¿Qué significan #TBT, #L4L...? Los 22 'hashtags' más usados en las redes que hay que conocer sí o sí

El año 2019 estuvo lleno de #TBT y #Foodporn. Si no sabes de lo que hablamos, sigue leyendo.

Clara Hernández | Woman.es

Los 'hashtags' se han consolidado como protagonistas ordenados, sintéticos y atractivos de las redes sociales. Allí, clasifican, facilitan búsquedas, regalan aclaraciones y dan sentido a millones de publicaciones. Sin embargo, es crucial conocer los más utilizados y su significado para sacar el máximo provecho a las redes y entender este universo de interacciones condensadas e instantáneas.

Los que enumeramos a continuación figuran entre los más utilizados en las redes, tanto Instagram, como Facebook, Pinterest o Twitter. Por lo tanto, es necesario conocer su significado que, en muchos casos, no es tan obvio.

¿Conoces estos hashtags?

#Ad

Viene de la palabra 'advertisement' (en inglés, anuncio) y es la etiqueta que revela que una publicación es pagada (en español, también encontramos el hashtag #publicidad). La ley para Internet establece que cuando publicamos un mensaje con intención comercial, es obligatorio avisar de ello al usuario. Incluir este hashtag es una de las maneras más comunes.

#AMA

Responde a 'Ask me anything' ('Pregúntame lo que quieras') y es la fórmula más empleada para abrir un debate o conectar con los seguidores. En Instagram se suele utilizar para los Q&A ('Preguntas y respuestas').

#BAE

Según el diccionearios De 'Before anyone else'. Algo así como "eres lo más importante del mundo para mí", "te adoro", "te amo"...

#Bestoftheday

Lo mejor del día, resumido en una foto o en un tuit. Bajo esta categoría encontramos publicaciones de muchos pelajes, casi tantos como usuarios.

#Caturday

Es el acrónimo de 'Cat' ('Gato') y 'Saturday' ('Sábado'), y une dos cosas que fascinan a las redes: las fotos de gatitos y el día, probablemente, más feliz de la semana.

#F4F

Significa 'Follow for follow', es decir, 'sígueme y te sigo'. Una propuesta práctica, eficaz y ¿no demasiado romántica? cuyo fin es el aumento del número de seguidores.

#FF

Son las siglas de 'Follow Friday'. Sirve para adoptar el papel de prescriptora digital y recomendar las cuentas que consideramos que merecen ser seguidas, especialmente en Twitter. La costumbre es emitir estos consejos en viernes, de ahí el nombre.

#FBF

Los viernes no son solo días para #FF. Además, existen los 'Flashback Friday' o #FBF ('Viernes de flashback') que vienen a ser una segunda oportunidad para quienes no hayan utilizado el jueves para hacer #TBT (explicado más abajo). Es decir, también el viernes puede servir para sacar a la luz nuestras fotos más antiguas y queridas.

#FitFam

Se utiliza para mostrar los progresos realizados en nuestras rutinas deportivas, especialmente el 'running'.

#Foodporn

Un maridaje de comida y deseo, pero sin pornografía por medio (pese al nombre). Acompaña imágenes de platos deliciosos con los queremos que a los demás se les haga la boca agua.

#Instagood

Uno de esos hashtags que, con frecuencia, no se utilizan bien. Hace referencia a grandes imágenes, estéticas y bien hechas.

#LOL

Es uno de los 'hashtags' más conocidos y antiguos de las redes. Responde a 'Laughing out loud' que significa "Reírse mucho y alto".

#LMAO

Una variación más vulgar del anterior #LOL que viene de la expresión en inglés 'Laughing my ass off'. Otra forma de decir 'partirse de risa', con nalgas por medio.

#MCM

Las siglas de 'Man Crush Monday' ('Lunes de fichaje masculino') y una oda al físico y a la belleza para el primer día de la semana. Consiste en subir imágenes de un hombre de apariencia imponente. Las fotos de Can Yaman serían un buen ejemplo. Por cierto, hay versión femenina (#WMW).

#Nofilter

Una reivindicación de la belleza real frente a los retoques fotográficos que imperan en las redes. Empezó calificando solo a retratos y ahora va junto a edificios, paisajes...

#Nomakeup

Siguiendo la estela de #Nofilter, #nomakeup (#sinmaquillaje) tiende a mostrar la belleza natural de los rostros lavados. Muchas celebs se han sumado a esta tendencia, al menos en alguna ocasión.

#OOTD

Atiende a las siglas 'Outfit of the day', es decir, el estilismo o el look que se lleva ese día. Es muy utilizado por las influencers de moda.

#Petsagram

Las mascotas son los protagonistas de muchas de nuestras publicaciones y nuestra debilidad digital. Este hashtag engloba, principalmente, perros y gatos amorosos y esponjosos. Para perros también es muy popular #Dogoftheday.

#POTD

Siglas para la expresión en inglés de 'Foto del día' ('Photo of the day'). Hace alusión a la mejor foto de la jornada, con frecuencia relacionada con la actualidad. También se utiliza, para lo mismo, el hashtag #Picoftheday.

#TBT

Es el acrónimo de 'Throwback Thursday'. Invita cada jueves a viajar al pasado, compartir instantáneas de la infancia o del pasado, y dejarnos arrastrar por la nostalgia.

#WCW

La versión femenina de #MCM (Men Crush Monday). Los miércoles es el día para compartir fotos de mujeres espectaculares (amigas, familiares o amadas) cuya belleza queremos destacar.

#YOLO

Son las siglas de la expresión 'You only live once' ('Solo se vive una vez): un recuerdo de que la vida es corta y que hay que aprovecharla. También se entiende como que invita a atreverse a hacer algo pese a los riesgos.