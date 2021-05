La comunidad de madres de Ariadne Artiles

La modelo y empresaria canaria y su hermana Begoña han creado La Vida Madre, un espacio digital para vivir la maternidad con sororidad y apoyo. Ya cuentan con más de cien mil seguidoras.

Paka Díaz | Woman.es

‘Nada te prepara para ser madre, pero ser madre te prepara para lo que sea’. Este podría muy bien ser el resumen de toda la filosofía que hay detrás de La Vida Madre, el proyecto creado en 2018 por la modelo y empresaria Ariadne Artiles y su hermana Begoña para crear un espacio destinado a la maternidad. “Una comunidad creada por madres para madres”, señalan.

La idea surgió porque, al ser madres primerizas, descubrieron que les faltaba mucha información. Así, decidieron crear esta plataforma en la que, además de contar sus experiencias, se dedican a desarrollar todos los temas que pueden interesar a las mujeres con hijos. Desde los tabúes del postparto –esos de los que tan poco se habla–, a aprender a gestionar las rabietas de tu peque o cómo sobrevivir a las presiones ‘para ser una buena madre’.

Esta comunidad, que cuenta ya en su Instagram con más de 100K seguidoras, es un espacio seguro en el que hablar sin tapujos de todo lo relacionado con ser madre. Solo con echar un vistazo a sus redes sociales ya se comprende el alcance de esta plataforma que destila sororidad y sinceridad. Aquí las madres no pretenden quedar bien en la foto, sino mostrar cómo se sienten. Y los mensajes de apoyo se suceden.

Además de compartir pensamientos, recetas deliciosas o consejos de salud –con interesantes charlas de profesionales relacionadas con la maternidad–, en sus redes juegan mucho con el sentido del humor. Otro de sus carteles dice: ‘No te das cuenta de cuánta gente te cae mal hasta que empiezas a buscar nombre para tu bebé’. O citan a la actriz Reese Witherspoon: ‘Si nunca has gritado a tus hijos es que no han pasado suficiente tiempo con ellos’.

Gritos aparte, lo que está claro es que han logrado dar vida a un espacio de libertad. Tanto que incluso cuentan con un confesionario 100% anónimo donde las madres pueden expresar sus pensamientos más íntimos. A esos mensajes tan personales es posible contestar con ‘un abrazo’, un ‘yo también’, o un ‘te entiendo’. Tanto Ariadne como Begoña aseguran que es uno de sus rincones favoritos de la web. “Es un espacio de desahogo que se necesitaba”, explican y reconocen que “te hace sentir menos sola”. Pero, además, se ha convertido en “una fuente de información muy interesante para nosotras”. Por ejemplo, han detectado que hay ciertos patrones que se repiten y de los que las mujeres no suelen hablar abiertamente, como “como el sentimiento de arrepentimiento”, algo que ya advirtió la socióloga israelí Orna Donath.

Hablamos con Ariadne Artiles justo tras el parto de sus gemelas María y Julieta, que tras un parto prematuro ya se encuentran en casa. Todas están bien, nos confirma, además de reconocer que lo aprendido en su experiencia al frente de La Vida Madre junto a su hermana Begoña le ha servido mucho en este postparto tan complicado. Ariadne señala que la información y los mensajes, el corazón mismo de La Vida Madre, se han sucedido en sus días hospitalizada y "es muy bueno poder compartir la experiencia y aprender de las de otras familias que han pasado ya por esto. Juntas nos sumamos las unas a las otras y, por supuesto, no hay que dejar atrás a los padres, quienes también me han escrito para darme apoyo y aconsejar al papá de las niñas".

Lo primero, quería pediros que os presentéis en un par de frases cada una.

Soy Begoña, diseñadora de profesión y madre de una niña de 5 y de un niño de 1 año. Y yo Ariadne, modelo y empresaria de profesión, madre de una niña de 3 años y de 2 gemelas recién nacidas. Hace 2 años creamos La Vida Madre y ahora mismo estamos disfrutando muchísimo con el proyecto.

¿Qué es La vida madre y por qué decidisteis crearla?

La Vida Madre empieza con una conversación en 2018, en la que las dos como madres primerizas nos dimos cuenta de la falta de contenido en español que había en internet sobre la maternidad, y lo muy poco que se hablaba de los retos a los que nos enfrentamos en esta experiencia tan brutal en todos los sentidos. Así que juntamos cabezas para crear una plataforma que fuera de sororidad y apoyo. Un espacio seguro y libre de prejuicios en el que todas las madres nos pudiéramos sentir escuchadas y representadas.

