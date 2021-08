Cuándo sale el iPhone 13 y cuáles son sus novedades

Ya queda muy poco para que conozcamos al próximo 'smartphone' de Apple, es decir, al iPhone 13. Al menos, esa es la información que se ha ido filtrando en las redes y que cita a analistas y páginas tecnológicas. Una de estas, Front Page Tech, que se basa a su vez en la web china IT Home -la cual no siempre ha acertado en sus vaticinios, aunque algunas veces sí-, aventura incluso una fecha. Según esta última, el día 17 de septiembre se podrá hacer la reserva de nueva serie, cuyo lanzamiento será el día 24 del mismo mes. Unos días antes, en torno al 14 de septiembre, Tim Cook -director ejecutivo de Apple- podría presentar a la nueva criatura, que incluiría cuatro versiones: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

La misma web, que señala a fuentes "de la cadena de suministro", indica que el iPhone 13 utilizará "procesadores o chip A15 fabricados exclusivamente por TSMC, una pantalla ProMotion de 120 Hz y mejoras en la cámara, una mayor capacidad de batería y otras funciones".

Yep! iPhone 13 Pre-Orders Starting September 17th, Launch on September 24th



For what it’s worth, we are corroborating these dates. ☝️https://t.co/aevz5K57Qs