Clara Hernández | Woman.es

Preparar un equipaje ordenada, donde todo lo que necesitemos esté a mano, que cada prenda tenga su lugar (y viaje lo más planchada posible), que los zapatos no entren en contacto la ropa, que aproveche al máximo cada espacio o que los productos de higiene y belleza vayan seguros y no se derramen es el objetivo a conseguir por cualquiera que emprende un viaje... y que no siempre logramos. Sin embargo, todo tiene sus trucos y, según los que más viajan, los organizadores de maletas o 'packing cubes' (aunque no tienen forma de cubo) están en la cúspide e los grandes aliados viajeros. ¿Por qué? Porque te permiten llevar todo organizado, limpio y no desmontar la maleta cada vez que necesitas algo.

Hay muchos modos de utilizarlo: se puede meter en cada uno un outfit distinto, o bien dividir por prendas deportivas y para ocasiones especiales. O por tipo de ropa (camisetas, pantalones, ropa interior) y calzado, según nuestras preferencias. ¿Y cuál elegir? Casi siempre, es conveniente optar por los más ligeros y que ocupen menos espacio. Por lo general estos 'compartimentos móviles' están confeccionados en tela, y los hay de distintos tamaños y usos, compresores y no.

Te contamos cuáles son los más buscados y favoritos de los viajeros que hemos encontrado en la red:

1. Juego de organizadores de viaje de Eono: de calidad

Figuran en los primeros puestos de algunos ranking viajeros por la calidad de su material de nylon, muy resistente, y sus costuras duraderas. La malla superior garantiza la ventilación y que se puede ver fácilmente qué contiene cada bolsa. En sus organizadores se pueden guardar desde artículos de aseo, a la ropa, documentos y otros artículos. Poseen apertura de cremallera bidireccional para una máxima compresión. Está disponible por 26,99 euros en Amazon.

2. Organizador de equipaje Meowoo: el más barato y más vendido

Este organizador que incluye 3 cubos de embalaje y 3 bolsas de compresión es el más vendido de Amazon, donde tiene una valoración de 4,5 sobre 5. Para guardar de forma separada la ropa limpia y la sucia, el calzado, las toallas, el champú y los cosméticos, los zapatos... Sus compradores no destacan tanto su calidad como su buen precio y que es una buena solución para llevar la maleta bien ordenada. Tiene un precio de 6,99 euros.

3. Organizador de maleta RJEU: el impermeable

Además de ayudarte a ahorrar espacio gracias a su set de 7 piezas que incluye dos bolsas de zapatos, entre otras cosas, está hecho de un material impermeable que hará que tu ropa viaje más protegida. Tiene un precio de 17,99 euros y una valoración de 4,5 sobre 5 en Amazon.

4. Organizador de equipaje DoGeek-7: el más versátil

Su material flexible e impermeable (que permite guardar, por ejemplo, una toalla mojada) y las diferentes formas de sus compartimentos que ellos llaman "de diseño humanizado" y que incluye 3 cubos, 3 bolsos de compresión y un bolso de zapatos, se adaptan muy bien en los diferentes huecos de la maleta. Tiene bolsa para la ropa sucia y sus usuarios destacan su "calidad relación-precio". Precio: 9,9 euros.

5. Organizador de equipaje Blue Flower de Bansga: el floral

Está fabricado de nylon. Tiene bolsas impermeables y sin olor. Incluye 3 cubos de embalaje, 3 bolsos de compresión, bolsa para ropa sucio y espacios para ropa sucia. Protege la ropa contra las arrugas, el polvo y los daños. El 65% de sus compradores le han otorgado la máxima puntuación (5 sobre 5). Además destacan que son bonitas, funcionales y tienen buen precio. Precio: 8,99 euros.

6. Colección de organizadores de maleta de El Corte Inglés: el más sofisticado

Incluye organizadores para joyas, cosméticos o fundas de traje, además de bolsa para zapatos, ropa y otros elementos de distintos tamaños. Sus piezas se venden por separado y tiene un precio a partir de 4,95 euros, que es lo que cuesta la bolsa de viaje para zapatos.

Además de los organizadores de viaje, hay algunos consejos que pueden venirte muy bien para facilitarte la tarea de hacer el equipaje. Por ejemplo, es imprescindible hacer siempre una lista previa de viaje con todo lo que vamos a necesitas.

Asimismo, algunas prendas como vaqueros, ropa interior, camisetas o jerseys pueden enrrollarse sin arrugarse para que ocupen menos espacio. También las bolsas compresoras pueden venirnos muy bien para prendas muy voluminosas al empaquetar al vacío, aunque luego tendremos el problema de que necesitaremos un aspirador para empaquetar de la misma forma a la vuelta del viaje.

Más recomendaciones viajeras: los agujeros de los zapatos pueden ser un estupendo sitio para guardar calcetines o cargadores de móvil. ¿Lo habías pensado?