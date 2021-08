¿Qué llevar en tu maleta en tiempos de coronavirus?

El coronavirus ha provocado que nuestra lista de imprescindibles a la hora de crear la maleta cambie. Estos son algunos de los 'tips' que debes seguir para protegerte del virus en tu próximo viaje y que no se te olvide nada.

Irene Díaz

¡Teníamos tantas ganas de verano! Bueno, sobre todo teníamos unas ganas inmensas de vacaciones, de viajar a nuestros rincones favoritos y perdernos por el mundo. Sin embargo, hace tanto tanto tiempo que no preparamos una maleta, que ahora que tenemos que ponernos manos a la obra andamos perdidos. El coronavirus ha limitado nuestra movilidad, pero ahora que podemos viajar a nuestras playas favoritas con nuestra familia, amigos o pareja es momento de ser responsables y no olvidar meter en la maleta todo lo necesario. El neceser con gel hidroalcohólico, mascarillas, toallitas desinfectantes… ¡Apunta, y no se te olvidará nada!

Sabemos que este verano está siendo especial. Las mascarillas aún forman parte de nuestros outfits y el gel es nuestro mejor amigo. Hay que recordar que la COVID-19 sigue entre nosotros y que nuestra maleta tiene que ir bien equipada con todo lo necesario para mantener la protección y seguridad de nuestra salud. Para ello, debemos preparar una lista de imprescindibles que nos ayudarán a que no nos falte de nada y a proteger(nos) del virus ante viajes nacionales o internacionales. Hay que disfrutar, pero también cuidarnos para acabar con el virus cuanto antes. ¿Qué necesitamos? Estos son los consejos que debes seguir para una maleta completa en tiempos de coronavirus.

ROPA

Nuestros looks son un imprescindible. Estamos deseando estrenar nuestros vestidos de rebajas, bikinis y complementos de colores. Para que nuestra maleta vaya con lo justo y necesario, trata de crear looks completos, apúntalos en una hoja y, simplemente, mete en la maleta esas prendas. Así no tendrás que pensar y tus outfit estarán listos para salir a la calle. ¡No lleves de más!

NECESER

Por supuesto, maquillaje, cremitas, protección solar de cara, cuerpo, pelo, labios…Pero también debemos crear un neceser de protección específico para llevarnos siempre en el bolso. En este neceser incluiremos mascarillas, gel hidroalcohólico, toallitas desinfectantes (para desinfectar superficies, el móvil…), termómetro para medir la temperatura, guantes y alguna crema de manos (que ayudará a mantener las manos siempre hidratadas).

SECADOR PORTÁTIL

Si eres de las que se seca el pelo en verano, no olvides de incluir un secador de viaje en tu maleta. En muchos hoteles han sido eliminados por temas de higiene, así que... ¡Apuntado queda!

PASTILLA DE JABÓN

Nunca está de más tener una pastilla de jabón a mano, por si en tu alojamiento han desaparecido.

DOCUMENTACIÓN

Carnet de identidad, pasaporte, seguro de viaje (que cubra gastos médicos) y pruebas. Días antes de tu viaje infórmate de los documentos que necesitas llevar contigo. Viajes en tren, avión o barco, y dependiendo del destino, debes tener en cuenta las pruebas PCR o de antígenos, o el pasaporte COVID-19 si ya estás vacunado. En muchos destinos pedirán esta documentación y, es mejor que seas precavida y lleves todo en regla duplicado en papel y digital (ya sabes, por si acaso).

BOTELLA DE AGUA Y PICOTEO

Los establecimientos aún no están al cien por cien, por ello no olvides llevarte algo de picoteo para el viaje (por si te entra el gusanillo) y una botella de agua (a poder ser sostenible para evitar plásticos) que podrás rellenar en cualquier lugar y evitar fuentes y grifos. También puedes incluir unos cubiertos reutilizables, por si los necesitaras en algún momento.

CUERDAS O CINTAS

En muchas playas el distanciamiento social está impuesto, pero en muchas otras deberás delimitar tu espacio tú mismo. Para ello, lleva en tu bolso de la playa algo de cuerda o cinta para crear tu parcela en la playa y mantener así la distancia de seguridad. Aunque otra opción será, llevar una toalla o pareo grande que marque tu territorio.

BOLSAS PARA LOS ZAPATOS

Acuérdate de incluir en tu maleta bolsas de tela o deshechables con cierre 'zip', de esta manera tus zapatos expuestos a una contaminación extra se encontrarán aislados del resto del equipaje.