España es un país lleno de joyas, el lugar perfecto para unas vacaciones en las que descubrir un destino nuevo cada día. ¿Cómo hacerlo? Con una larga ruta en coche.

María Viéitez

Si no lo has hecho nunca antes, este verano 2021 puede ser un buen momento. Los 'road trip' son una manera estupenda de conocer en unos días, a través de una ruta en coche, los rincones del país que todavía no conoces, aprovechando al máximo cada minuto del viaje.

En estos viajes en coche de larga distancia tienes la oportunidad de visitar varios lugares o ciudades con la ventaja de ahorrar el dinero de los billetes de avión. Esto te permite mucha más libertad y flexibilidad, la sensación de saber que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras.

Estas rutas en coche son algunas de las mejores en España para hacer un 'road trip'. Toma nota.

Una ruta por el levante español

El levante español, que comprende las regiones de Murcia y la Comunidad Valenciana, aglutina ciudades, pueblos y rincones naturales que merece mucha la pena conocer, más aún si es en una ruta en coche. Esta zona, bañada por las aguas del mar Mediterráneo, tiene infinidad de playas de arena blanca y fina como la cala Ambolo, en Alicante; la playa Parreño, en Murcia; o, alejándote un poco, la cala Chica, en Almería.

Lo bueno de hacer un 'road trip' es que tienes la libertad de cambiar la ruta cuantas veces se te antoje, y si además tienes la posibilidad de alargar el viaje, mejor que mejor.

Son muchos los pueblos que te recomendamos visitar si haces una ruta por levante y en cuyas aguas cálidas deberás bañarte. Algunos de ellos son Cartagena, en Murcia; y Jávea, Denia y Altea, en Comunidad Valenciana. Pero, además, deberás pasar al menos un día en Valencia y visitar su catedral, la Lonja de la Seda, el Barrio del Carmen el Mercado Central y terminar con un atardecer en la Albufera.

De Asturias a Finisterre

La región norte de la Península es uno de los mejores lugares por los que hacer un 'road trip' debido a la riqueza natural que estas zonas aglutinan y la calidad de su gastronomía.

Puedes empezar tu ruta en Asturias empezando por los bonitos pueblos en los Picos de Europa. Entre ellos destaca Covadonga, el inicio de el parque natural de los Picos de Europa; Bulnes, con una espectacular y peculiar geografía; y Camarmeña, el lugar donde encontrarás el mirador más bonito de la región.

Pasa después a la comunidad gallega y empieza con una visita obligada a la Playa de las Catedrales, en Lugo. Después, piérdete por sus inmensos bosques bañados por los ríos Miño, Sil, Umea y Tea entre otros y visita, mientras tanto, algunos de los pueblos más bonitos de España, como Combarro o Cambados.

Para terminar, qué mejor final que Finisterre, un municipio ubicado en La Coruña cuyo nombre deriva del latín, finis terrae, 'fin de la Tierra'. Disfruta de sus impresionantes playas y una inolvidable puesta del sol ante la inmensidad del océano sobre el mar del fin del mundo.

Descubre Lanzarote

Lanzarote es una de las islas Canarias coronada por volcanes, playas de arena negra e impresionantes paisajes rocosos. Tiene una superficie de alrededor de 845 kilómetros cuadrados que dan para mucho y en los que puedes descubrir paisajes y lugares alucinantes.

Uno de ellos es la playa de Punta del Papagayo, una playa paradisíaca de aguas cristalinas en el sur de la isla rodeada por desiertos de área fina. Para continuar, deberás visitar el Parque Nacional de Timanfaya, donde encontrarás grandes extensiones de arena en tonos rojos, amarillos y negros, un paisaje que no olvidarás jamás.

Si haces esta ruta en coche, no debes dejar pasar la oportunidad de visitar el Charco Verde, una playa de arenas rojas y negras que se funden con las aguas cristalinas del océano Atlántico, un paraje coronado por una laguna de agua verde brillante.

Por último, te aconsejamos que hagas una visita al mejor mirador de Lanzarote, el Mirador del Río, donde disfrutarás de una maravillosa vista panorámica de las islas del archipiélago

Una ruta por el sur

Aunque Andalucía no tiene nada que envidiarle al norte de España, es una región plagada de tesoros que debes visitar al menos una vez en la vida. Al ser una comunidad tan extensa, son muchas las rutas que puedes hacer para descubrirla y, aun así, todavía te quedarían tesoros por los que volver a explorarla.

Te sugerimos que empieces por Cádiz. Es una de las joyas de Andalucía en la que tendrás la oportunidad de pasar un fin de semana maravilloso. En esta ciudad, deberás visitar la catedral, disfrutar de las visas desde la Torre de Tavira (a unos 45 metros sobre el nivel del mar), recorrer el paseo marítimo y terminar el día admirando un bonito atardecer desde la playa de La Caleta.

Después, continúa con Tarifa, la ciudad más al sur de la Península y más cercano al continente africano, y, llega, avanzando un poco más, hasta el Parque Natural del Estrecho, con visita obligada a la Punta de Oliveros.

Otros de los tesoros que deberás visitar en Andalucía son Granada, con la Alhambra y el barrio de Albaicín como imprescindibles; Sevilla, donde visitar el Real Alcázar, la Torre de Oro y la catedral; Córdoba, donde ver la Medina-Azhara y la Mezquita; y Marbella, y recorrer las calles del Casco Antiguo y sus inmensas playas. Podrás incluir o no estos destinos en tu ruta en función de los días que vayas a dedicar al viaje.

Nuestra recomendación es que finalices tu ruta en Almería, un lugar lleno de encanto y preciosas calas bañadas por el Mediterráneo. Allí podrás visitar el impresionante museo de Taberna y el Parque Natural del Cabo de Gata.

Mira también: