Teletrabaja con estilo con este portátil tan ideal

Si hace un año te cuentas que el teletrabajo iba a llegar a tu vida para quedarse, seguramente no lo hubieras creído. Y es que esta pandemia nos ha cambiado totalmente los esquemas. Ahora cuando vas de tiendas buscas looks casual y monos con los que afrontar desde casa las jornadas laborales y (por qué no?) ser la más ideal de las videoconferencias. ¿Has pensado que quizá ha llegado también el momento de renovar tus gadgets? En Woman hemos hecho un intensivo estudio del mercado tecnológico y hemos llegado a la conclusión de que los portátiles más chulos los tiene MSI. Mira, mira...

Una marca de gaming... y mucho más

MSI empezó como una marca de hardware enfocada al gaming, sin embargo, se han dado cuenta de que en el mercado hacían falta ordenadores portátiles prácticos (y bonitos) enfocados al trabajo en la empresa y a la creación de contenido. En palabras de los propios responsables de MSI: "teniendo en cuenta lo que los usuarios necesitaban empezamos a desarrollar una nueva línea de portátiles más enfocada a empresas y la creación de contenido; equipos que fueran potentes pero con un diseño mucho más elegante".

Antes de lanzar sus nuevas líneas, desde MSI también quisieron contar con la experiencia de varios influencers, sin duda los reyes de la creación de contenido, y de todas las recomendaciones nacieron la serie Modern y la serie Prestige. La primera es perfecta para acompañarte en tus tareas diarias y aúna un diseño que marca tendencia y una gran movilidad; la segunda impresiona por su equilibrada combinación entre elegancia, potencia y eficiencia.

Sobre MSI

Famosos por las prestaciones y potencia de sus modelos de portátil; en MSI no han dejado de trabajar hasta llegar a esta nueva serie de ordenadores portátiles que se adaptan a un estilo de vida como el tuyo y que cubren a la perfección tus necesidades. A nosotras nos han conquistado.