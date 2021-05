Arantxa Sasiambarrena, CEO de The Valley, nos prepara para un futuro en clave digital

Arantxa Sasiambarrena, CEO de The Valley Digital Business School nos habla en este episodio del podcast Woman Business sobre empoderamiento, liderazgo, innovación y cambio.

Arantxa Sasiambarrena cuenta con una amplia trayectoria en varios grupos editoriales de nuestro país, como Unidad Editorial y Vocento, donde fue CEO del portal Infoempleo. Con esa experiencia y visión de futuro, se lanzó al emprendimiento hace nueve años a través de una startup que fue la antesala de The Valley Business Digital School, una escuela de negocios aplicada y enfocada al entorno digital.

Sasiambarrena y sus socios vieron hace casi una década una carencia evidente en el tejido laboral, lo que los llevó a crear un modelo de formación digital enfocado al mundo de la empresa. Pero cuando se referían a digital, lo hicieron el sentido amplio de la palabra y con perspectiva de futuro, no solo en la forma de impartirlo. Para Arantxa, el modelo de formación estaba anclado en el pasado de ahí que su modelo educativo esté enfocado en el negocio digital, con programas como ecommerce, marketing digital, data sciene o digitalización de recursos humanos, entre otros.

La ecuación era sencilla, pero nadie supo verla ni resolverla salvo The Valley. Los clientes demandaban “entender lo digital”, mientras que en paralelo se buscaban perfiles digitales, pero no había escuelas que los formaran, The Valley cubrió esa necesidad y preparó a sus clientes para entender el nuevo ecosistema digital.

En este interesantísimo episodio de Woman Business, Arancha nos da las claves sobre las carreras del futuro mientras nos ayuda a entender la enseñanza con una visión abierta y evolutiva para entender sus necesidades. ¡Dale al play!

