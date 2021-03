Asaari Bibang en los Premios Feroz: "Cuando una cumple 50, el teléfono deja de sonar; a ellos se les dice que están más atractivos"

El discurso necesario de los Premios Feroz.

Clara Hernandez

Los Premios Feroz estuvieron protagonizados por las medidas de seguridad, un palmarés cuidado, las disculpas de Victoria Abril tras la polémica por sus declaraciones negacionistas del Covid (y la insistencia de la organización en desvincularse de ellas) y una alfombra roja inspiradora. Y, además, pullas y suaves reivindicaciones sobre las cuestiones que preocupan al cine o a sus protagonistas.

Las promesas de que iba a ser una "gala feminista" se cumplieron con un mayor número de presentadoras y, también, una lista de nominados con más mujeres que en otras ediciones. También hubo alusiones en algunos de los discursos, entre los que sobresalió el de la actriz y humorista Asaari Bibang, quien se refirió, asimismo, a la dureza de su profesión, proporcionándonos algunas de las palabras más contundentes.

- Victoria Abril pide disculpas en los Feroz.

- Lista completa de ganadores de los Premios Feroz.

"Solo unos pocos actores y actrices pueden vivir de su trabajo, eso significa que los otros estamos en un proyecto maravilloso del que ahora no te puedo hablar", comenzó, con humor, para continuar después comentando la precariedad de la profesión.

Pero fueron sus declaraciones sobre la realidad de las mujeres actrices cuando llegan a una edad, y de sus oportunidades laborales (o, mejor dicho, ausencia de ellas), lo que silenció al auditorio.

"Voy teniendo una edad. Y cuando las mujeres cumplimos cierta edad, el teléfono deja de sonar. Cuando ellos cumplen 50, dicen: "¡Ay que ver, este hombre cada vez está más atractivo, más interesante"". "Mientras nosotras vivimos la vida, ellos viven la vida de Benjamin Button", bromeó.

Su mensaje, sin embargo, concluyó con optimismo y ánimos. "Tenemos la responsabilidad de decir la realidad pero también trascenderla (...). Podemos cambiar la realidad, mejorarla y yo confío en que lo haremos juntos".

"Ayer me llamó mi madre y me dijo: "Hija, no te envidio, ¿estás nerviosa (por la gala)?, ¿cómo lo vas a hacer?". Y yo contesté: "Como me enseñaste: mujer, negra y feroz".

Mira la espectacular alfombra roja de los Premios Feroz 2021: