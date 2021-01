Presume de fotos

Samsung lanzó ayer su nuevo y potente smartphone de la mano del prestigioso fotógrafo y director de moda Rankin.

Ester Aguado|Woman.es

El fotógrafo Rankin y la rapera británica Stefflon Don se unieron a Samsung en el estreno de su nuevo smartphone, el Galaxy S21 Ultra, protagonizando una espectacular sesión de fotos de moda. Así homenajeaban a la generación que los inspiró, los pioneros años 80, que motivaron a artistas como Don, transformaron la cultura y abrieron el camino a una nueva generación de visionarios. Combinando el espíritu de los 80 con la energía de las redes sociales, Rankin y Stefflon Don han conseguido re-imaginar de forma creativa una era atemporal con imágenes fijas, vídeos y contenido para Instagram y TikTok.

Los colores, el estilo y la estética de la sesión cobraron vida gracias a la lente de ángulo estrecho del Galaxy S21 Ultra, un dispositivo que rompe los esquemas de lo que puede hacer un smartphone. "El S21 Ultra viene con algunas características interesantes que hacen que disparar en él sea una experiencia completamente diferente a hacerlo con mi cámara. Puedo hacer GIF al instante sin software adicional, puedo disparar con poca luz con facilidad y el acceso inmediato a una variedad de lentes (desde gran angular hasta zoom), todo lo cual facilita mi trabajo", apunta el director creativo a Woman, en exclusiva.

Rankin y Stefflon Don desplegaron creatividad para compartirla con el público en redes sociales, las mismas que están abriendo el camino a una nueva forma de expresión artística y hay en ellas toda una generación de usuarios que quieren crear, conectar y compartir experiencias a través de sus dispositivos móviles. Este proyecto hizo posible que Rankin se adentrara en esta nueva corriente usando el potente dispositivo Galaxy para crear un contenido innovador.

“Mi proceso creativo tiene sus raíces en la exploración de nuevas técnicas y métodos para crear un contenido revolucionario. Trabajar con Stefflon Don y Samsung me ha permitido dirigir un nuevo tipo de creatividad, sin dejar de ser fiel a mis valores. He hecho lo que más me gusta, directamente en un smartphone: crear, grabar, editar y producir contenido perfecto para las redes, de una forma que ha ampliado mi capacidad de trabajo más allá de lo que creía posible. También me siento realmente orgulloso de que pudiéramos honrar a las leyendas más inspiradoras de los años 80, que expresaban su individualidad libremente y que siguen siendo referente para las generaciones más jóvenes en la actualidad”, explica el inglés, autor de alguna de la mejores fotos de moda de todos los tiempos y del libro 'Heidi Klum by Rankin'.

Gracias a la avanzada cámara de calidad profesional y la prestación Video Snap 8K de Galaxy S21 Ultra, Rankin pudo extraer fácilmente imágenes fijas en alta resolución de los vídeos en 8K, de modo que cada detalle de la sesión fotográfica quedó plasmado en una galería de fotos y vídeos que se pueden compartir fácilmente en las redes sociales. La nueva función Director’s View permitió a Rankin ver, cambiar y seleccionar la mejor toma para encarnar completamente la apariencia de los 80. Con Vlogger View, Rankin grabó vídeos simultáneamente con las cámaras frontales y traseras, capturando contenido en todos los ángulos de la cámara, a la vez que usaba la función 100x Space Zoom para acercarse a la musa, Stefflon Don, y mantener el foco en ella sin perder ningún gesto con Live Thumbnails.

"Cuando estás aprendiendo a ser fotógrafo por primera vez, puede ser difícil comprender los diferentes estilos de fotografía (ya sea que esté tomando fotografías de la naturaleza, el deporte o el retrato) y lo que se necesita para capturar estas cosas. Puedes perder grandes tiros porque simplemente no estás preparado. Con este teléfono, puedes saltar entre estilos debido a su rango de modos incorporado, lo que significa: siempre está sintonizado para cualquier estilo de imagen que esté tomando. Esa capacidad de ser 'ad hoc' y receptivo a lo que sucede a su alrededor, sin duda, te llevará a crear mejores imágenes. Me hubiera encantado contar con un dispositivo así en mis inicios", confiesa Rankin.

Galaxy S21 Ultra es la última entrega en el legado de la serie Galaxy S, que lleva diez años ofreciendo una experiencia móvil de vanguardia. Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra (sus precios van desde 859 a 1.439 €), todos con conectividad 5G, ya pueden reservarse en España, hasta el próximo día 28 de enero, junto a los nuevos dispositivos de la gama: los Galaxy Buds Pro y Galaxy SmartTag (para ayudar a las personas a encontrar sus objetos), en la tienda online de la marca. Además, por primera vez, con estos dispositivos se podrá utilizar el S Pen.

Con su nuevo diseño atrevido e icónico, su cámara de calidad profesional y sus prestaciones de vídeo, además de la experiencia de visionado premium y sus potentes experiencias de conectividad, Galaxy S21 permitirá a las nuevas generaciones podrán seguir expresando su individualidad mientras descubren a las generaciones que les han precedido y dan alas a las siguientes.