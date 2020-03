Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se convierten en los reyes de TikTok con este desafío viral en el que se cambian la ropa

El reto se llama 'Flip the switch' y ha revolucionado la red social.

Clara Hernández | Woman.es

Las habilidades para el baile de Jennifer Lopez y su capacidad de entrenar hasta la extenuación si alguna modalidad se le resiste (recordemos que aprendió en tiempo récord pole dance, una de las actividades más duras que existen) son de sobra conocidas. Sin embargo, las de Alex Rodríguez, su pareja, no tanto.

Ahora, y gracias a TikTok, la última red social de moda que permite compartir vídeos cortos de tipo musical o actuariales a sus usuarios (y en las que muchas celebs como Rosalía, Britney Spears o Reese Whiterspoon están mostrando su cara más divertida y bailona) hemos podido ver que a Alex no se le da nada mal mover las caderas al estilo 'J-Lo' . Y que ambos, él y ella, tienen mucho sentido del humor, uno de los rasgos habituales de los archivos que componen esta red social.

El vídeo que los ha convertido en las últimas horas en reyes de la red sucesora de Musical.ly muestra en un primer momento a la diva del Bronx, vestida con un look de punto blanco curvilíneo y espalda al aire muy sexy, ensayar algunas contoneos y vueltas llenas de ondulaciones de hombros, caderas y nalgas muy seductores. La sorpresa llega a continuación, cuando Alex, al que durante esos primeros segundos se le ve junto a su mujer grabando con un vídeo y vestido con chaqueta y camisa, aparece vestido con el vestido ajustado y los pendientes de aro dorados de su mujer su mujer y trata de imitar el baile de esta.

Ahí no acaba todo porque también Jennifer transmuta en Alex, se viste con gafas de sol, camisa blanca y blazer azul marina como este minutos antes, y adopta el mismo gesto mientras hace como si grabara con el móvil. Míralo a continuación:

En realidad, todo gira en torno a un nuevo desafío viral que circula por las redes y que se identifica como #FlipTheSwitch Challenge, y que consiste en lo que hemos visto hacer a JLo y su chico: un vídeo de 16 segundos con baile al ritmo de la canción 'Nonstop' de Drake y con cambio de ropa y roles incluido.

El reto fue iniciado por una pareja estadounidense, Bella y Dallin Lambert (@dallinxbella en TikTok). La razón por la que lleva ese nombre, que significa algo así como encender el interruptor, está en la letra que suena en el fragmento del tema elegido de Drake ("Look, I just flipped the switch (flipped, flipped) / I don't know nobody else that's doin' this", dice). Con ese ritmo, ya son miles las parejas que se han sumado a este desafío.

Para que todos sepan que ahora Alex Rodríguez y Jennifer Lopez tienen otra ubicación social más, el exdeportista ha publicitado su vídeo en otra de sus redes, Instagram, invitando a sus seguidores a visitar TikTok.

Hasta ahora, el vídeo ha conseguido miles de likes, tanto en el perfil de Alex (@arod13) como en el de Jennifer (@jlo). Poco antes, el beisbolista había debutado en TikTok con otro vídeo en el que intentaba seguir los pasos de su hija, Tashi, con menos suerte.