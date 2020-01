Los 12 discursos más emotivos de los Goya 2020

El minuto y medio del que dispusieron los premiados de la 34ª edición de los premios Goya para sus agradecimientos, nos dejó momentos muy emotivos y algún que otro discurso muy reivindicativo.

Ester Aguado | Woman.es

1. Benedicta Sanchez (Mejor actriz Revelación por 'Lo que arde'): “La vida te da sorpresas y ésta es una muy grande en toda mi existencia. Quiero agradecérselo a mis padres, a mi hija, que me llevó al casting, al director, Oliver Laxe y a su equipo, que me trataron como una auténtica princesa… me faltan palabras, familiares… ayudenme!”, decía esta emigrante que se ganó la vida con la fotografía en América y ahora vive en su aldea de Lugo. Antes de preguntar: “¿Me puedo ir ya?, pronunció la frase más bonita de toda la gala, dedicada a sus nietos, Adriá y Pau: “No se olviden de la yaya, que les quiere mucho”.

2. María Estévez (Goya de Honor a Pepa Flores): “Hace más de 30 años que nuestra madre tomó la firme decisión de bajarse de los escenarios y de los focos y hoy se muestra emocionada y agradecida ante el premio y los mensajes de cariño que le han llegado. Aunque ella no sea realmente consciente, ha hecho feliz con su trabajo a muchísimas personas. Desde ese lugar en calma, disfruta querida Pepita: este Goya de honor es para ti”.

3. Nata Moreno (Mejor documental 'Ara Malikian, una vida entre las cuerdas'): “Hace 40 años, un hombre llamado Malikian guardó todos los recuerdos de su familia en un caja para que no se perdieran. Me gustaría que hoy supiera que su hijo es un hombre vivo, libre y feliz. Gracias Ara, por ser tan generoso conmigo y relajarme tu historia. Gracias a mis padres, por educarme en igualdad y enseñarme a creer que podía ser grande y hacerme crecer libre y feliz. Los emigrantes no son la miseria de toda sociedad, sino la riqueza de todos los pueblos”.

4. Pedro Almodovar (Mejor guión original por 'Dolor y gloria'): “No recuerdo por qué comencé a escribir esta historia, pero sí en qué momento: acababa de someterme a una operación de espalda y el momento más feliz del día era cuando me sumergía en una piscina para rehabilitarme. Esa corriente me llevó al río de mi niñez, cuando me madre lavaba la ropa y montaba una auténtica fiesta… me dí cuenta de que estaba escribiendo sobre mí mismo y sobre el paso del tiempo. Paré para pensar si quería exponerme tanto… y ahora me alegro de haberlo hecho”. “Pedro Sanchez será el guionista de nuestros próximos cuatro años. Espero que le vaya bien, porque eso querrá decir que nos irá bien a todos”.

5. Nacho Díaz (Mejor maquillaje, por 'Mientras dure la guerra'): “Pasé mi infancia pintando la cara de monstruo para asustar a mis padres, nunca bajaba al parque como los otros niños… Les quiero dar las gracias por asustarse siempre y decirle a los padres de esos niños frikis que los apoyen para que sus sueños se hagan realidad”.

6. Julieta Serrano (Mejor Actriz de Reparto por 'Dolor y Gloria'): “Gracias a Pedro, por crear este personaje tan entrañable que he tenido la fortuna e interpretar y que me ha traído un reencuentro y un recuerdo tan feliz de todos estos años… que es doble por mi Antonio Banderas. Su carisma, su paz, su serenidad es tal que forma parte de este premio”.

7. Alberto Iglesias (Mejor Banda Sonora por 'Dolor y gloria'): “El cine de Pedro Almodovar, con el que he colaborado 11 veces, me ha hecho más libre… libre para hacer una música verdadera”.

8. Benito Zambrano (Mejor guión adaptado por 'Intemperie'): “Cuando estaba buscando una protagonista para “La Voz Dormida” pedí a una actriz que tuviera los ojos, la belleza y la vida de Marisol, la más hermosa del cine español… y me trajeron a María León. ¡Viva el cine que se hace en este país o país de países! Que nos dejen seguir contando historias, que no las cuenten otros por nosotros“.

9. Belén Funes (Mejor Dirección Nobel): “Gracias a mis padres, que me han educado en la cultura del esfuerzo y de la libertad. Greta, no sé que hubiera hecho si no te hubieras cruzado en mi camino”.

10. Belén Cuesta (Mejor Actriz Protagonista por 'La trinchera infinita'): “¡Madre mía! Gracias por darme esto en casa, es muy emocionante. Gracias Antonio de la Torre por compartir tu talento enorme, mi Rosa no hubiera sido nada sin tu Higinio… Y gracias a mi madre, por enseñarme tanto, eres la mujer más valiente del mundo”.

11. Antonio Banderas (Mejor Actor Protagonista, por 'Dolor y Gloria'): “Llevaba un discurso en mi bolsillo, que no voy a leer. Se llamaba Discurso improbable. Pedro, 4 décadas, 8 películas juntos… nunca he tenido la oportunidad de conocer a un artista con la lealtad que tú te tienes a ti mismo, nunca te has traicionado por nada. He aprendido tanto de ti, no solo del cine y el arte, sino de la vida. No podía pasar de otra forma, tenia que reencontrarme contigo para llegar hasta aquí. Los mejores trabajos los he hecho contigo, tú me has hecho trabajar mejor que nadie y espero que el círculo no se haya cerrado y continuemos juntos. Este ha sido un viaje muy especial, muy distinto a lo que había hecho, muy emocional… estoy contento, soy muy feliz porque hoy se cumplen tres años desde que me dio un ataque al corazón. No solo estoy vivo, sino que me siento vivo”.

12. Pedro Almodovar (Mejor dirección, por 'Dolor y Gloria'): “El cine ha sido la experiencia más importante de mi vida, tanto como espectador como director o guionista. Yo no concibo la vida sin seguir rodando. Aunque el cine español está atravesando una buena situación, también zonas oscuras: el cine de autor, el independiente, el que se hace fuera de los márgenes de las plataformas, está en serias vías de extinción y necesita la protección del estado, porque ese será el futuro.