Me ha flipado el confesionario (y la posibilidad de apoyar a la mujer que se confiesa). ¿Qué es lo más os ha sorprendido de él, destacaríais alguna historia?

A nosotras nos encanta, entre otras cosas porque es un espacio de desahogo que se necesitaba, un espacio también en el que las madres que no sientan la necesidad de desahogarse puedan leer y sentirse mejor con todos esos pensamientos que se nos pasan por la cabeza y que creemos que somos las únicas en sentirnos así. Te hace sentir menos sola. También ha resultado ser una fuente de información muy interesante para nosotras. Existen ciertos patrones que no se suelen hablar abiertamente, como el sentimiento de arrepentimiento. Hay muchas mujeres que se arrepienten de ser madres. Pero, ¿realmente las podemos culpar por haber tomado decisiones tan importantes, sin contar con información real y adecuada para poder tomarla?

¿Por qué creéis que hay que desmitificar la maternidad?

Es importante desmitificar no sólo la maternidad en sí, sino los aspectos dentro de ella que están puestos en un pedestal, de manera que las mujeres puedan sentirse más libres para decidir qué tipo de maternidad quieren vivir. No existe la maternidad perfecta, existe la madre feliz y sana, que será la mejor versión de sí misma para ser una madre suficientemente buena para sus hijos. Y esa es parte de nuestra misión como plataforma.

La web y el IG de La vida madre se sienten como un espacio de libertad y también de un montón de info super práctica e interesante. He visto en ella a madres muy distintas y también a profesionales que dan una información increíble. ¿Qué os parece que falta en la mirada de la sociedad a las maternidades diversas?

Nos alegra muchísimo saber que eso es lo que te ha hecho sentir. Hemos trabajado mucho para poder conseguir un espacio en el que las madres se sientan libres y seguras, y ¡parece que lo hemos conseguido! La sociedad debería cambiar las expectativas puestas sobre las madres y la maternidad actual. Las madres se sienten infravaloradas porque, realmente, no hay expectativas más altas en nuestra sociedad hoy en día que las puestas en las madres. Tienes que trabajar y que no se note que eres madre, recuperarte y mantenerte físicamente (no te vayas a dejar ir!), tener la casa en orden, estar siempre de buen humor y con paciencia para tus hijos a todas horas. No se te olvide cocinarlo todo desde cero y encontrar tiempo para leerles un libro todas las noches. Además, dale una hermanita o hermanito (otra presión social) y mientras haces todo lo demás, da la teta a demanda y sólo duerme cuando la niña o el niño duerma. Naturalmente sabemos que hay parejas que están muy involucradas, pero los padres no tienen esas expectativas, ni sienten esa presión social. Es un peso que llevamos exclusivamente nosotras.

Begoña, desde tu experiencia con ‘La vida madre’, ¿qué reivindicarías para las madres españolas, que veas que les hace falta?

Que las escuchen. Tenemos que escuchar más a las madres y tomarlas en serio cuando dicen que algo les duele o les supera. Que en lugar de ‘empujar’ a las madres a seguir una serie de pautas, las apoyemos y les demos toda la información para que puedan elegir por ellas mismas cuáles son las que mejor encajan con sus vidas y sus circunstancias.

Ariadne, ¿cómo está siendo tu postparto con tus gemelas?

Las tres estamos bien, aunque no puedo decir que haya sido fácil ni que lo esté siendo en este momento, pero afortunadamente estamos en las mejores manos que podríamos estar, con un equipo médico de primera y la familia cerca. Después de la cesárea me quedé con 6 de hemoglobina, pero poco a poco me estoy recuperando. Gracias a una buena alimentación y descanso todo va llegando.

¿Cómo te está ayudando tu experiencia con ‘La vida madre’ para afrontar este momento?

Mi experiencia con La Vida Madre me ha ayudado mucho en esta etapa gracias a todos los testimonios y mensajes que recibimos de otras madres que han estado en mi misma situación. Es muy bueno poder compartir la experiencia y aprender de las de otras familias que han pasado ya por esto. Juntas nos sumamos las unas a las otras y, por supuesto, no hay que dejar atrás a los padres, quienes también me han escrito para darme apoyo y aconsejar al papá de las niñas. Gracias a la información que hoy en día podemos compartir entre todos, la maternidad de alguna manera se hace más fácil.