartiendo potentes mensajes en Instagram, el altavoz más efectivo que tienen a su alcance para ello.

Sin embargo, nunca habíamos visto a "La Pedroche" ser tan explícita como en el último "posado" en bikini que ha compartido en la red social. En realidad, es un vídeo en el que presume de cuerpo, estrías incluidas, demostrando que "todo en la vida es cuestión de perspectiva", como ella misma afirma en el vídeo antes de mostrar todos "sus yos" muy similar el que días antes había compartido Paula Gonu.

El mensaje está clarísimo: nadie tiene que decirnos qué es bello o qué no lo es, ni mucho menos hacer que nos avergoncemos de tener estrías o de no tener una tabla de planchar por abdomen. La vallecana tampoco está libre de ello, y como siempre hacemos en estos casos, no podemos más que ponernos en pie y aplaudir muy fuerte su decisión de compartirlo.

En estos tiempos en los que hacen falta tantos referentes y tanta empatía, su naturalidad y su honestidad vale oro, y no es algo que muestre de forma esporádica, ni mucho menos. De hecho, poco después de subir el vídeo, con el mismo bikini todavía puesto, ha compartido un stories comiéndose un croissant de su panadería madrileña favorita. Porque ella (y el croissant) lo valen.

Desgraciadamente, y lo lamentamos profundamente, el día no ha acabado igual de dulce que había empezado para Cristina y su marido, el cocinero David Muñoz, porque cuando estaban atendiendo el servicio de mediodía en el restaurante con tres Estrellas Michelín que él lidera en Madrid, DiverXO, un pequeño incendio -ambos estaban dentro además de todo su equipo y bastantes comensales- ha obligado a desalojar el local, situado en la calle Padre Damián, muy cerca del Santiago Bernabéu.

Afortunadamente, tal y como han confirmado diversas fuentes, incluidos algunos de los presentes en el restaurante en ese momento, no hay que lamentar daños personales, si bien se desconocen todavía los materiales. Ojalá todo haya quedado en un susto y el negocio pueda retomar su actividad lo antes posible.