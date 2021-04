Blanca Suárez y su importante reflexión sobre la maternidad que todavía sigue sorprendiendo

La actriz se sincera sobre muchos aspectos de su vida privada y reflexiona sobre un tema importante: ¿por qué sigue sorprendiendo que una mujer diga abiertamente que no quiere tener hijos?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Blanca Suárez es una de las actrices más consolidadas de nuestro país, y bien sea en cine, series, teatro o sesiones como imagen de diferentes marcas, no ha parado de trabajar desde que la descubrimos en el papel de Julia en la serie de 'El Internado'. Acaba de terminar el rodaje de 'El cuatro pasajero', la próxima película de Álex de la Iglesia, y antes de lanzarse de lleno a su siguiente papel (que sigue sin confirmarse pero se rumorea que puede ser la elegida para ser Lady Mariana en 'Sandokan' junto al actor Can Yaman), ha concedido una entrevista para la revista 'Cosmopolitan'.

En ella, ha tratado muchos temas personales, como por ejemplo la decisión que ha tomado y que afectará a su vida laboral. "Me he dado cuenta de que vivía inmersa en un ritmo que no sé si es sostenible y he bajado las revoluciones". Además, asegura que la pandemia le valió para "reflexionar sobre lo que realmente necesito, en qué momento estoy. Y he visto que si quieres tener calidad de vida, no puedes dedicarte solo al trabajo". Por ello, su intención es equilibrar la balanza y sacar tiempo además de para el trabajo para cultivar sus relaciones personales con familia, amigos y pareja.

Otro aspecto importante ha sido el de su relación con los paparazzi, y cómo le ha afectado este tema a sus relaciones e incluso a nivel familiar: "mi vida es mía y yo elijo quién puede participar y quién no en ella. Todos tenemos derecho a decidir hasta dónde contamos y qué queremos enseñar. Si tengo un rollete y se lo digo a mis amigas es porque quiero que lo sepan ellas, no toda España, ni que unos señores fotógrafos elijan publicarlo y se entere mi familia".

Por último, ha querido tocar también un tema importante, y es el de la maternidad, concretamente cuando eres una mujer adulta con pareja y sin hijos, y cómo desde muy jóvenes las mujeres escuchamos continuamente la pregunta sobre cuándo va a llegar la descendencia. "Me llevan haciendo la pregunta de si voy a ser madre desde que tenía 18 años. Es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque a mí me encantaría tener familia, pero es que hay muchas mujeres y hombres que a lo mejor, no quieren. Me sigue pareciendo curioso que la gente se sorprenda cuando una mujer dice que no quiere", concluye.