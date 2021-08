No pueden ser oídas, ni vistas. Y están condenadas a dejar sus estudios, el trabajo y cualquier deporte.

Clara Hernández

La toma de gran parte de Afganistán por los talibanes (en las últimas horas se anunciaba la caída de Kabul) dibuja un panorama escalofriante especialmente para las mujeres afganas, algunas de las cuales, organizadas a través de la asociación RAWA (Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán), han divulgado una lista con las principales prohibiciones y retirada de derechos (un total de 29) que sufrirán en el país por el solo hecho de su género.

Estas son 29 prohibiciones que afectan directamente a las mujeres del país y que estremecen (y revuelven el estómago). Como, por ejemplo, la de no poder salir de casa sin una compañía masculina, no poder practicar deporte o no poder trabajar fuera de casa. Quien contravenga las normas, será azotada en público.

1. Prohibido de trabajar fuera del hogar. Solo algunas doctoras o enfermeras podrán hacerlo en casos excepcionales.

2. Prohibido salir de casa solas. Solo podrán salir de casa acompañadas por un hombre que forme parte de su unidad familiar, como padre, hermano o esposo.

3. Prohibido cerrar tratos con comerciantes masculinos.

4. Prohibido ser atendidas por doctores masculinos.

5. Prohibido estudiar en escuelas, universidades o instituciones educativas. Solo pueden asistir a seminarios religiosos para chicas, que serían las nuevas escuelas femeninas.

6. Obligación de llevar un burka que cubra a la mujer de la cabeza a los pies.

7. Amenazas de azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acordes con las reglas o las que no vayan acompañadas por un familiar.

8. Azotes contra las mujeres que no cubran sus tobillos.

9. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

10. Prohibición de usar cosméticos.

11. Prohibición de hablar y estrechar manos a varones que no sean de la familia.

12. Prohibición de reír en voz alta ya que ninguna persona fuera del núcleo familiar debe oír su voz.

13. Prohibidos los tacones, ya que hacen ruido al caminar (la mujer no debe ser escuchada al caminar).

14. Prohibición de ir en taxi sola o sin un acompañante masculino de su familia (mahram).

15. Prohibición de participar en espacios de radio, televisión o reuniones públicas.

16. Prohibido practicar deportes y entrar en un club deportivo.

17. Prohibido montar en bicicleta y motos.

18. Prohibido llevar indumentarias de colores llamativos que pueden ser considerados, según los talibanes, como "sexualmente atractivos".

19. Prohibido reunirse en fiestas como el Eids, con motivo recreativo.

20. Prohibido lavar ropa en los ríos o plazas públicas.

21. Sustitución de la palabra 'mujer' en todos los nombres de calles y plazas donde aparezca.

22. Prohibido asomarse a los balcones.

23. Opacidad de las ventanas de la casa para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera.

24. Prohibido que los sastres masculinos tomen medidas a una mujer.

25. Prohibido acceder a baños públicos.

26. Prohibido viajar en el mismo autobús que los hombres. Habrá medios de transporte exclusivos para mujeres.

27. Prohibidos los pantalones acampanados incluso debajo del burka.

28. Prohibido filmar o fotografiar mujeres.

29. Prohibido publicar imágenes de mujeres en revistas, libros y medios.