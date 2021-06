Habitaciones decoradas con imágenes de Spiderman, ascensores que recrean escenas, obras de arte jamás vistas...El universo Marvel cobra vida en el primer hotel del mundo situado en Disneyland París.

Irene Díaz

Amantes del mundo Marvel, ¡tenemos buenas noticias! La reapertura del parque Disneyland París nos ha sorprendido con gratas noticias. ¿Entre ellas? La apertura del primer hotel dedicado al universo Marvel que además de ofrecer todas las comodidades para una estancia de ensueño, esconde verdaderas obras de arte Marvel exclusivas que deberás descubrir.

El primer hotel dedicado al universo Marvel ya es una realidad. El pasado 21 de junio, se inauguró el Hotel New York The Art of Marvel de Disneyland París, antiguo Hotel New York inspirado en la Gran Manzana. Esta renovación ha tratado de fusionar ambas ideas, creando así un mundo Marvel neoyorkino con todo lujo de detalles.

Esta remodelación ha pillado por sorpresa a los amantes del mundo Marvel ya que en él se han expuesto más de 350 obras de arte, hechas por 110 artistas de todas las nacionalidades y 50 de estas obras son tan exclusivas que no han sido vistas jamás. Un verdadero refugio con un valor incalculable para todos aquellos que veneran el mundo de Los Vengadores.

Este hotel cuatro estrellas, trata de seguir la estrategia de integrar las historias Disney, sin olvidar ningún tipo de detalle estético y ofrecer una estancia inigualable y exclusiva para todos los fans Marvel. Pero, ¿qué ofrece el hotel?

561 habitaciones completamente equipadas y decoradas para sus huéspedes, dos piscinas, un bar, dos restaurantes, un gimnasio, una cancha de baloncesto, salas de convenciones, espacios creativos para los niños, salas con decorados Marvel, maquetas, ilustraciones, portadas de cómics y una tienda donde poder adquirir souvenirs exclusivos, entre muchos otros detalles.

Pero esto no es todo. Porque algunos de sus espacios como el ascensor o la piscina recrean algunas escenas y te harán sentir como si te sumergieras en el universo Marvel.

Han sido necesarios dos años de reformas para recrear el universo de superhéroes en un completo hotel que busca ser un refugio estético para todos aquellos fans. Una experiencia inolvidable que ha sido posible gracias a los profesionales vinculados a Marvel y artistas inspirados que han dado vida a Capitán América, Hulk, Spiderman, Los Vengadores… ¿Eres fan de los cómics y películas? Sumérgete en el mundo Marvel y descubre el alojamiento artístico de ensueño. ¡Cada rincón te sorprenderá!