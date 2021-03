10 libros que celebran la diversidad

Una lista de novelas perfectas para apostar por la pluralidad de un mundo donde todas las personas deberían tener cabida en igualdad.

Paka Díaz | Woman.es

Que el mundo es diverso es una obviedad. No hace falta para que mirarlo para comprobarlo. Sin embargo, lo cierto es que la producción literaria no llega a reflejar esa diversidad. Según una encuesta de Low & Lee Books, el 76% de los libros publicados en Estados Unidos en 2019 estaban escritos por hombres blancos. En España según datos del Ministerio de Cultura de 2018, el 61,6% están firmados por hombres. Sin embargo, la diversidad de géneros, etnias, procedencias, orientación sexual o cultura, de cualquier tipo, en la Literatura -como en cualquier creación cultural, enriquece doblemente. Por un lado, todas las personas se sienten reflejadas. Por otro, evita que quienes copan el mercado -esos hombres blancos- acaben por sentirse el centro del mundo.

Aprender, por ejemplo, sobre la cultura de otra persona puede reducir los prejuicios hacia ese grupo específico. Un estudio de la Universidad de Kent demostró que quienes leían un libro sobre una mujer árabe, tenían menos prejuicios hacia los árabes después de la lectura. Además, se ha demostrado que la inclusión de temas LGBTI en los planes de estudios escolar reduce los sesgos y prejuicios contra el colectivo. Por eso, cada vez se editan más libros de voces diversas o con protagonistas que también lo son. De modo natural, encontramos personajes trans en las páginas del último gran éxito de la ciencia ficción, la premiada novela 'Hacia las estrellas', de Mary Robinette Kowal, así como en películas y series.

Para apostar por esa diversidad, hemos seleccionado una lista de once libros que abordan temas importantes como la necesidad de afrontar nuestros prejuicios sistémicos, que nos proponen reflexiones difíciles pero necesarias sobre temas como el racismo o la desigualdad. Pero, sobre todo, son apasionantes novelas que reflejan y celebran la diversidad de nuestro mundo.

‘Cuando brillan las estrellas’, de Victoria Jamieson, y Omar Mohamed (Maeva). Victoria Jamieson, premiada escritora e ilustradora estadounidense, firma con Omar Mohamed, un joven somalí que creció en el campamento de refugiados de Dadaab en Kenia, esta preciosa novela gráfica perfecta para que la lean niños y niñas, pero también mayores. ‘Cuando brillan las estrellas’ narra la historia de Omar y su hermano, que crecen sin padres en el campamento, cuidados por una vecina de tienda de campaña. A través de ellos nos adentramos en la realidad de los menores refugiados de una forma emotiva, pero también con el humor y la ternura propios de dos niños. Otra de los personajes reales es la asturiana Susana Martínez, que trabajó en ACNUR como encargada de la protección social de los refugiados y, en Dadaab, conoció a Omar y a su hermano, a los que ayudó a conseguir una nueva vida en Estados Unidos. «Susana nunca dejó de preocuparse por nosotros; siempre nos iba a ver cuando visitaba el campo. Estoy plenamente convencido de que ella me convirtió en la persona que soy hoy», afirma Omar Mohamed, que en la actualidad vive en Pensilvania, trabaja en un centro que ayuda a personas refugiadas y ha fundado la ONG Refugee Strong, para ayudar a estudiantes que viven en campos de refugiados. En la editorial Maeva, además, ofrecen una guía de lectura para profesores de esta joya con forma de libro.

‘Hija del camino’, de Lucía Mbomío (Grijalbo). Tras el libro de relatos 'Las que se atrevieron', la periodista y reportera de televisión Lucia Asué Mbomío publica ‘Hija del camino’, una novela que se adentra en los márgenes de la identidad cuando no te sientes de ningún lado, o acabas por dentirte de todos. Nacida en Madrid, hija de madre española y padre guineano, contaba Mbomío en la presentación del libro que se hace muy complicado no sentirse extranjera cuando todo el mundo te pregunta de dónde eres. En el libro, la autora nos enfrenta al racismo, ese que deseamos no ver o esconder bajo la alfombra, como si así consiguiéramos hacerlo desaparecer. Sin embargo, si algo queda claro tras leer su novela es que no reconocerlo no solo no ayuda, sino que ayuda a perpetuarlo. Un libro necesario que engancha desde la primera página.

‘El lunes nos querrán’, de Najat El Hachmi (Planeta) Ganadora del premio Nadal 2021, con esta novela la escritora Najat El Hachmi nos sumerge en la vida de una joven musulmana que vive en un barrio marginal de la periferia de Barcelona. Con un padre cada vez más estricto, lo que la convierte en sospechosa solo por el hecho de ser mujer, sus escritos a su mejor amiga son su desahogo y, también, su inspiración y su fuerza para embarcarse en la aventura de conquistar una vida libre. Una novela hermosa, que te atrapa y en la que la escritora nos habla de feminismo, de igualdad de género y de dignidad. El Hachmi dedica su novela ‘a las mujeres valientes que salieron del camino recto para ser libres. Aunque doliera.’

‘Prohibido nacer’, de Trevor Noah (Blackie Books). Nacido en Johannesburgo (Sudáfrica), el escritor Trevor Noah fue un niño prohibido. Sus padres, ella negra de etnia xhosa, él blanco suizo-alemá, se enamoraron en pleno Apartheid, así que él era el fruto de una relación interracial castigada por ley. En ‘Prohibido nacer’ narra su fascinante vida con dureza, pero también con humor. Entre muchas historias de su infancia, recuerda cuando tenía que fingir no conocer a su madre ya que él tenía la piel clara. Por eso, solía quedarse en su casa, lo que le hizo crecer prácticamente sin amigos. Un plato helado que cuesta digerir por saberlo real, pero también una historia de superación que provoca tanta admiración como rabia por un sistema injusto y cruel que nunca debió de ocurrir. Hoy, Noah vive en Estados Unidos, donde es presentador de un popular programa de televisión, ‘The Daily Show’.

