5 rincones naturales de España donde hacer turismo rural o deporte aventura

No todo es tumbarse sobre la arena de la playa cuando llega el verano. Si lo tuyo son las emociones fuertes o te da la vida respirar aire puro en plena naturaleza, estos son los destinos cuyas coordenadas deberías incluir en tu GPS.

Julia García

Cuando llega el momento de disfrutar de las vacaciones estivales son tres las alternativas que se presentan ante nosotros entre las que elegir en función de nuestros gustos. Están quienes tienen muy claro que su objetivo no es otro que el de ver el mar tumbado sobre la arena de cualquier playa, quienes prefieren exprimir su tiempo libre haciendo turismo cultural descubriendo nuevos rincones por todo el mundo o quienes encuentran la desconexión en plena naturaleza, donde poder no solo pararse a respirar aire puro sino también aprovechar para sacar su lado más aventurero. Si perteneces a esta tercera categoría -al menos este verano- y aún no sabes qué destino elegir para perderte en los próximos días, estás de suerte porque hemos recopilado algunos de los que merecen una visita sin ni siquiera tener que salir de España.

Parque Natural de la Serranía de Cuenca

La Serranía de Cuenca bien merece una escapada durante las vacaciones. La Ciudad Encantada, Los Tormagales o Los Callejones son algunos de los rincones que deberías descubrir porque a su paso encontrarás recursos naturales de incalculable valor geológico. En esta zona también se pueden disfrutar bosques eurosiberianos de tilos, acebos y tejos, y, para los amantes de los animales, hay una extensa fauna con multitud de especies dado que la elevada variedad de ambientes de montaña de la Serranía favorece el desarrollo de una alta biodiversidad.

Pirineo Aragonés

Rafting, parapente, barrancos, tirolinas... si lo que buscas son aventuras, este es uno de los rincones más indicados al que acudir porque hay actividades para toda la familia que garantizan la diversión. Desde el valle de Benasque hasta el Murillo de Gállego, pasando por la Sierra de Guara, el pantano de Lanuza o el valle de Tena, cualquiera de ellos cuenta con una gran oferta con las que derrochar adrenalina no solo en temporada invernal sino también en verano.

Valle del Cabriel

En 2019 fue declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera y eso provocó que este paisaje sea cada vez más visitado por quienes buscan turismo rural durante sus vacaciones. Alrededor del río se conforma un entorno precioso en el que se encuentran importantes yacimientos arqueológicos, como las pinturas rupestres de Villar del Humo, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Dispone de multitud de senderos de fácil acceso para todos los públicos y permite la realización de actividades como rafting o puenting entre muchas otras.

Rías Baixas

Uno de los destinos multiaventuras más completos son las Rías Baixas porque en ellos se puede practicar escalada, rapel, esquí acuático, surf, bicicleta de montaña, parapente y muchas otras actividades en un paisaje inigualable. Si a esto le unes todas las bondades de la deliciosa gastronomía gallega, resulta muy complicado resistirse a probar al menos una vez en la vida.

Asturias

Cerramos este top 5 con Asturias, uno de los lugares favoritos por quienes buscan naturaleza durante sus días de asueto porque es donde la oferta se multiplica por mil. Además de preciosos pueblos por los que perderte, tienes la oportunidad de realizar diferentes rutas de senderismo y de practicar actividades deportivas como la canoa o el kayak que, gracias a jornadas como la del Descenso Internacional del Sella que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, son conocidas ya en todo el mundo.