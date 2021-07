Certificado COVID Digital (o carné o pasaporte Covid), cuarentenas, pruebas PCR... ¿qué necesitaremos si este verano vamos a viajar fuera de España?

Clara Hernández

Este jueves, 1 de julio de 2021, entra en vigor el Cerficado COVID Digital de la UE, conocido como pasaporte COVID, un documento que acredita bien que hemos sido vacunados, bien que hemos pasado el Covid y estamos recuperados, bien que nos hemos hecho una prueba diagnóstica (PCR o antígenos) con resultado negativo en las últimas horas. Pero ¿es necesario estar en posesión de este certificado si queremos ir de vacaciones por la Unión Europea? ¿Y qué ocurre si queremos viajar más allá? ¿Nos obligarán a guardar cuarentena? ¿Existen destinos donde aún no podemos viajar?

Todo depende del lugar elegido. Para empezar, hay que indicar que el Certificado COVID no es obligatorio para viajar pero propicia los traslados sin restricciones por la Unión Europea evitando cuarentenas y otras pruebas, mientras que facilita los trámites para viajar a otros países, aunque no a todos. Así, por ejemplo, hay países a los que los visitantes españoles no pueden viajar porque su situación de emergencia o sus medidas preventivas han establecido el cierre de fronteras, y otros que exigen periodos de cuarentena. Ten en cuenta, también, que las medidas pueden cambiar según la situación en el país (los cambios son registrados en la página el Ministerio de Asuntos Exteriores).

Anota:

1. Países a los que los visitantes españoles no pueden viajar

Argentina, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Hungría, India, Indonesia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda y Rusia han cerrado fronteras o ha suspendido temporalmente la entrada en el país de ciudadanos extranjeros o de ciertos lugares de procedencia como España, por su situación o como medida preventiva. Esto podría cambiar próximamente.

2. Países que piden guardar cuarentena

Entre estos, figuran Bangladesh (14 días de cuarentena), Chad (7 días), Chile (10 días), Cuba (5 días), Gabón (24 horas), Irlanda (14 días; se revisará el 19 de julio), Islandia (5 días), Letonia (10 días si el índice acumulativo del país de procedencia supera 75 casos por 100.000 habitantes), Nigeria (7 días), Noruega (si no se tiene pasaporte COVID), Reino Unido (10 días y dos PCR), República Centroafricana (14 días; destino desaconsejado por Exteriores), Tailandia (14 días), Túnez (7 días).

En prácticamente todos ellos exigen PCR negativa para entrar y, en algunos casos, durante el proceso de cuarentena.

3. Países que piden una PCR negativa o pauta de vacunación completa

*En el caso de países de la UE, valdría con el pasaporte COVID, si es que disponemos de él. Si no, habría que presentar una PCR negativa (en algunos casos, se acepta un test de antígenos, pero no siempre) realizada en las últimas horas.

Estos países son Alemania, Armenia (destino no recomendado por Exteriores), Austria, Bahamas, Belice, Bosnia y Herzegovina, Bolivia, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Croacia, Dinamarca (consultar comunidades autónomas permitidas), Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Etiopía, Francia, Finlandia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Holanda (excepto viajeros procedentes de Canarias o Baleares), Honduras, Irak, Irán, Israel, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Liberia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Paraguay (y seguro médico internacional), Perú, Polonia, Portugal, República del Congo, República Dominicana, Ruanda, Serbia, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suecia (la PCR debe estar en inglés, sueco, danés o noruego), Suiza, Tanzania, Togo, Turquía, Uganda, Ucrania (exige también seguro válido en el país para cobertura de salud), Uzbekistán, Zambia, Zimbabwe.

Países como Chipre y Tanzania exigen una segunda prueba al llegar, al margen de que tu pasaporte COVID acredite que te han realizado una PCR o test de antígenos 72 o 48 horas antes, respectivamente.

4. Países sin restricciones para viajar

Albania (una vez allí, mantiene el toque de queda de 24.00 a 6.00), Andorra, Costa Rica (exige seguro médico para cubrir posibles gastos sanitarios), México, Montenegro, República Dominicana, Rumanía, Suiza.

