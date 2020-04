Inspirándonos en la labor de Armani Beauty para visibilizar a las mujeres, reunimos a brillantes profesionales de diferentes ámbitos como tecnología, ciencia, medicina, gastronomía, periodismo... Ellas nos avanzan cómo se desarrollará su sector en esta década de los 20 y el papel que desempeñaremos.

Woman.es

Marta Guitiérrez: CEO de Ogilvy

¿Cómo se desarrollará la publicidad en los próximos años?

De la mano de la sociedad. En la medida que es más abierta, responsable y comprometida en temas como la sostenibilidad o el papel de la mujer, la publicidad los va asumiendo. En tecnología igual, a más digital es el mundo, más canales de comunicación incorporamos. Ahora se necesita más contenido, más corto, rápido y visual y eso nos obliga a ser más eficientes.

¿Cambiará la inteligencia artificial la publicidad?

Ya lo hace, cualquier estrategia de comunicación parte del data, continuamente analizamos datos de cómo se comporta el consumidor para activar campañas. Es una revolución que está empezando y va a suponer un antes y un después en cómo comunicarnos one to one con cada uno de nuestros clientes.

Sin duda, ha variado la forma de dirigirse a las mujeres. Afortunadamente, lo hacemos al ritmo de la sociedad pero como generadores de contenido y mensajes visua- les tenemos la responsabilidad de acelerar este cambio. Pasa por lo que recomendamos a nuestras marcas.

Irene Cano: Directora General de Facebook Iberia

¿Por dónde irá su sector?

Evolucionará, igual que la sociedad, y tendrá que ir adaptando su estrategia y sus herramientas a nuevas demandas y necesidades. Por ejemplo, la forma en que las personas comparten contenido ha ido cambiando y ahora todo es más visual, emocional y creati- vo, por lo que a corto plazo el formato estrella será el vídeo.

A medio plazo, la realidad virtual o la realidad aumentada ganarán cada vez mayor protagonismo, porque están muy ligadas a las nuevas generaciones. Y las aplicaciones de mensajería instantánea, que ofrecen un canal de comunicación directo y personal.

¿Qué participación tendrán las mujeres en esta década?

Hemos avanzado mucho en apenas medio siglo. Sin embargo, la brecha salarial y la falta de conciliación siguen siendo un problema en muchos entornos empresariales. En esta nueva década la igualdad de género se tendrá que incorporar sí o sí, porque atraer talento femenino va a ser sinónimo de éxito y competitivi- dad. Y hay una parte muy im- portante que nos corresponde a nosotras mismas: perder el miedo, confiar en nuestras posibilidades y atrevernos. Los puestos de liderazgo no están fuera de nuestro alcance.

María Neira: Directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS

¿Cómo evolucionará el sector de la salud?

Influenciará cada vez más las decisiones de otros sectores, para reclamar una transición energética saludable, una planificación urbana, una movilidad y un estilo de vida más saludables. Para evitar que equivocadas políticas ambientales, agrícolas, de producción y consumo tengan un impacto negativo en nuestra salud. Nuestro sector desarrollará nuevas tecnologías para dar un óptimo tratamiento a las enfermedades pero también cambiará las políticas de prevención.

¿Y las mujeres cómo influiremos en esta evolución?

Seremos un “rol model” en estilos de vida, consumo, reciclaje, creatividad para desarrollar soluciones y tendremos un papel im- portante en ciencia e investigación. La educación de la nueva generación hará que busquemos productos y alimentos saludables y en eso veo a la mujer con un papel central. Por que no también en un regreso a una vida rural modernizada. No nos olvidemos que hay muchas mujeres detrás de todos los grandes movimientos de lucha contra el cambio climático y la contaminación.

Ana Escobar: Directora General de Acción y Comunicación

¿Cómo se desarrolla la gastronomía y la restauración?

La gastronomía no abarca solo el acto de comer y beber; la gente no busca solo calidad culinaria, sino pasárselo bien. Es una experiencia completa y eso hace que los restaurantes ofrezcan algo más: conciertos y espectáculos, coctelerías clandestinas en su sótano, horarios ininterrumpidos y una mayor participación del comensal con platos do it yourself, terminados en mesa.

¿Qué tipo de cocina marcará la tendencia en los próximos años?

Después del boom de la fusión asiática y lationamericana, ahora admite todo tipo de mezclas: coci- na nikkei con asturiana (en el exitoso Ronda 14), cántabra con india (El Hombre Pez), asiática con manchega (La Carlota) o cartas con multitud de procedencias (Latasia).

Las mujeres son las “dueñas de los fogones” en casa pero sin reconocimiento fuera...

Estamos abriendo camino no solo en la alta cocina sino en el mundo del vino y la sala y en otro ámbitos de la restauración. Aporta- mos igual que ellos y tenemos la misma valía, creatividad, esfuerzo y constancia, de las que depende el éxito. No del género.

Susana Voces: Vicepresidenta Global de Deliveroo

¿Cómo comeremos en unos años?

La entrega de comida a domicilio es un sector joven y en desarrollo. Veremos cómo crece y evoluciona en la oferta y se mejora la experiencia del consumidor

gracias a la tecnología, sobre todo la combinación de big data e inteligencia artificial.

¿Qué afronta la restauración a domicilio?

Hemos cambiado la cultura de ir al restaurante; ahora tu restaurante favorito va a ti. Se han desarrollado plataformas tecnológicas y sistemas logísticos y llega una fase de consolidación empresarial, de mejora de rentabilidad de los procesos y de mejora y personalización de la experiencia del cliente.

¿En qué punto se encuentran las mujeres en tu sector?

En el sector de las TIC (Tecnologías de la Innovación y la Comunicación) la cuota femenina se reduce al 15,6 %. Y en dirección, descendemos al 9 %. Al ritmo actual, se necesitarían 200 años para cerrar la brecha de género.