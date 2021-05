Instagram implanta su polémica medida de ocultar los 'likes' de las fotos, pero con matices

Ha llovido mucho, casi dos años, desde que Adam Mosseri, CEO de Instagram, generó una gran polémica al anunciar que la compañía comenzaría una experiencia piloto en Canadá cuyo objetivo era ocultar los 'likes' de las fotos así como el número de reproducciones de los vídeos subidos a la red, de forma que mientras nosotros podríamos seguir consultando la cifra recibida por nuestras publicaciones, ese número no estaría visible por los demás. Este ensayo tenía previsto, además, extenderse más adelante a otros países y, en el caso de demostrar su eficacia (es decir, que "beneficiara la experiencia de todo el mundo en Instagram"), se establecería finalmente como uno de los principios de la firma.

"Queremos que vuestros amigos se fijen en la fotos y vídeos que compartís, no en cuántos 'likes' han obtenido", argumentaba el CEO, insinuando que viviríamos mejor sin estar pendientes de los 'likes' ajenos.

¿Era ese el final de a métrica de la vanidad, ya que hasta entonces los likes habían sido el patrón de oro para medir la influencia de un usuario?, ¿Habría menos presión por gustar?, nos preguntamos entonces en Woman. ¿Podría significar, acaso, un duro golpe para la comunidad de los 'influencers', algunos de los cuales expusieron sus temores a que sus publicaciones se devaluaran? ¿Podría llevar, incluso, al final de Instagram, como vaticinaron algunos de los detractores de la medida, que pedían a Instagram que se "dejara de tonterías" y se ocupara de cosas "más importantes", como "instaurar de una vez el orden cronológico en las publicaciones".

Pues bien, ahora aquella iniciativa se ha implantado, tanto en Instagram como en Facebook, y acaba de aterrizar en España, pero mucho más comedida que el planteamiento original. Instagram ha decidido hacerla voluntaria, de forma que puedes elegir si ocultar los likes en cada una de tus fotos, o dejarlos a la vista.

👋👋👋



Starting today, you’ll have more options when it comes to like counts on Instagram.



Now you can hide the number of likes people see on your posts 👀 pic.twitter.com/lkeXdy8zSA