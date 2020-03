¿Qué tal si aprendes algo nuevo esta cuarentena? Los mejores cursos online para hacer desde casa

Talleres de escritura y arte, cursos de idiomas, de marketing digital o finanzas… Aprender es la mejor forma de pasar el tiempo.

Carlos A. Mendía | Woman.es

"No tengo tiempo". Esta coletilla suele acompañar a quienes les gustaría hacer algo más que ir a trabajar cada día pero no les cunden las horas o no les llegan las fuerzas. España está en cuarentena, durante semanas, de modo que vas a tener tiempo de sobra para emprender esa afición que dejaste relegada o para mejorar tus habilidades profesionales. Por supuesto, sin salir de casa. El universo digital nos proporciona una oferta amplísima de cursos y talleres. Aquí os damos algunas ideas para que el aprendizaje sea el mejor efecto secundario del coronavirus.

PARA LAS MUY CREATIVAS:

Saca a la escritora que hay en ti.

- El Portal del escritor pondrá en marcha en solo unos días varios talleres: cómo hacer un guión de cine, un piloto para una serie, cuentos infantiles, relatos, novela negra...

- La Escuela de escritores.com tiene cursos virtuales de escritura. Sin horarios y con un profesor que guiará tu trabajo.

Domestika.org es una gran comunidad creativa donde miles de profesionales de perfiles muy diferentes comparten sus trabajos y conocimientos. La web ofrece, desde 9,90 euros, cursos completos de técnicas modernas de acuarelas, dibujo para principiantes, cerámica, libros pop-up, lettering, bordados en relieve, carpintería, teñido textil, ilustraciones animadas…

Si lo tuyo es trabajar con las manos en tareas menos artísticas, hay numerosas webs de bricolaje, como bricocrack.tv o los cursos de Bricomania en YouTube.

PARA AFICIONADAS A LOS IDIOMAS:

Son muchas las plataformas en las que puedes refrescar gratuitamente tus conocimientos de inglés o incluso aventurarte en el aprendizaje de ese otro idioma que te atrae o que necesitas:

- Busuu.com: dicen que con 10 minutos al día puedes llegar a manejarte con una nueva lengua. Tienes muchas opciones: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, japonés, polaco, turco, ruso y árabe.

- AulaFacil: sus principales cursos son para avanzar en los diferentes niveles de inglés, pero también podrás estudiar francés, italiano, alemán, chino, ruso ¡e incluso lengua quechua!

PARA SER UNA EXPERTA 2.0

Google Actívate ofrece una amplia selección de cursos online enfocados a adquirir nuevas habilidades en el mundo digital, ya sea para desarrollo personal o profesional, o para expandir tu empresa. Estos son algunos de ellos:

- Fundamentos del marketing Digital. Acreditado por la agencia Interactive Advertising Bureau (IAB).

- Comercio electrónico. Descubre el mundo del E-Commerce a través de Escuela de Organización Industrial (EOI).

- Exporta una empresa a otros países. Claves para introducirte en nuevos mercados y vender tus productos o servicios a clientes de todo el mundo.

- Curso de Desarrollo de Apps Móviles. Descubre el Desarrollo de Apps Móviles de la mano de la UCM (Universidad Complutense de Madrid)

PARA PROMOCIONARSE EN EL TRABAJO:

El Ministerio de Trabajo y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ofrecen a través de empresas concertadas una gran variedad de cursos gratuitos de formación online. Su objetivo es contribuir al desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras (ocupadas y desempleadas). En este enlace podrás descubrir su amplio catálogo de especialidades formativas: comercio, marketing, educación, finanzas, hostelería, sanidad, textil…

Hay algunas habilidades que son más personales, pero igual de necesarias en el entorno profesional:

- Productividad Personal. Mejora tu productividad con la Fundación Santa María La Real.

- Gana confianza a través de la autopromoción. Descubre cómo al hablar de tus éxitos puedes ganar confianza y aumentar tu poder de persuasión.

- Introducción al Bienestar Digital. Aprende a desarrollar y mantener hábitos tecnológicos saludables.

- Hablar en público. Siente más seguridad a la hora de hablar en público y aprende a personalizar tus discursos de una forma fácil y sencilla según el tipo de audiencia.

Otras webs especializadas ofrecen cursos profesionales en plataformas abiertas, los conocidos MOOCs (Massive Open Online Courses). Por ejemplo, Coursera, MiríadaX, Cursos abiertos de la UNED, UniMOOC o Aprender Gratis.