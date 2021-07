¿Estas preparando tus vacaciones? Estos son diez de los dos destinos que cuentan con incidencia baja de Covid o muy moderada para viajar más seguros.

Clara Hernández

La pandemia ha hecho que, en un primer momento, muchas personas hayan optado por elegir destinos nacionales para sus viajes de vacaciones pero a medida que la campaña de vacunación avanza y la incidencia de la enfermedad disminuye son muchos quienes comienzan a plantearse viajar más allá e, incluso, embarcarse en travesías de largas distancias. Seleccionamos aquellos destinos cuyas cifras y riesgo de Covid es menor, con nivel 1 o 2 (bajo o muy modernado) y, por tanto, son destinos más cómodos y seguros. Además, te decimos qué requisitos necesitas para viajar a dichos lugares, ya que estos pueden variar según el destino. ¡No a todos los países con bajo nivel de Covid podemos viajar!

Apunta:

1) ISLANDIA:

¿Has visto la serie islandesa 'Katla' y te has quedado prendada de sus paisajes de naturaleza sobrenatural y apabullante? Has de saber que esos lugares existen (aunque su acceso no siempre es fácil). Sin duda Islandia es un gran plan para amantes de escenarios misteriosos y especiales. Además de una densidad de población muy pequeña, lo que disminuye el riesgo de contagio, posee una de las tasas de Covid más bajas de Europa, según la página de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que le otorga, de 4 niveles, el 1, que es el más bajo. Eso sí, también has de saber que la isla contempla un estricto protocolo en cuestiones de Covid y que para entrar en el país deberás presentar tu pasaporte Covid demostrando que han pasado 14 días desde que completaste la pauta de vacunación, con la segunda dosis cuando corresponda, o que has pasado la enfermedad y estás completamente recuperada. De otra modo, deberás guardar cuarentena de 5 días al llegar.

2) ALBANIA:

Posee playas y bosques magníficos, y ciudades y pueblos curiosos con iglesias bizantinas que apenas conocemos en estas latitudes a los que no siempre llegan carreteras en las mejores condiciones. Porque tras años de aislamiento, el país se está abriendo ahora poco a poco al turismo. Precisamente uno de sus encantos es que no encontrarás aquí turismo masivo, por lo que es un buen momento para conocerlo. Con un tamaño similar a Galicia, posee, como Islandia, el nivel 1 de Covid-19, es decir, el más bajo de la lista de la CDC. Sus fronteras están abiertas y no exigen cuarentena, por lo que además es uno de los países con acceso más sencillo. Sí mantienen el uso de mascarilla en espacios interiores y transporte público.

3) MALTA:

Otro de los destinos con incidencia baja de Covid dentro de Europa que reúne playa, monumentos históricos y ciudades y pueblos con encanto. Y que se ha convertido en lugar habitual de estudiantes que quieren aprender inglés, ya que este es el idioma más hablado de la isla junto con el maltés y el italiano. Para acceder a Malta desde un país de la 'lista ámbar', como es actualmente España, se exige rellenar un formulario de salud y otro de localización, así como una prueba PCR con resultado negativo realizada como máximo 72 horas antes de la llegada a Malta.

4) ISLAS TURCAS Y CAICOS

Con nivel de incidencia bajo, estas islas pertenecientes a Reino Unido, al sureste de las Bahamas, están actualmente abiertas al turismo y han retirado sus restricciones de cuarenta para visitantes. Eso sí, necesitarás para acceder una prueba negativa de Covid realizada en los cinco días anteriores y una autorización de viaje. Allí te esperan playas blancas de aguas claras paradisíacas y fauna marina de una gran variedad, así como arrecifes de coral espectaculares.

5) TOGO:

Este país de África occidental, de población amable y hospitalaria, le encantará a quienes busquen un lugar 'auténtico', a salvo del turismo masivo. Comparte con los anteriores países de esta lista una incidencia baja de Covid-19. Las autoridades togolesas exigen para embarcar en origen una prueba PCR con resultado negativo de Covid, así como un registro previo a través de la web voyage.gouv.tg que incluye el pago de un segundo test al que hay que someterse al llegar al país. Una vez en el país hay que utilizar la app 'Togo Safe'.

6) RUMANÍA:

Posee una nivel 2 de Covid, según la CDC, es decir, riesgo moderado (para que te hagas una idea, la mayor parte de los países europeos, entre ellos España, se encuentran en el siguiente nivel, el 3, el de Covid 'alto'). Además, el país no impone ninguna restricción de viaje (aunque esto puede cambiar en cualquier momento, por lo que es importante que se consulten los requisitos en la web del Ministerio de Exteriores antes de viajar).

7) LIECHTENSTEIN

También con un favorable nivel 1 de Cóvid, este principado de ahbla alemana con 25 km de extensión entre Austria y Suiza ofrece la posibilidad de ver las obras de los mejores artistas europeos o visitar castillos a pies de una zona alpina. Un país con una atmósfera propia y romántica que fue, durante mucho tiempo, residencia de verano de distintos reyes. Actualmente no existen restricciones para los visitantes que lleguen de España.

8) ISLAS FEROE

Perteneciente a Dinamarca, este pequeño archipiélago del Atlántico Norte compuesto por 18 islas rocosas conectadas entre sí por túneles y ferris es un genial observatorio para excursionistas y amantes de las aves y el 'birdwatching'. Actualmente presenta un nivel 2 de Covid 19, es decir, 'moderado', que es mucho más de lo que pueden decir la mayoría de los destinos internacionales. Sigue las pautas y restricciones de Dinamarca, que ha elaborado una lista verde con los visitantes que no encontrarán obstáculos para entrar en su territorio y donde figuran algunas regiones de España (por ejemplo, Galicia, Asturias o Castilla León), pero no todas. Por ejemplo, Madrid está en la lista amarilla donde hay que presentar una prueba anti Covid negativa y hacerse otra a la llegada, o bien presentar el pasaporte Covid con pauta completa.

9) ESLOVAQUIA

También con nivel 2 Covid (moderado y un nivel más bajo que España), Eslovaquia permite la entrada de visitantes con pauta completa de vacunación o PCR negativa. Es la ocasión para visitar este destino que es uno de los más desconocidos de Europa del Este junto al Danubio y los impresionantes montes Cárpatos. Su capital, Bratislava, tiene un centro precioso para visitar tranquilamente, sin prisas. Su castillo es el monumento más fotografiado de la ciudad.

10) FINLANDIA:

Con un nivel 2 de Covid (moderado), tampoco resulta una mala opción. Permite la entrada sin restricciones solo a visitantes que pueden demostrar que tienen la pauta completa de vacunación y que han recibido la última dosis al menos dos semanas antes, o que han pasado el Covid y ya están recuperados. En otro caso, al estar considerada España dentro de la Categoría Roja de riesgo por las autoridades finlandesas, el viajero sin pasaporte Covid o sin las características citadas anteriormente podría ser sometido a un examen de salud en el aeropuerto, a su llegada, y piden cuarentena voluntaria hasta que se conozcan los resultados.