‘Chicas de papel y fuego’, de Natasha Ngan (Puck). Esta novela juvenil de género fantástico supone un potente alegato contra las castas, contra la la desigualdad y la tiranía. Lo hace a través de una protagonista que pertenece a la casta más baja de ese mundo inventado donde, cada año, se elige a ocho chicas hermosas que servirán al rey. Lei, la protagonista será la excepcional novena por sus ojos dorados que subyugan al monarca. Primera novela de una trilogía, ‘Chicas de papel y fuego’ es además una preciosa historia de amor entre dos chicas que deja con ganas de continuar.

‘El secreto de Marietta’, de Amparo Trujillo Molina (Real de Catorce). Amparo Trujillo Molina posee una amplia trayectoria como integradora social con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Parte de esa experiencia tiene que ver con el nacimiento de ‘El secreto de Marietta’, novela con la que debuta como escritora. Este es una especie de cuento tejido en multitud de relatos que narra la vida de Marietta, la protagonista del libro, pero sobre todo muestra los múltiples caminos que recorremos para llegar a lo esencial y justo ahí es donde nos encontramos en plenitud. También es una historia de amor, de encuentros y desencuentros, de la importancia de la aceptación y la flexibilidad ante los cambios. Pero, sobre todo, es un libro que rinde homenaje a nuestros ancestros, a los lazos de amor que se expanden en las familias. Amparo Trujillo Molina, además, integra la discapacidad en su obra, enriqueciéndola y dotándola de una mayor diversidad. Con este libro, la autora quiere "contribuir a eliminar barreras sociales".

'La mitad evanescente', de Brit Bennet (Random House). Considerado libro del año por la revista 'Time' en 2020, 'La mitad evanescente' narra la historia de dos hermanas gemelas afroamericanas que viven en un pequeño pueblo del sur del país donde toda la población negra se caracteriza por tener muy clara. Las dos escaparán. Una de ellas se hará pasar por una mujer blanca. La otra volverá a su pueblo y escandalizará a sus vecinos al volver acompañada de Jude, su hija, una niña de piel muy oscura. Con esta novela que reflexiona sobre el racismo desde numeros puntos de vista, Brit Bennet ha enamorado a la crítica y al público. Además, incorpora de forma muy natural y bella a Reese, un personaje trans que roba el corazón del lector y que protagoniza junto a Jude la más bella historia de amor del libro.

‘La calle’, de Ann Petry (Seix Barral) Ann Petry fue la primera escritora afroamericana que vendió más de un millón de copias de una obra literaria. ‘La calle’ es su novela más emblemática, con la que se convirtió en un fenómeno de ventas. Ahora, 75 años después de su primera publicación, se edita en castellano esta obra imprescindible para comprender el racismo estructural del sistema político y social estadounidense. En ella, Petry cuenta la lucha de la joven madre soltera Lutie Johnson para hacerse un hueco en la sociedad junto a su hijo. En el camino encuentra machismo y racismo a raudales y apenas cuenta con un apoyo: su profunda determinación.

‘Todo lo que necesito existe ya en mí’, de Rupi Kaur (Seix Barral). La escritora canadiense de origen indio Rupi Kaur alcanzó la fama a través de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores, que demuestra además que la poesía está más viva que nunca. Sin embargo, esta poeta e ilustradora pronto trascendió las redes sociales para convertirse en una premiada escritora cuyos libros de poesía copan las listas de los más vendidos. Su poesía descarnada e íntima, acompañada de unas sencillas pero cautivadoras ilustraciones, le hizo ganar el Premio Goodreads Choice Awards. En su último poemario ‘Todo lo que necesito existe ya en mí’ habla de algunos temas recurrentes en su obra como son el feminismo, la pérdida o el amor, siempre desde un punto de vista muy personal, pero también incide con suma sensibilidad en la soledad que provoca la enfermedad mental.

‘Los cien años de Lenni y Margot’, de Marianne Cronin (Planeta). Lenni tiene 17 años. Margot, 83. Las dos saben que les queda poco de vida. Encontrarse en un taller de arte en el hospital donde están ingresadas se convierte en el mejor regalo que les podrían hacer. Esta novela narra su historia de amistad, la más bonita que verás publicada este año. Porque las historias de Margot harán que Lenni pueda soñar con esa vida que la enfermedad le niega. Preparad los pañuelos, pero también las sonrisas para leer este canto a la vida que afronta de cara la muerte con la mejor compañía: una amiga del alma, sin importar la edad que tenga.

‘Los detectives de la línea morada’, de Deepa Anappara (Destino). La joven escritora india Deepa Anappara firma uno de los debuts más aclamados del año, basado en hechos reales, sobre las redes que cada año hacen desaparecer a miles de niños y niñas en la India. Al menos 180 menores desaparecen cada día en las calles de ese país, víctimas de mafias y con total impunidad, ante la práctica ausencia de investigación policial. La autora, que en la actualidad residen en Inglaterra, trabajó como periodista en la India, donde tejió una estrecha relación con niños y niñas de la calle que ahora usa para construir una trepidante historia de misterio y de denuncia con la que ha conseguido que ‘Los detectives de la línea morada’ sea considerado libro del año para ‘Time’, ‘The Observer' y ‘New York Times’