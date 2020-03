El tuit de una autora neoyorkina sobre el físico de los legionarios españoles desplegados por el coronavirus incendia las redes

En plena crisis por la pandemia del coronavirus que ya afecta a miles de personas y ha provocado que vivamos en un encierro hasta ahora inimaginable, el humor brilla en las redes, donde triunfan los desafíos más locos y proliferan los memes.

En las últimas horas, ha sido el comentario de una conocida abogada y activista feminista estadounidense Jill Filipovic, autora de libros como 'H-Spot: the feminist pursuit of happiness', sobre la búsqueda 'feminista' de la felicidad, la que ha revolucionado las redes. Lo curioso es que la neoyorkina ha hecho que los miembros de Legión española cobren protagonismo entre los usuarios norteamericanos. Y no precisamente por el desarrollo de su trabajo, sino por su apariencia física.

- Esta cuarentena, ponte en forma: solo necesitas una silla.

- El poema viral que nos representa a todos.

Jill Filipovic sostiene que "España está desplegando su ejército para ayudar a controlar su brote de coronavirus". Pero lo más llamativo son las imágenes con las que ilustra la información, que representan a efectivos de la Legión española, que también están contribuyendo en distintos lugares de España.

A continuación hace una observación sobre el físico musculoso de los legionarios fotografiados. "No es por ser insensible en un momento de gran ansiedad pero... Creo que hablo por todos los neoyorkinos cuando digo: "España, hola, ¿pueden desplegar algo de eso en nuestra dirección".

Spain is deploying its army to help manage their coronavirus outbreak and not to be insensitive at an anxiety-inducing time but uh... I think I speak for all New Yorkers when I say, Spain, hi, can you deploy some of that in our direction? We will comply with your orders. pic.twitter.com/LyxIPsGu3g