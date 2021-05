Cómo borrar películas y series de tu historial de Netflix para que nadie conozca tus 'guilty pleasures'

¿Alguna vez has pensado que te gustaría que algunas películas y series de Netflix que aparecen como 'vistas' desaparecieran de tu perfil? Hay solución.

Clara Hernández

Solemos compartir nuestra suscripción de Netflix con las personas con las que convivimos e, incluso, en alguna ocasión, con algunas más. Pues bien ¿alguna vez has pensado que te gustaría hacer desaparecer de tu historial esos 'guilty pleasures' ('placeres culpables') que ves cuando nadie te ve, es decir, series y películas consideradas popularmente infumables y que te avergüenza reconocer públicamente que devoras o has devorado? ¿Tal vez quieres eliminar ciertos contenidos con fines de control parental?

Actualmente, cuando ves una producción en Netflix, esta aparece en el destacado de 'Seguir viendo' si aún no has terminado de hacerlo, o en el de 'Volver a ver', la prueba definitiva de que está vista y, además, terminada. Asimismo, esta información está a la vista de todos los que utilizan tus claves y que pueden consultar tus últimos visionados simplemente haciendo clic sobre tu perfil, una costumbre no tan extraña cuando se buscan recomendaciones.

Pues bien, Netflix permite ocultar esas películas, series o documentales de forma que no solo no dejen rastro en las secciones citadas (en las de 'Seguir viendo' y 'Volver a ver'), sino que también no sirvan para que la plataforma haga recomendaciones como sí hace habitualmente.

Estos son los pasos que debes seguir para borrar pelis, series o documentales de tu historia:

- En un navegador web, ve a la página 'Cuenta' (que puedes encontrar, directamente, en esta dirección)

- Abre la sección de 'Perfil' y 'control parental' del perfil que quieras actualizar.

- Abre la 'Actividad de visionado' del perfil.

- En la página 'Actividad', haz clic en el icono ocultar que aparece junto al episodio o título que quieras ocultar. Cuando ocultes un episodio, se te dará la opción de ocultar la serie entera.

- En el caso de que desees ocultar todo tu historial de visionado, selecciona la opción 'Ocultar todo' que aparece en la parte inferior de la página y confirma la elección.

Tienes que tener en cuenta que los títulos que hayas ocultado pueden tardar hasta 24 horas en eliminarse de todos los dispositivos. Por otra parte, no se pueden ocultar títulos si se accede a la página de 'Actividad' desde un perfil Infantil de Netflix.

En cuanto a qué ver, ya te he hemos contado cuáles son las películas y documentales de Netflix, entre estos últimos, el del célebre del pulpo, y cuyo título completo es 'Lo que el pulpo me enseñó'. ¿Quieres más recomendaciones para terminar mayo? Estas son las mejores películas que se han estrenado o que se estrenarán este mes, en fotos: