Alexandria Ocasio-Cortez, la política que se atreve a dar un tirón de orejas al Partido Demócrata

Con casi el 70% de los votos, acaba de revalidar su puesto en el Congreso de los Estados Unidos. No ha sido la única congresista mediática en su partido, otras miembros del que llaman su ‘squad’, o escuadrón, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, también han sido reelegidas.

Pero Ocasio, además y sin perder tiempo, ha dado un merecido tirón de orejas al Partido Demócrata a través de su medio de comunicación favorito:

I won’t comment much on tonight’s results as they are evolving and ongoing, but I will say we’ve been sounding the alarm about Dem vulnerabilities w/ Latinos for a long, long time. There is a strategy and a path, but the necessary effort simply hasn’t been put in ⬇️ https://t.co/HljnWYgeju

Aunque comenzaba su tuit diciendo que no iba a “comentar mucho sobre los resultados de esta noche, ya que están evolucionando y están en curso”, la mediática congresista sí que ha querido dar un toque de alarma sobre lo que considera “los puntos débiles de los demócratas con los latinos durante mucho, mucho tiempo”. Ocasio, estadounidense de ascendencia puertorriqueña, sabe bien de la decepción que supone para la comunidad latina verse olvidada. Por eso ha señalado que “hay una estrategia y un camino, pero simplemente no se ha puesto en ello el esfuerzo necesario”.

La crítica era muy clara y, como siempre, ha sintetizado en pocas palabras su pensamiento, con esa forma suya de hablar tan directa que le ha granjeado el éxito entre la ciudadanía. Lo hace porque cree que es correcto, pero también porque puede, ya que es consciente del estatus que posee en la formación demócrata, en la que es una gran promesa. Lo es gracias, precisamente, a esa honestidad de la que hace gala en cada palabra. Y eso es algo que, paradójicamente, la asemeja a su némesis, Donald Trump.

Algo que la joven congresista comparte con el aún presidente Trump es su facilidad para moverse por las redes sociales y en especial por Twitter. Aunque hay un infinito océano de diferencias entre ellos, ambos políticos sin embargo muestran una querencia a la red del pajarito azul, a la que han convertido en su mayor altavoz para llegar a la población. Pero, además, los dos políticos comparten algo muy preciado en el mundo de la política y que, como la elegancia o el carisma, lo tienes o no lo tienes: la autenticidad. Con sus posibles errores, de cara a sus votantes, y al público en general, son percibidos como honestos, fidedignos. Dignos, por tanto, de confianza.

No en vano, cuando Melania Trump tuvo que elogiar a su marido en un mitin al final de la campaña electoral vino a decir que lo mejor de él era que lo ves venir, es decir, que es como es, para lo bueno y para lo malo, con sus aciertos y con sus errores. Lo que Melania estaba reivindicando era la autenticidad de Trump y lo cierto es que si algo se le puede reconocer es eso. Entra como un toro, sin aparentes filtros y pese a poder cometer grandes equivocaciones cuando habla (o tuitea), el público lo percibe como franco. En un mundo, el político, donde la población percibe una gran mentira, esa veracidad -incluso aún cuando se dicen falsedades-, da votos.

Esa autenticidad -solo que en el caso de ella y a diferencia de lo que ocurre con Trump, sin decir falsedades-. Quizá sea Alexandria Ocasio-Cortez la que mejor entienda dentro de su partido el fenómeno Trump, ese que ha hecho que, pese a tener las encuestas en contra, el magnate siga ahí dando guerra en las elecciones presidenciales. Él ha sabido conectar con la población incluso tras una gestión terrible de la mayor crisis que ha golpeado el país en los últimos años, una pandemia de la que incluso ha salido indemne físicamente tras contraer el virus. Él ha sabido luchar por el voto de las diversas minorías a las que podía encandilar hasta el último momento. No ha dejado a nadie atrás, como ahora Ocasio reprocha a los demócratas con la comunidad latina.

Esa fuerza de la que hace gala, y que le permite darse el gusto de criticar en público a sus propios compañeros, no es nueva. En la pasada Convención Demócrata, Ocasio apoyó simbólicamente la nominación del senador Bernie Sanders para presidente de Estados Unidos de América. Aunque luego manifestó su apoyo por Biden, lo hizo para que el ala más conservadora del partido no olvidara la necesidad de reformas sociales en el país para contribuir a una mayor igualdad y bienestar para todos. Esos son sus caballos de batalla.

Este valor lo muestra tanto cuando se enfrenta a su gente como cuando planta cara a sus oponentes, que la han convertido en objeto de sus críticas, muchas veces soeces, alarmados ante la popularidad de la joven congresista. Este verano, un político republicano, Ted Yoho, profirio insultos contra ella en las escaleras del Capitolio llamándola ‘asquerosa’, ‘loca’ y hasta ‘puta zorra’. Ella no dijo nada. Luego, en su cuenta de Twitter escribió ‘Las zorras conseguimos resultados’.

I never spoke to Rep. Yoho before he decided to accost me on the steps of the nation’s Capitol yesterday.



Believe it or not, I usually get along fine w/ my GOP colleagues. We know how to check our legislative sparring at the committee door.



But hey, “b*tches” get stuff done. 🤷🏽‍♀️ https://t.co/WlG3xccwR7