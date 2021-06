Lugares para elevar y darle un toque de lujo a tu viaje a Ibiza

En España tenemos la suerte de contar con auténticos paraísos naturales que cada verano enamoran tanto a turistas nacionales como extranjeros. Ibiza es el mejor ejemplo de ello y si este año la isla pitiusa está entre tus destinos de vacaciones vamos a contarte cómo puedes convertir tu viaje en una escapada de auténtico lujo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Tener unas vacaciones de lujo no tiene que implicar necesariamente viajar en un jet privado y contar con un ejército de mayordomos que te acompañen a cada paso del camino. El verdadero lujo está en los pequeños detalles, y en saber acompañar nuestros días de descanso de placeres que estimulen los cinco sentidos, como una buena copa de champagne bien fría como la que nos ofrece Möet Ice Imperial. Y es que, pese a que la temperatura correcta de servir el champagne es entre 5 y 9 grados, cuando el calor aprieta no hay nada mejor que contar con un espumoso especialmente creado para beberse con hielo que se distingue por su carácter afrutado, su paladar seductor y su madurez elegante.

Este año además se celebra el décimo aniversario de su lanzamiento y, con motivo de este cumpleaños tan especial, Moët & Chandon creará experiencias únicas en colaboración con algunos de los 'hotspots' más deseados del verano. Asimismo, la Maison regalará diversos viajes y experiencias entre sus aficionados a través de esta página web.

Te contamos cuáles son los lugares en los que elevar y darle un toque de lujo a tu viaje a Ibiza.

Hotel OKU

Este hotel de cinco estrellas es un auténtico retiro de lujo y wellness. Ha abierto sus puertas este mismo verano (el pasado 1 de junio), y ofrece un amplio abanico de experiencias y posibilidades. Desde la cocina creativa del chef del célebre Sushi Samba, Mark Vaessen, pasando por un energético brunch con música en vivo y DJ invitados. Si te hospedas en OKU podrás disfrutar de un picnic especial con Moët & Chandon para contemplar el atardecer o de una sesión de cine al aire libre bajo las estrellas, siempre acompañada de tu champagne favorito.

Si viajas a Ibiza no puedes marcharte de la isla sin visitar a su hermana pequeña, Formentera, donde también podrás disfrutar de experiencias únicas y exclusivas, como las que te proponemos a continuación.

Can Carlitos

Es conocido no solo para la deliciosa cocina del chef catalán Nandu Jubany, sino también por tener uno de los mejores atardeceres de la isla. Qué mejor plan que dejarse transportar mientras cae el sol disfrutando de la mejor sangría de Moët Ice Impérial frente al mar.

Aigua - Aire

La última de las aperturas de Nandu Jubany en Formentera ofrece un exclusivo servicio de entrega de Moët Ice Impérial a los barcos que fondean cerca de la isla. La entrega se realiza con un 'cooler' pensado especialmente para la ocasión, incluyendo 6 copas y la botella de Moët Ice Impérial a la temperatura perfecta para disfrutar de un día en el mar.

Juan y Andrea

Es uno de los restaurantes más emblemáticos de la isla y también está de enhorabuena. Celebra su 50 aniversario este verano, y lo hace junto con Moët Ice Impérial.

Pero, ¿qué pasa si no puedes viajar a Baleares este verano? Que no cunda el pánico porque Moët & Chandon no quiere que renuncies a estos planazos solo porque no hagas parada en Ibiza en los próximos meses, así que has de saber que hay otros muchos destinos que cuentan con alguna de estas experiencias a todo lujo.

Meliá Don Pepe (Marbella)

Si prefieres veranear en la Costa del Sol y buscas una idea de regalo ideal y personalizada para sorprender a tu pareja, esta es tu opción. El hotel dispone de una suite Moët & Chandon, un espacio elegante y sofisticado, incluyendo una barra en su terraza con camas balinesas donde saborear la bebida más refrescante del verano.

Hotel Arts (Barcelona)

Si Barcelona es tu destino este año, allí podrás disfrutar del Moët Garden, que tendrá lugar cada 15 días, y donde podrás maridar los bocados más apetecibles de P41 con tu cuvée favorita de Moët & Chandon. No te puedes perder la copa de Moët Ice Impérial acompañada de una burguer gourmet. Todo ello en un entorno paradisíaco y con música en directo desde el jardín del hotel.

Hotel Emperador (Madrid)

Quienes se queden en la capital durante el verano pueden escapar del calor del asfalto refrescándose en la piscina del Hotel Emperador. ¿El plan ideal para pasar la mañana del domingo? Reservar una de sus camas balinesas acompañada de una botella de Moët Ice Impérial en uno de los rooftops con más encanto de Madrid.

Ahora que ya sabes cuáles son los 'place to be' más deseados del verano tan solo tienes que escoger las fechas que prefieras y prepararte para vivir una experiencia sensorial que no olvidarás.