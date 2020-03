Ordenadores, impresoras... los 14 productos más vendidos en Amazon para teletrabajar y (¡que no cunda el pánico!) puedes pedir online

¿Tienes todo lo que necesitas en tu teleoficina?

Clara Hernández | Woman.es

Puede pasar: la cuarentena te ha forzado a trabajar desde casa y tu ordenador, del que ya ni recuerdas la fecha exacta de compra y no está acostumbrado a estar activo tantas horas ni a manejar tanta información, te falla cuando estás redactando un informe fundamental (que, además, te ha costado escribir más de lo normal porque con el ratón táctil del teclado no eres tan ágil como con el accesorio que tienes en la oficina. Además, no tienes la silla adecuada y te duele la espalda).

O necesitas imprimir un documento (una factura de devolución o, si eres madre, las fichas de deberes que los hijos deben completar durante la cuarentena) y comienzas a preguntarte en qué momento decidiste deshacerte de aquella impresora que todavía funcionaba (aunque lentamente) porque ocupaba toda una esquina del escritorio y, además, tú ya te sentías y te habías declarado plenamente digital. Por supuesto, si este es tu caso, tampoco tendrás papel ni cartuchos de tinta.

¿Qué más puede faltar para que tu casa se convierta en una oficina a pleno rendimiento, sin que se vea resentida tu productividad más allá de las consecuencias que provoca el confinamiento? Posiblemente, adaptadores, discos duros, cargadores que un día se perdieron, auriculares o pilas (este último, uno de los productos más demandados estos días a través de la plataforma de Amazon).

¿Todavía puede ser peor? Sí. ¿Y si tu móvil, hoy en día convertido prácticamente tu oficina remota y tu nexo con el mundo, comienza a dar problemas?

Sí, todo puede pasar, según denotan las listas de los productos más vendidos de Amazon, que revelan los artículos de electrónica que más estamos solicitando online y que, tú también, podrías necesitas. ¿Tienes de todo? Mira la lista:

1. El MacBook más valorado por los usuarios.

Nuevo Apple MacBook Air de 13 pulgadas, con Intel Core i5 de doble núcleo a 1,6 GHz, 8GB de RAM, 128 GB, en color gris espacial. Y, además, el ordenador portátil más valorado por los usuarios de Amazon (tiene 5 estrellas de 5) y el Mac más vendido a través de dicha tienda online. Precio rebajado: 999 euros (antes, 1.249 euros).

2) Tarjeta de memoria con adaptador SD

Otro de los productos más vendidos estos días: tarjeta de memoria microSDXC de 128 GB con adaptador SD. Velocidad de lectura hasta 100 MB/s. Clase 10, A1. Recomendado para smartphones y tabletas con sistema operativo Android y cámaras MIL. Valoración usuarios Amazon: 4,5 / 5. Precio: 18,99 euros.

3.¿Eres fiel a PC? Este portátil es el más recomendado, esta vez por los expertos.

El Lenovo Ideapad 330-15ARR tiene 15,6" HD, 8GB de RAM, 128GB SSD, teclado Qwerty español, y es el ordenador más recomendado por los expertos de Amazon si lo que buscas es un portátil "esencial", es decir, "para tareas del día a día y para utilizarlo en cualquier contexto", explican. Precio rebajado: 458 euros (antes, 549 euros).

4. iPhone 11, con 128 GB

El iPhone 11 con 128 GB, carga inalámbrica, cámara frontal TrueDepth de 12 Mpx con modo retrato, sistema de cámara dual, vídeo 4K y resistencia al agua es el más cotizado de su categoría y compañía en internet. Precio rebajado: 824 euros (antes, 859 euros). Lo hay en varios colores.

5. ¿Lo tuyo es Android? Prueba con el Xiaomi Redmi Note 8

Es actualmente el móvil más vendido de Amazon y uno de los productos más demandados de todo el departamento de electrónica. El Xiaomi Redmi Note 8 RAM 4GB Rom, con 64 GB, posee varias cámaras, cargador rápido y batería de 4.000 mAh. La valoración que le han dado los usuarios es de 4,5 / 5. Precio. 155,99 euros (se puede pagar de forma fraccionada).

6. Impresora HP Envy 5010 multifunción

El trabajo, los deberes del niño... nos han empujado a recuperar las impresoras. Este modelo, el HP Envy 5010 multifunción con wifi, bluetooth, HP Smart, pantalla táctil, bandeja de entrada de 80, HP Instant Ink, impresión fotográfica en calidad de laboratorio desde smartphone o tablet, es la que reina en el top de ventas. Precio: 82,99 euros.

7. Cartuchos de tinta negra y tricolor para la impresora

Pack de dos cartuchos de tinta para impresora de color negro y tricolor (negro, amarillo, magenta y cian). Precio: 29,47 euros.

8. Auriculares inalámbricos bluetooth con micrófono

Auriculares inalámbricos bluetooth 5.0 QCY con micrófonos y llamada binaural. Incluyen caja de carga portátil. Para iPhone y para Android. Valoración de los usuarios: 35,97 euros. Precio: 35,97 euros.

9. AirPods de Apple con estuche de carga (segunda generación)

AirPods de Apple con estuche de carga (2ª generación). Acceso inmediato a Siri. Se cargan rápidamente con el estuche. Sonido y voz de alta calidad. Precio: 139,98 euros (antes, 179 euros).

10. Mucho mejor con una webcam

Webcam Full HD 1080p autofoco portátil con micrófono incorporado con sonido estéreo dual. Puedes conectarla con un monitor LED, tapa del ordenador portátil o mesa o encimera. Precio: 45,99 euros.

11. Regleta de tres tomas con protección de sobretensiones

Porque nunca son suficientes los enchufes. Regleta de tres tomas con protección de sobretensiones, con interruptor general para apagar simultáneamente todos los dispositivos conectados. Dotado con protección infantil. Precio: 7,99 euros.

12. Para brillar en tus videollamadas y reuniones virtuales

Figura entre los productos más vendidos de Amazon de la sección de tecnología. Luz de anillo LED 10'' fotográfica para escritorio con tres modos de color y diez niveles de brillo. Control remoto bluetooth. Altura ajustable con trípode con soporte de teléfono. Precio: 23,99 euros.

13. ¡Que no falte el papel!

La recuperación de las impresoras, los deberes de los niños... están haciéndonos volver al papel. En la imagen, el producto de oficina y papelería más demandado de Amazon: un paquete de 500 hojas de tamaño A4. Precio: 8,40 euros.

14. Ratón con cable Logitech

Muchos de nuestros portátiles caseros no tenían ordenador y seguro que te ha dado tiempo a cansarte del 'mouse táctil'. Aquí tienes una alternativa. Precio: 5,99 euros.