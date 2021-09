Y, si eres fan de 'Stranger things', te vas a enganchar a estos primeros juegos para el móvil de la plataforma.

SILVIA VÁZQUEZ

Buenas noticias, 'gamers': ¡los videojuegos de Netflix ya están disponibles en España! Después de meses de rumores, el gigante del 'streaming' ha confirmado a través de sus redes sociales que, a partir de ahora, además de su amplio catálogo de películas, series, documentales y 'realities', podremos disfrutar de una selección de juegos que promete ir añadiendo títulos próximamente.

Las especulaciones sobre esta posible ampliación de mercado comenzaron este verano, cuando la compañía fichó a un exejecutivo de Electronic Arts y Facebook para dirigir la sección. Ahora que lo han presentado oficialmente, ya tenemos algunas de las claves de este nuevo servicio: para empezar, no supondrá un coste extra para los suscriptores, sino que su precio irá incluido en el precio mensual de Netflix, y además, no tendrá anuncios. ¿La mala noticia? Que, por el momento, solo está disponible en la 'app' de Android, por lo que los usuarios de iPhone no podrán probar los juegos.

Esta función ya había sido testada en Polonia previamente y en nuestro país se empezó a introducir con algunos contenidos interactivos, como el episodio 'Bandersnatch' de 'Black Mirror' (en el que la historia varía en función de las decisiones que tome el espectador, llegando a ofrecer cinco finales distintos) o la película 'Unbreakable Kimmy Schmidt' (que funciona como final de la serie homónima y deja en nuestra mano el desenlace).

Los 5 juegos de Netflix para el móvil

Pero vayamos a lo realmente interesante: los títulos por los que la empresa de entretenimiento 'online' ha apostado para su debut en el competitivo mundo de los videojuegos. Y aquí es donde los fans de 'Strangers things' (serie que, por cierto, acaba de lanzar el tráiler de su cuarta temporada) van a dar saltos de alegría, porque dos de las cinco propuestas están inspiradas en esta serie: 'Stranger things: 1984' y 'Stranger things 3'.

Completan la lista 'Shooting hoops', 'Card blast' y 'Teeter up'. Para jugar se debe descargar la aplicación de cada juego, algo que puede hacerse tanto desde la propia 'app' de Netflix en el móvil como desde Google Play. A continuación, se accede desde el propio perfil del usuario, de manera que los avances realizados en el videojuego se guardarán de manera individual. ¿Te animas a probarlos?