¿Tus auriculares inalámbricos también desaparecen como por arte de magia? Entonces este accesorio de edición limitada de Massimo Dutti es justo lo que necesitas.

SILVIA VÁZQUEZ

Amigas despistadas, os va a encantar el último lanzamiento de Massimo Dutti: una funda para el móvil... ¡con sistema 'antipérdida' de auriculares incorporado! Y es que, si tienes los famosos AirPods o cualquier otro modelo de auriculares inalámbricos ya sabrás que estos pequeños 'gadgets' tienen el superpoder de esfumarse sin dejar ni rastro. ¿Te suena el problema, verdad? Pues con este curioso complemento de la firma de Inditex vas a solucionarlo y, además, le darás un toque de estilo a tu look. ¡Apunta!

A estas alturas ya sabrás que las carcasas para el móvil con cordón son el accesorio más práctico de la historia: con ellas podemos llevar el smartphone siempre a mano y las manos siempre libres. Y ahora, gracias a este 'inventazo' de Massimo Dutti también podremos tener controlados estos pequeños cascos en una misma pieza, porque la marca ha creado su propia funda de iPhone que también incluye la funda de los AirPods. ¡Y no puede ser más bonita!

Según aclaran en la tienda 'online', se trata de un accesorio de edición limitada confeccionado en piel bovina que combina una funda de móvil (en la que entra hasta el iPhone 12 Pro Max) con una funda de AirPods y una correa para poder colgarlo del cuello, del hombro o cruzarlo sobre el pecho. ¡Maravilla!

Lo mejor de esta pieza es que ambas partes son independientes, por lo que se trata de un auténtico 2 en 1. ¿La mala noticia? Que su éxito ha sido tal que ya ha empezado a agotarse en la web de Massimo Dutti. De hecho, en estos momentos es imposible hacerse con el modelo de color negro y, aunque el blanco todavía sigue disponible, todo apunta a que no tardará mucho en colgar el cartel de 'sold out' definitivamente.

No es ninguna sorpresa: lo mismo ocurrió con las fundas de piel personalizables que la marca lanzó hace unos meses y volaron de la página en cuestión de días. ¡Luego no digas que no te avisamos!